 Рада планує створити Нацагентство з питань подолання наслідків збройної агресії РФ, - "слуга народу" Верещук

Про це вона розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо створити окреме Національне агентство (я також є ініціатором і суб'єктом законодавчої ініціативи законопроєкту, який створює таке агентство), яке такі дані, зокрема, має збирати для міжнародної позовної діяльності з відшкодування і компенсації Російською Федерацією", - сказала Верещук.
За її словами, Нацагентство має збирати докази і звіти щодо, зокрема, обстрілу на Донбасі.
"Хто компенсуватиме рідним та близьким втрату годувальника? А отже, ми повинні постійно покладати таку відповідальність на РФ", - сказала нардепка.
За словами Верещук, законопроєкт було розроблено Міністерством економічного розвитку ще під час VIII скликання ВР.
Ннебось и зп членам нарисуют тыщ в 150?))))
Ведь 73 % согласны на цю потужну Рехформу?)))
Возлагай. А они на тебя будут ложить и на выходе отдача от этого агенства будет х.. да ни ..я Изобретательная девушка выстругивает себе кормушку.
війнаконфлікт вже завершився?
В придачу создадут "Нацагентство по космоБотанике?
РuŦyƛA-С@PrytSLU 4 ч
ЗЕ виконує команди русні і думає, що все буде добре, але русня якнашвидше хоче скинути ЗЕ.
Тому всі зашквари ЗЕ сгенеровані руснею.
Поки в піпла не оновилася кров ненависті до Пороха, треба знести ЗЕ і вибрати ОППО.
І ОППО сьогодні буде ганьбити ЗЕ за події на фронті.
это телега впереди лошади? или тупой дерибан ???
"Кто будет компенсировать родным и близким потерю кормильца? А значит, мы должны постоянно возлагать такую ответственность на РФ", - сказала нардеп. Источник: https://censor.net.ua/n3176463
Кремль повинен виплатити Україні контрибуцію по Донбасу не менш як 300 млрд. $
вчитайтесь !!!!, что предлагает этот вУмник с РНБО о "совместном патрулировании" "
"Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під наш контроль..." - от що вене
о верзе...., який пУтлер це дозволить....- хтось собі уявляє, таку картину, як наші політсмени чи воїни зі зброєю патрулюють там територіії та границю, а на лініїї зіткнення- фронті , ідуть бої із озброєними сепарами, кацапо-найманцями, та кадровими кАцаповійськовими...
І про це верзе секретар !!!РНБО
У РНБО виключили участь "ЛДНР" у спільному патрулюванні на Донбасі
18 лютого, 2020 - 15:15
У спільному патрулюванні на Донбасі не зможуть брати участь "ДНР" і "ЛНР".
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.
Данілов зазначив, що в патрулюванні зможуть брати участь представники громад, які живуть в окремих районах Донецької та Луганської областей.
"Треба розуміти, про що йде мова. Мова йде про представників громад, які мешкають на цій території. Це не військові, це не озброєні люди - це представники тих територіальних громад, які знаходяться на тій території… Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під наш контроль, спільно з ОБСЄ або з іншою визначеною структурою", - зазначив Данілов.