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 Політика України, Суспільство
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Все про:Росія (26484) кримінальний_кодекс (45) Мамедов Гюндуз (15)

 У Кримінальному кодексі України не передбачено покарань за злочини проти людяності, - заступник генпрокурора Мамедов

Кримінальний кодекс України не передбачає відповідальності за злочини проти людяності, хоча Росія вже шостий рік веде проти неї агресивну політику.

Про це пише у своїй статті для ZN.UA заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, положення КК про воєнні злочини не повною мірою відповідають сучасному міжнародному гуманітарному та кримінальному праву.

Так, стаття 438 Кримінального кодексу про порушення законів і звичаїв війни настільки узагальнена, що належним чином встановити рівень відповідальності за конкретний вид злочину дуже складно. За вказаною статтею в Україні відкрили 138 кримінальних проваджень, 42 особи отримали підозри, дев'ять справ направили до суду. Однак вирок винесли лише один.

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Заступник генпрокурора вважає, що необхідне чітке і зрозуміле формулювання відповідної статті КК України, яку б усі сторони процесу могли трактувати однаково. Україні необхідний деталізованіший підхід до серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.

Крім того, за словами автора, є певні проблеми і з судовою системою. Судді або бояться, або не здатні приймати рішення в процесах про військові злочини чи злочини проти людяності. Оскільки більшість відповідних справ перебувають у судах, розташованих на території Донбасу, судді бояться за життя і здоров'я своє і своїх близьких.

Ще одна проблема - недостатність спеціальних знань з міжнародного гуманітарного і кримінального права, оскільки до початку збройної агресії в них просто не було потреби. Однак через надмірну завантаженість судів, особливо місцевих, такі справи розчиняються в загальному потоці. За словами прокурора, варто ставити питання щодо розгляду справ про військові злочини спеціалізованими суддями. А в ідеалі - і спеціалізованому суду, який розглядатиме виключно цю категорію справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176472
 
 
 Топ коментарі
 
Дегенерат! Так проявіть законодавчу ініціативу, внесіть зміни до ККУ! Чи тільки патякати про недоліки кодексів вміє!
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Ну то змінюйте, у чому проблема?
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Да просто дороги вокруг Днепра (города) - это такое преступление. Хотя одну таки строят знатную...
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А чим вам заважали військові суди і слідчі в військових прокуратурах? Додуматься - створить Військову службу правопорядку, передать їм повноваження дослідчих перевірок, і підпорядкувать її ... Міністру Оборони... Коротше кажучи, "вояки" самі стосовно себе розбираються з правопорушеннями... "А-х-ре-не-ть...".
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Дегенерат! Так проявіть законодавчу ініціативу, внесіть зміни до ККУ! Чи тільки патякати про недоліки кодексів вміє!
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Рябокепка все. Зельцман заявил, что не доволен работой 100% своего прокурора, так что отставка на днях В Уголовном кодексе Украины не предусмотрено наказаний за преступления против человечности, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 5667
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Зато Сакварелидзе не мешает работать бриллиантовым прокурорам.
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«Кроме того, по словам автора, есть определенные проблемы и с судебной системой. Судьи или боятся, или не способны принимать решения в процессах о военных преступлениях или преступлениях против человечности. Поскольку большинство соответствующих дел находятся в судах, расположенных на территории Донбасса, судьи боятся за жизнь и здоровье свое и своих близких. Источник: https://censor.net.ua/n3176472»
Так. Ето уже інтєрєсно.
А когда ОРДЛО етой осєнью, прімєт в своі братцкіє обьятья Малороссію, то судьї станут смєлєє?
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Карний кодекс приймався від портного,щоб не можна було притягнути до відповідальності злочинців.
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В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел."
"Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор."
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это очень серьезно...., жаль, что это мало кто понимает...., при таком раскладе невозможно осудить тех, кто пытал и издевался над людьми в плену, даже если сами жертвы укажут на палачей..., их не осудят, они будут спокойно жить среди обычных людей, потом дадут потомство и история буде повторяться снова и снова, как с почетными палачами ссср, у которых награды, могилы, пенсии и благодарная память потомков....
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