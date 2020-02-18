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 Українців з Уханя евакуюють 20 лютого, - "слуга народу" Радуцький

20 лютого з китайського міста Ухань, який є епіцентром спалаху коронавірусу, евакуюють 50 громадян України і кілька десятків іноземців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Було ухвалено рішення про евакуацію 50 українців та, за запитом міжнародних партнерів – 36 іноземців. Евакуація відбудеться 20 лютого. Для того, щоб уникнути паніки та розповсюдження неправдивої інформації, повідомляю про заходи безпеки, які будуть здійснені для недопущення коронавірусу в Україну: Команда літака складатиметься з 16 осіб екіпажу: 6 пілотів, 9 бортпровідників, 1 технік, 2 лікарів, 1 медсестра. Також у літаку перебуватимуть поліцейський, військовослужбовець і працівник консульства. Всі члени екіпажу та супроводжуючі перебуватимуть у костюмах біозахисту", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак готовий прибути по українців у Китай 19 лютого, а в країні є місця для двотижневої обсервації прибулих, - Гончарук

Кожен пасажир до посадки буде підписувати інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення ізоляції та спостереження за станом здоров'я, діагностику й лікування. У разі відмови - людина не евакуюватиметься. Якщо у тих, кого повинні евакуювати, буде температура вище 37,2 або респіраторна інфекція - їх не пускатимуть на літак.

"Літак прибуде на санітарну стоянку та всі пасажири пройдуть прикордонний контроль. Співробітники прикордонної та митної служби проводитимуть необхідні процедури в костюмах бактеріологічного захисту. Після висадки пасажирів проводитиметься дезінфекція місця стоянки, трапа, салону, багажного відсіку та кабіни пілотів. У літаку проводитиметься повна заміна фільтрів системи кондиціонування. Пасажири і члени екіпажу відправляться до місця обсервації в автобусах у супроводі співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Колону з 4-х автобусів супроводжуватимуть автомобілі Патрульної поліції. Автобуси, в яких транспортуватимуться пасажири – також піддаватимуться дезінфекції", - зазначив Радуцький.

Корпуси, де перебуватимуть евакуйовані, охоронятимуть співробітники МВС. Там також будуть посилені заходи безпеки - буде створено подвійне кільце захисту, охорони і знезараження.

"До охорони цієї території буде залучено щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Нацгвардії. Всі співробітники, які супроводжуватимуть евакуйованих, будуть забезпечені комплектом спецодягу, який відповідає всім світовим стандартам та повністю захищає від будь-яких біологічних уражень", - заявив Радуцький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кого не впускати? 8-річного хлопчика Сашу з Маріуполя?" - Аваков засудив заклики не допускати на батьківщину українців, які перебувають нині в Китаї. ВIДЕО

Українців з Уханя евакуюють 20 лютого, - слуга народу Радуцький 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176464
 
   
 Топ коментарі
 
При запровадженні карантину ніхто не вивозить людей із зони зараження (тим більше - на здорову територію!) до повної ліквідації вогнища інфекції. У тому і смисл карантину (написаний віками і кров"ю мільонів) - ізоляція, не розповсюдження і повна ліквідація вогнища інфекції на місці (у зоні зараження). Хіба китайці не впораються з карантинними заходами на місці ? Хіба вони не зроблять це краще за наше нінащо нездале МОЗ і таку ж Санепідслужбу ?Хіба українці там голодають, мерзнуть, піддаються тортурам? В чому крайня потреба перевозити заразу (інфекцію) на свою землю, у свої сім"ї? До закінчення карантину...
Таке враження, що до керівництва Україною в цілому і її галузями прийшли не просто некомпетентні істоти, а паразити і шкідники, котрі спеціально її знищують...
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У СН Дубинского 24 квартиры и 2 загородных дома пускай их везут туда
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главное не спешить с переписью населения .
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ну а ты то сам будешь в числе сопровождающих, господин радуцкий?)
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Служба Чрезвычайных ситуаций. В любой стране имеется. И везде функционирует.
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ось та, мало по малу, термін "слуга народу" перетворився на ще один матюк...
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Скоро потрібно буде запроваджувати такі самі заходи безпеки при дезактивації ЗЕ-плєсєні.
Тих, хто не вилікувався, - в карантін в ОРДЛО.
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Позавчера, если мне не изменяет память, было- "несколько австралийцев"(с). Сегодня- "несколько десятков иностранцев"(с). Есть разница? По-моему- очевидная!
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главное не спешить с переписью населения .
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Тут ты прав. Передохнем и на Порошенко списать сложно будет.
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Запросто! Я уже тут- охренел! Потому и написал- если память не изменяет. А она- всё чаще даёт сбой. Пора домой... Безделье- враг башке!
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Ну да! Правда, если припекло, то стартанёшь куда угодно.
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Думаю австралійців набагато більше в Китаї, ніж українців і аргентинців разом.
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Несомненно. Я, правда- не встречал, но контейнера из Китая в Австралию возил очень много. Ну и- наоборот.
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За котами скучив? Моїй дружині дочка кошеня - "шотландську висловуху", попелясту, подарувала... А вона (кішка) подумала, та й "подарувала" мене собі... Тепер і спить у мене в ногах... І хазяйку не визнає...
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Ещё как соскучился! Возможно, ещё одну себе подарим. Мы её реально вытянули и выкормили. Она у нас теперь под окнами живёт. Вот она "Пропажа":
Українців з Уханя евакуюють 20 лютого, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6474 А с котом спать- классно! Жена, небось, завидует!
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У жены своя есть, чёрно-белая "нубийка", короткошерстая... Они нас "поделили"... Я "жаворонок", супруга - "сова". Я в 23 спать ложусь, она - в 1-2 ночи. Так что "разбежались", чтобы друг другу не мешать... (При необходимости "встречаемся на свидании"). Кошки тоже - каждая в "своей" комнате. Так у нас уже "традиция" - даю поесть "Завирюхе", на кухне, она поест, а потом приходит, и обязательно мне горло вылижет... Представляешь, какая экономия мыла!!!
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У СН Дубинского 24 квартиры и 2 загородных дома пускай их везут туда
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так Зеленский же сказал...по домам-хатынкам... в Конча Заспу...
там и заборы высокие и охрана усиленная и условия царские...
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За полтора дня до прилета власти конечно знают куда привезут, но хранят в секрете, чтобы народ опять не взбунтовался.
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Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev

Зеленський ставиться до українців як до худоби?!
Як інакше оцінити його вислів про намір особисто розвезти евакуйованих з Китаю громадян по чужих домівках?
Їм і так доведеться 2 тижні провести на карантині.
Говорити про них в такому тоні є зневагою.
Президент має вибачитись за це
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Ну да. В конче заспу нельзя.. Там люди живут. А можно куда угодно.. Даже не скажут людям, что к ним везут погибель. Все втихаря! Политика Вовы!
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В поднебесной уже говорят о 60 днях без симптомного инкубационного периода...
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Короновирусная диджитализация -- змінимо країну разом.
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Прем'ер каже 19, цей каже 20, буде два літаки чи два зебоба заплутались?
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Это они и даты и время и адреса путают. Погоди... то ли ещё будет, когда борт подлетать будет. Его по флайтрадару наверняка отследят.
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І привезуть швидше за все десь до нас, саме погода підходить, вночі мінус, вдень +10, вірус буде ладий.
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И не плюсануть. А можэ к тернополянам, они вроде как, сегодня митинговали даже.
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Невелика різниця, 150 км, хоча краще звичайно їх в гори десь заперти.
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Нічого собі, вас "придавлює"... Я на Поліссі, так у нас нижче +2, вночі, не падає... А вдень - до +8... Опеньків зимових, у лісах і лісопарках, повно!...
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У нас нема, все таки в горах трохи прохолодніше.
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"Блазень": "Українців з Китаю евакуюють 18 лютого!...".
"Самокатчик": "Українців евакуюють з Китаю 19 лютого!..."
"Фармацевт-лохотронщик": "Українців евакуюють з Китаю 20 лютого!...".
"Зебіли", я все більше й більше починають ненавидіть вас за ВАШ вибір!!!
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При запровадженні карантину ніхто не вивозить людей із зони зараження (тим більше - на здорову територію!) до повної ліквідації вогнища інфекції. У тому і смисл карантину (написаний віками і кров"ю мільонів) - ізоляція, не розповсюдження і повна ліквідація вогнища інфекції на місці (у зоні зараження). Хіба китайці не впораються з карантинними заходами на місці ? Хіба вони не зроблять це краще за наше нінащо нездале МОЗ і таку ж Санепідслужбу ?Хіба українці там голодають, мерзнуть, піддаються тортурам? В чому крайня потреба перевозити заразу (інфекцію) на свою землю, у свої сім"ї? До закінчення карантину...
Таке враження, що до керівництва Україною в цілому і її галузями прийшли не просто некомпетентні істоти, а паразити і шкідники, котрі спеціально її знищують...
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Країна, яка займає 90 місце з 120 країн світу за готовністю протистояти вірусу евакуює близько 50 виїхавших громадян ризикуючи здоров"ям мільйонів. Не треба нас порівнювати з США, Францією, Канадою. У нас, у випадку біди, зовсім немає ресурсів протистояти пошесті. Вам по всіх телеканалах показали стани медзакладів.
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Простой вопрос:

почему за три недели ничего не сделано, чтобы помещение лиц на карантин (хрен, с ним, пусть хотя бы на обсервацию) могло при отказе - быть принудительным?
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та вроде же эвакуировать обещали только тех, кто подпишет обязательство о карантине
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Этот документ не имеет никакой юридической силы после прилета в Украину. Ограничить человека в перемещении нельзя.
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Ну... дай вам бог здоровья! Всем эвакуируемым и причастным.
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Насамперед - Бог. Але є ще одне побажання - щоб в аеропорту всі "причастниє" (авакови, зеленські, скаленські, радуцькі та решту) - особисто пообнімалися і почоломкалися з кожним ними "врятованим" з Китаю, а потім провели час за дружньою вечерею за одним столом. Бажано - щоб привели туди ще своїх дітей, щоб ті попишалися "славними діяннями" своїх іменитих родичів.
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Не прошло и полгода. Українців з Уханя евакуюють 20 лютого, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2511 Срочно надо Зоряна and Шкиряка подключать. Тот всех спасет.
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Итальянцы тоже на днях привезли своих граждан.
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В Китае воздух из вентиляции карантинных боксов сжигается. Ясно, что тут этого не будет и близко! Львовяне, держитесь...
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