 РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, в 2020 році на виконання ДОЗ планують витратити 25,848 млрд грн. У виконанні держзамовлення візьмуть участь 14 державних замовників.
"Державним оборонним замовленням передбачається фінансування заходів з розвитку виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу (ОПК) на загальну суму 2,53 млрд грн. (9,8% від загального обсягу ДОЗ). З них 1,7 млрд грн спрямовуватимуться на виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт", - зазначено в повідомленні.
Зазначається, що особливу увагу ДОЗ приділяє розробці та закупівлям за найважливішим проєктами зі створення ракетної техніки.
За попередніми розрахунками, 90% ДОЗ будуть виконані українськими постачальниками, що має на увазі підтримку вітчизняного ОПК.
Крім того, на засіданні були розглянуті питання, безпосередньо пов'язані з виконанням ДОЗ і технічним оснащенням сил безпеки і оборони. Це стосується розвитку оборонно-промислового комплексу та нормативно-правового забезпечення його діяльності, зокрема розроблення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України та відповідних законодавчих актів.
Серед іншого, Кабінетові Міністрів України поставлено завдання внести на розгляд парламенту проєкти законів щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в ОПК, а також фінансового оздоровлення та підтримки його підприємств.
"Уряду також доручено забезпечити фінансування у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету або перерозподілу на інші потреби, і внести зміни до ряду державних цільових програм у сфері ОПК у частині продовження строку їх виконання. У рішенні також містяться доручення іншим міністерствам, відомствам і державним замовникам з оборонного замовлення", - повідомляє РНБО.
Всього в 2020 році фінансовий ресурс на оборону і безпеку збільшено до 245,8 млрд грн, що на 30 млрд грн більше, ніж в 2019 році. Також виділено додатковий фінансовий ресурс в розмірі 10 млрд грн під державні гарантії для реалізації програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки.
свічка@svecha62 48 мин
По данным разведки, Россия втрое нарастила военный потенциал возле украинской границы. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, через 2 года РФ будет полностью готова к наступлению в Украине даже без дополнительной мобилизации.
Нелох відмовляється від протикорабельних ракет Нептун і Вільха.
Безперечно це одна з вимог Москви
Автор: Юрий Бутусов
Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором: это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы.
Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019 года, по данным Цензор.НЕТ, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет "Вильха". Но один залп одной установки "Вильхи" - это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно бОльшего числа ракет. Также необходимое финансирование требуется и "Нептуну".
Источник: https://censor.net.ua/r3176375
Не предполагаются средства на закупку 155 мм гаубиц проекта "Богдана", чисто символические средства выделены на закупку снарядов 152 мм для "Гиацинтов" и "Акаций", и 155 мм снарядов для "Богданы". В Украине сейчас есть два производителя снарядов, производство и технологии еще не обкатаны. В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. При этом снарядов нужны уже многие тысячи, потому что на складах остался совсем небольшой запас. Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.
Совершенно недостаточное финансирование выделяется на связь. Реализовать концепцию электронного поля боя без связи, способной передавать видеопоток, невозможно.
Не предполагается закупка тепловизионных прицелов для управляемых ракетных комплексов типа "Стугна", "Корсар", "Фагот". Государство тратит десятки миллионов долларов на закупку новейших ракетных комплексов и ракет к ним, но не оснащает основные системы вооружения для ночного боя.
Не заложены необходимые средства для модернизации танков Т-64 по проекту "Краб" с двигателем 6ТДФ, что делает невозможным расширение производства этих уникальных двигателей.Источник: https://censor.net.ua/r3176375
Державним оборонним замовленням на 2020 рік не передбачена закупівля БТР-3, а його виробник - "Київський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у найближчий час перейде на триденний робочий тиждень. Про це Defense Express повідомили декілька незалежних джерел у оборонно-промисловому комплексі та оборонних відомствах України.
По предварительным расчетам, 90% ГОЗ будут выполнены украинскими поставщиками, что подразумевает поддержку отечественного ОПК.
Источник: https://censor.net.ua/n3176468
Также планируется закупить 24 польских бронетранспортера "Онцилла" - польскую версию "Дозора". А сами "Дозоры", так сказать, оригинал, оказались неконкурентоспособны. Украина и в этом вопросе отказывается от доработки своей собственной техники, предпочитая финансировать польский оборонпром, который купил лицензию "Дозора"! Яркий пример, как одно государство развивает производство и компетенции, а другое государство сдает одну за другой все позиции. Что это как не очевидный пример нарушения государственных интересов?!
Источник: https://censor.net.ua/r3176375
Мать: Лоліта Путіновна Іванова, урождьонная Поклонская.
Homer
@ItechVK
А пам'ятаєте як ми дивувались новому бюджету РНБО?
Так сівохо його зараз пиляє "своїми" нацплатформами.
Звісно, що не сам сівохо. Воно підставна нікчема. Але нова команда антерпренерів кварталу знає свою справу.
Те ж саме і по "мирному" процесу. Це гроші, нічого особистого.