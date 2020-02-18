 Презентація Національної платформи примирення переноситься через атаки найманців РФ у районі Золотого, - Сивохо

Про це він поінформував на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цинічна провокація, щоб зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що сталося сьогодні в районі Золотого. Це було нелегко - ми сумнівалися і зважували "за і проти", але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Ще раз: не скасувати, а ПЕРЕНЕСТИ!" - сказано в повідомленні.

"Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Непублічно. Системно. Безперервно", - додав він.

Дату проведення презентації Сивохо пообіцяв повідомити пізніше.

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Нагадаємо, презентація планувалася на 19 лютого.

У суботу, 15 лютого, виступаючи на 56-й Конференції з безпеки в Мюнхені, президент Володимир Зеленський розповів про створення діалогової платформи "Мир Донбасу".

За його словами, в рамках роботи цієї платформи жителі окупованих територій і переміщені особи будуть залучені до обговорення свого майбутнього у складі єдиної України.

Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, чотирьох - поранено.

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