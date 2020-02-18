 У Кримінальному кодексі України не передбачено покарань за злочини проти людяності, - заступник генпрокурора Мамедов

Про це пише у своїй статті для ZN.UA заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, положення КК про воєнні злочини не повною мірою відповідають сучасному міжнародному гуманітарному та кримінальному праву.
Так, стаття 438 Кримінального кодексу про порушення законів і звичаїв війни настільки узагальнена, що належним чином встановити рівень відповідальності за конкретний вид злочину дуже складно. За вказаною статтею в Україні відкрили 138 кримінальних проваджень, 42 особи отримали підозри, дев'ять справ направили до суду. Однак вирок винесли лише один.
Заступник генпрокурора вважає, що необхідне чітке і зрозуміле формулювання відповідної статті КК України, яку б усі сторони процесу могли трактувати однаково. Україні необхідний деталізованіший підхід до серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.
Крім того, за словами автора, є певні проблеми і з судовою системою. Судді або бояться, або не здатні приймати рішення в процесах про військові злочини чи злочини проти людяності. Оскільки більшість відповідних справ перебувають у судах, розташованих на території Донбасу, судді бояться за життя і здоров'я своє і своїх близьких.
Ще одна проблема - недостатність спеціальних знань з міжнародного гуманітарного і кримінального права, оскільки до початку збройної агресії в них просто не було потреби. Однак через надмірну завантаженість судів, особливо місцевих, такі справи розчиняються в загальному потоці. За словами прокурора, варто ставити питання щодо розгляду справ про військові злочини спеціалізованими суддями. А в ідеалі - і спеціалізованому суду, який розглядатиме виключно цю категорію справ.
Так. Ето уже інтєрєсно.
А когда ОРДЛО етой осєнью, прімєт в своі братцкіє обьятья Малороссію, то судьї станут смєлєє?
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел."
"Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор."