 Презентація Національної платформи примирення переноситься через атаки найманців РФ у районі Золотого, - Сивохо

Про це він поінформував на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Цинічна провокація, щоб зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що сталося сьогодні в районі Золотого. Це було нелегко - ми сумнівалися і зважували "за і проти", але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Ще раз: не скасувати, а ПЕРЕНЕСТИ!" - сказано в повідомленні.
"Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Непублічно. Системно. Безперервно", - додав він.
Дату проведення презентації Сивохо пообіцяв повідомити пізніше.
Нагадаємо, презентація планувалася на 19 лютого.
У суботу, 15 лютого, виступаючи на 56-й Конференції з безпеки в Мюнхені, президент Володимир Зеленський розповів про створення діалогової платформи "Мир Донбасу".
За його словами, в рамках роботи цієї платформи жителі окупованих територій і переміщені особи будуть залучені до обговорення свого майбутнього у складі єдиної України.
Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, чотирьох - поранено.
Эй , зебилы, ну похвалите бубочку, а то опять нанюхается((
Надо сходить к ним.... рассказать.... посидеть в подвале..... попить чайку.... может убедишь их, особенно убедительно будет когда через тебя ток пропустят...
Потерпевшего явно в интернет не допускают, он манделе внимает и приход ловит.
Но остальная шелупонь квартальная заглядывает на цензор???
Так шо ж это за друзья, шоб не сказали, мол воха, тебя ж на кол посадят, уходи, пока ещё можно ...
Зобов'язати створити Стіну, як коло Михайлівського, і розміщувати там фото, біографії загиблих, опис обставин смерті.
Рахунки на поховання виставляти особисто Зє..."
Микола Лесік
Також він зауважив, що мета Росії - "далі розхитувати емоції в українському суспільстві і привести всіх нас до тотальної внутрішньої сварки і дестабілізації, а потім зібрати з цього свої плоди".
Про це Павло клімкін повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Коли я чую про платформу примирення, хочеться запитати, а хто з ким сварився. Я не сварився з українськими громадянами, які мешкають на Донбасі. Ніхто з вас, сподіваюсь, теж. А російську агресію платформами не зупинити. Така ескалація як сьогодні біля Золотого, без керування з Москви на 100% неможлива. І час не випадковий: одразу після Мюнхенської конференції, перед подіями в рамках ООН, у роковини початку кривавих подій на Майдані та на річницю відводу військ з Дебальцевого - символіка російських дій очевидна.
Мета теж очевидна - далі розхитувати емоції в українському суспільстві і привести всіх нас до тотальної внутрішньої сварки і дестабілізації, а потім зібрати з цього свої плоди. Тому потрібно швидко і наполегливо говорити з нашими друзями. А щодо необхідності контактів з українцями окупованого Донбасу - безумовно це має бути мегапріоритетом, всі виміри: релігійні, жіночі організації, екологи - без питань. Але не потрібно називати це примиренням, адже воюємо ми не з самі з собою, а з російським режимом, в нас не громадянський конфлікт, а конфлікт з Росією та її окупаційною адміністрацією на Донбасі і в Криму", - йдеться у повідомленні.
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
десятки тысяч предателей мвд и т.д.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Где ответы?
Хоть какая то польза будет...
а, вижу что нет.
Жирная тупая свинья. 2 вопроса:
- если в Бимбасе нет наемников РФ а есть "гражданский конфликт", значит это дамбасяне устраивают провокации с убийствами украинских воинов - как ты с ними собрался "налаживать взаимопонимание"?
- если же это не бимбасяне провокаторы, то тогда русские - и о каком "налаэивании контакта" речь если там местные ничего не решают а русня рулит?
Чтож, на память пока не жалуюсь, отпишусь тут.
Ублюдок Сивохо, не надо откладьівать презентацию примерения, а надо прямо сейчас вьіезжать в Орехово и(или) Новотошковку, и завтра презентовать программу сначала нашим воинам, а потом в пос. Донецкий и(или) Фрунзенский сепарам(наши воиньі помогут к ним добраться)
Зафлешмобте етого гаденьіша там на фейсбуке
********
Переклад із сивушного:
"Прєзєнтация платформи прімірєнія с окупацієй пєрєносіцца із-за провокаций украінскіх радікалов, отказавшихся пріміряцца с окупантамі".
Може, ще раз треба провести "развєдєніє"?
А я думаю, що краще буде зробити развєдєніє булок Сівухи і ввєдєніє мєжду німі совмєсних патрулєй ***** і Путєна.