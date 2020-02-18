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Все про:обстріл (5972) СБУ (5315) Золоте (171)

 За фактом обстрілу українських позицій під Золотим 18 лютого СБУ відкрила кримінальне провадження

Служба безпеки України почала досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом обстрілу позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями в Луганській області 18 лютого 2020 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Слідчі спецслужби встановили, що близько шостої години ранку окупанти почали обстріл із забороненого мінськими угодами великокаліберного озброєння позицій підрозділів операції Об'єднаних сил у районі населених пунктів Оріхове, Новотошківське, Кримське, Хутір Вільний Луганській області.

Бойовики також зробили спробу прориву через лінію розмежування. Внаслідок обстрілу незаконних збройних формувань один український військовий загинув, п'ятеро бійців зазнали поранень. Всі обставини події встановлюються слідством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, - спікер постійного представництва Ніколенко

Кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України розслідується під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області".

Нагадаємо, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, чотирьох - поранено.

У МЗС Естонії вже заявили, що піднімуть питання порушення Російською Федерацією мінських угод на засіданні Радбезу ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176475
 
 
 Топ коментарі
 



Salo°|°∆

@sala_malo


Ну, шо там Харьков, Днепр, Запорожье, смешно? Если будет замес, то мы следующие на очереди. Готовы в подвалах посиживать? Готовы разгребать обломки, оказывать первую помощь при ранениях и переломах? Уже ж не воинственный Порох, а миролюбивый Бубочка! Ну, доходит?На всяк случай напомню: если решите, что пора убегать, что это не ваша война и вы вообще против того, чтобы воевали два братских народа - сразу уезжайте в Питер. Там точно не стреляют, а еще можно полюбоваться архитектурой.
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в тему:
(с)Диана П*********
Посмотрела бриф.
Данилов в роли конферансье с единственной функцией представить выступающего.
Нервный растерянный Хомчак, который то говорит что все позиции под контролем, то тут же говорит что 72 пришлось оставить позицию «Баня».
Ну и шмаркля. Прискакал на бриф на 3 минуты. Поздоровался. 59 секунд говорил про то что мы не поддадимся на провокации и все равно будем идти к миру.
И 1:40 говорил про короно вирус (в своей башке, где "война в моей голове закончилась"?(с)вислюк оманський.)
Мда. За что нам это всё - понятно. Осталось понять как это пережить.
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А уголовное производство по преступному приказу на отвод наших войск с ранее завоеванных позиций в ноябре 2019 года не завели?
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Открыто производство на украинских военных за то что не выполнили приказ главнокомандующего "НЕ СТРЕЛЯТЬ" ?
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в тему:
(с)Диана П*********
Посмотрела бриф.
Данилов в роли конферансье с единственной функцией представить выступающего.
Нервный растерянный Хомчак, который то говорит что все позиции под контролем, то тут же говорит что 72 пришлось оставить позицию «Баня».
Ну и шмаркля. Прискакал на бриф на 3 минуты. Поздоровался. 59 секунд говорил про то что мы не поддадимся на провокации и все равно будем идти к миру.
И 1:40 говорил про короно вирус (в своей башке, где "война в моей голове закончилась"?(с)вислюк оманський.)
Мда. За что нам это всё - понятно. Осталось понять как это пережить.
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Посмотрел, взгляд у бубочки как у нарика под кайфом.
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видать вислюка резко выдернули из "оманы" По факту обстрела украинских позиций под Золотым 18 февраля СБУ начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 8420
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Один был трусливый, алкаш. Другой трусливый, нарик и что???? Результат ничем не отличается.... Нужно быть Президентом Украины, защищать интересы Украины,. А пока у нас сначала один Перыдэнт мыру 9ащищал интересы Европы, теперь Президент мира, который тоже защищает интересы Европы....
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зебил, эк тебя штырит-то.. это у тебя алкоголизм на фоне когнитивного диссонанса от просмотра кремлевской пропаганды на г+г, или просто врожденный идиотизм?))
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ах да, вислюк еще и минуту грозился Пороху.. типа - провокация)
То-то з***** с обеда орут что " это Порошенко сказал своим знакомым командирам, начать провокацию. И сепары не виноваты. А Пороху это надо, что бы рейтинг найвеличнішому понизить."
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Salo°|°∆

@sala_malo


Ну, шо там Харьков, Днепр, Запорожье, смешно? Если будет замес, то мы следующие на очереди. Готовы в подвалах посиживать? Готовы разгребать обломки, оказывать первую помощь при ранениях и переломах? Уже ж не воинственный Порох, а миролюбивый Бубочка! Ну, доходит?На всяк случай напомню: если решите, что пора убегать, что это не ваша война и вы вообще против того, чтобы воевали два братских народа - сразу уезжайте в Питер. Там точно не стреляют, а еще можно полюбоваться архитектурой.
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Степан, не чіпай Андрюху "ріфа".. Що можливо документально зролбили. Ці ви..лядки зелені ложать великий болт на юриспруденцію, КПК, та збір речових доказів. .
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опятьзаочно? цирк уехал - клоуны остались?🙈🙌
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А уголовное производство по преступному приказу на отвод наших войск с ранее завоеванных позиций в ноябре 2019 года не завели?
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вообще то запоребриком поднят вой, что лугандонцы отхватили от всу отменных люлей
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естественно, им ведь нужно в ООН представить "доказательство" блицкрига ВСУ..
поди, По факту обстрела украинских позиций под Золотым 18 февраля СБУ начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 4597 по рашаТВ показывают - как уже москву штурмуют - с распятыми мальчиками на штандартах и зигованием?
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Они вроде, как с МН17, сильно много сегодня натрепались лишнего. Будут опять себя опровергать.
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Только это абсолютно никак не стыкуется со словами бубочки и Хомчака с Даниловым.

По факту обстрела украинских позиций под Золотым 18 февраля СБУ начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 178
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Вася@KoloradskayaTla 25 мин

Орки готовят артиллерию по всему фронту.
Доклад ушел верховному.
В ответ, вместо упреждающего удара, только одно - не провоцируйте.
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Разведка об этом периодически трубит уже даже через СМИ, а ему хоть бы хрен. "Миротворец" хренов

По факту обстрела украинских позиций под Золотым 18 февраля СБУ начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 3129
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В ответ, вместо упреждающего удара, только одно - не провоцируйте.
військовий експерт Олег Старіков переконує - для того, щоб подібні випадки не повторювались, Україна має продовжувати розведення, але вже не на дрібних ділянках, а секторами - Донецьким та Луганським фронтами.
- Зараз головне - йти на секторальне розведення - це буде вирішальний крок щодо врегулювання ситуації. Якщо буде розведення на 10-15 км, а на територію зайдуть війська, які не мають на це права, це розцінюватиметься, як агресія, а вони будуть знищені.
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Мені сьогодні одне рузьке в рулетці сказало шо в їхніх ЗМІ пишуть шо ВСУ пішли в наступ і розбомбили 12 житлових будинків.
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Аж полегшало.Певно,поїдуть в Донецьк і москву,допитувати ,хто ж цей невідомий негідник,що дав наказ вбивати українців ?
Тільки вбитим і покаліченим нашим хлопцям до сраки те розслідування .
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А ЭТО КАК?

6 листопада 2019 12:27"Наши военнослужащие будут иметь возможность в кратчайший срок в случае провокации со стороны агрессора занять свои прежние позиции с минимальным риском для жизни и здоровья как военнослужащих, так и гражданского населения"-Зеленский.

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он это уже не помнит... разве текст каждого сценария у него остается в уме навсегда?
он прочитал очередную писульку не вдумываясь...прокорчился и фсё!
а Вы вслушиваетесь ( как и я))) придавая значение его пустой звиздовне...
попугай повторяет человеческие слова неосознанно, как обыкновенные,
часто повторяющиеся звуки или крики другой птицы )))))
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ну так он же блазень...
мало ли что обещал....
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зебил, отвод войск и РАЗВОД войск - он разный, как и последствия:
По факту обстрела украинских позиций под Золотым 18 февраля СБУ начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 1068
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Там тоді теж відступили. Відкрий посилання і почитай коментарі. Один в один як зараз, тільки гнали на *******. Для мене вони обидва огидні.
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Ну открыли что???? Если один трус нам рассказывал про провокации и безальтернивный Минск, пришел такой же, даже еще более трусливее. Результат один. Печальный
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А ты мудазвон отчаянный воин, можешь из под юбки своей помятой лахудры кукарекать. Делай #опу в руки и в военкомат, или хотя бы закинь на волонтеров или МО пару косых. Ну, давай, плесень голимая.
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Только Порошенко трусом точно не назовешь. Пол донбасса он точно освободил.
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Он проспал пол Донбасса , а не освободил. Без единого выстрела сдали Новоазовск. Без единого выстрела русская колона длинной 15 км до Иловайска. И где был , в каком сортире прятался Президент Порошенко, когда ВС РФ открыли огонь со своей территории по нашим войскам 17 июля 2014 года. И уже через несколько дней в Украину спокойно заезжает Бук, что бы произвести выстрел по Боингу....
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Воїн дивану, військомат від тебе далеко?
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kak-to-tak@kaktota83571856 7 ч

Сегодняшнее наступление готовилось, всем это было очевидно.
Понятна и цель: сейчас сопля будет звонить хлу, тот скажет, что рашка не сторона конфликта, разговаривайте с "сепарами" сами.
И наш Иуда под девизом "чтобы не гибли наши хлопцы" начнет переговоры с террористами.
И все.
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Провокация по заказу сивочелого.стопудово
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Це в них такі жарти чи то весняне загострення ?
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они пытаются втиснуть ВОЙНУ в уголовный кодекс...
мол, всякое бывает во время гражданского конфликта...
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Я вже також порушив кілька сотень кримінальних справ проти путіна - а віз і нині там.
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так это была... провокация или таки наступление ?
если наступление...то это ж совсем другая разница (как говорят в Одессе)...
и заявления как бы должны быть не умоляющие и заискивающие и извиняющиеся...не-не?
а если провокация...то да!...отложить на два дня презентацию сивохрена и продолжайте разводить дальше...
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"Все в панике: жители Золотого рассказали о наступлении боевиков". Як на мене, то їм на місці видніше
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Як ви 73%ні ***** проміняли Порох для снарядів на зелене гівно для замазки ваших мізків!??? Дебіли ******!!!
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У нас президент дурак и ничтожество. Это не лечится.
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призидент лично сам видил миротворческую слезу в глазе у путина
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Российские каратели "Майдана". Морская пехота РФ в Киеве.

https://inforpost.com/news/2019-11-27-25016?fbclid=IwAR2lKW0nR7CSQvSt83AbF-JiyGeRPWzDVujEUI3vta7fA_B2q9CZ3h7GnsM
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Журналіст:
"Ви розглядали варіант повернення військ в місцях розведення на старі позиції?"
Хомчак:
"З якою метою?"
Бо це наша земля блд???

Хомчака у ответу предателя Украины
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Хомчак врал
обстрел велся через зона развода
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Хомчак відкрито ссить в очі: "по Золотому не було жодних проблем з момента розведення"
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Постпредство України при ООН має терміново направити листа на Генсека ООН із засудженням російської військової операції в районі Золоте і розповсюдити його як офіційний документ РБ та ГА ООН. Міжнародна спільнота має знати саме нашу позицію, а не фейки Москви.

Но зе сыть
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Стаханов, 18:32 мск, в стороне Кировска через дома опять стреляют.

Где там озабоченность у зе и пескова путинахла
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Не віриться, що вже пройшло 6 років з цих одночасно героїчних і трагічних подій. За злочинними наказами тодішньої влади, яка вивела війська проти власного народу, 600 учасників Революції Гідності було поранено. І більше 80 - вбито.По факту обстрела украинских позиций под Золотым 18 февраля СБУ начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 8619
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По факту обстрела украинских позиций под Золотым 18 февраля СБУ начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 9016

Это предатели Украины так решали по Золотому и гибели бойцов..
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По факту обстрела какааа разницаа каких позиций - так треба було назвати статтю .. і далі за текстом... Їм що башту зовсім знесло... Тут по Києву Габиновіч, Шуфрич, медведчук вільно тиняються... Алеее а проти кого звинувачення ??? Що проти Пукіна ? Цирк... Президент справжній майтр свого жанру...
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Ну *******, аж цілу кримінальну справу відкрили.
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Згадуючи 1918 рік

У 1918 році, коли на Київ наступали червоні орди муравйова нарід так само сидів по домівках та чекав, що воно розсосеться. Але не розсосалося. Спочатку знищили киян, потім у 1932-33 роках взялися за всю Україну.
Армія у 1918 році вирішила, що ну його нах воювати з таким керівництвом та розбрелася по домівках. От тоді все і почалося. Мене просто лякає явне повторення подій сторічної давнини.
Європейська Солідарність має ж щось сказати, пора вже хоч щось робити поки все по швах не розлізлося?
Може вже ЧАС?
Зелених мені зовсім не жаль, але ж є нормальні люди?(с)
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