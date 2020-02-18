 За фактом обстрілу українських позицій під Золотим 18 лютого СБУ відкрила кримінальне провадження

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Слідчі спецслужби встановили, що близько шостої години ранку окупанти почали обстріл із забороненого мінськими угодами великокаліберного озброєння позицій підрозділів операції Об'єднаних сил у районі населених пунктів Оріхове, Новотошківське, Кримське, Хутір Вільний Луганській області.

Бойовики також зробили спробу прориву через лінію розмежування. Внаслідок обстрілу незаконних збройних формувань один український військовий загинув, п'ятеро бійців зазнали поранень. Всі обставини події встановлюються слідством.

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Кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України розслідується під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області".

Нагадаємо, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, чотирьох - поранено.

У МЗС Естонії вже заявили, що піднімуть питання порушення Російською Федерацією мінських угод на засіданні Радбезу ООН.