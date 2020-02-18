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 Політика України
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Все про:агресія (899) ВР (7097) Донбас (15313) Слуга народу (661) Верещук (50)

 Рада планує створити Нацагентство з питань подолання наслідків збройної агресії РФ, - "слуга народу" Верещук

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт, який передбачає створення Національного агентства України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.

Про це вона розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо створити окреме Національне агентство (я також є ініціатором і суб'єктом законодавчої ініціативи законопроєкту, який створює таке агентство), яке такі дані, зокрема, має збирати для міжнародної позовної діяльності з відшкодування і компенсації Російською Федерацією", - сказала Верещук.

За її словами, Нацагентство має збирати докази і звіти щодо, зокрема, обстрілу на Донбасі.

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"Хто компенсуватиме рідним та близьким втрату годувальника? А отже, ми повинні постійно покладати таку відповідальність на РФ", - сказала нардепка.

За словами Верещук, законопроєкт було розроблено Міністерством економічного розвитку ще під час VIII скликання ВР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176463
 
 
 Топ коментарі
 
Ну-ну, создавайте. Еще не всех же КВНщиков и кварталовцев пристроили
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Сокращение бюрократов. Чем меньше, тем больше.
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Ну для начала зебил должен хотя бы начать называть россию агрессором и перестать летать в Москву
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Сокращение бюрократов. Чем меньше, тем больше.
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Ну-ну, создавайте. Еще не всех же КВНщиков и кварталовцев пристроили
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Ну для начала зебил должен хотя бы начать называть россию агрессором и перестать летать в Москву
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Как до этого мы жили без этого Агенства?
Ннебось и зп членам нарисуют тыщ в 150?))))
Ведь 73 % согласны на цю потужну Рехформу?)))
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а шо, стільки штату 95-го кварталу з їхніми родичами (та любовницями), що на всіх не вистачає існуючих державних посад і потрібно нові придумати?
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а дітям? ти що думаєш, вони працювати хочуть?
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Ой, я про "працювати" навіть не подумав... Я чомусь спочатку подумав про зряплату...
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"Кто будет компенсировать родным и близким потерю кормильца? А значит, мы должны постоянно возлагать такую ответственность на РФ", - сказала нардеп.

Возлагай. А они на тебя будут ложить и на выходе отдача от этого агенства будет х.. да ни ..я Изобретательная девушка выстругивает себе кормушку.
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Вопрос преодоления последствий вооруженной агрессии . Создать Нацагентство . Может надо защищать свою страну , а не преодолевать последствия ?
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преодоления последствий - саму агрессию уже преодолели. Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 433
В придачу создадут "Нацагентство по космоБотанике?
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Для "збору доказів" не потрібно створювати окреме міністерство. Верещук достатньо буде приїхати на передок та висунути голову з траншеї на пару секунд, і щоб це показували в прямому ефірі.
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РuŦyƛA-С@PrytSLU 4 ч

ЗЕ виконує команди русні і думає, що все буде добре, але русня якнашвидше хоче скинути ЗЕ.
Тому всі зашквари ЗЕ сгенеровані руснею.
Поки в піпла не оновилася кров ненависті до Пороха, треба знести ЗЕ і вибрати ОППО.
І ОППО сьогодні буде ганьбити ЗЕ за події на фронті.
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а уже саму агрессию преодолели??? теперь ее последствия???
это телега впереди лошади? или тупой дерибан ???
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Так лысый из квартала ж не пристроен еще....
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Может все-таки по преодолению агрессии, а не последствий?
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Пані Ірино! А я працює вже створений штаб по порятунку промисловості.?
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А що, війна вже закінчилась? Так ось що це в Золотому було. Закінчення війни. Капітуляція вже запланована. Прийшов час дружби з сепарнею і кацапами. "Адіннарот!"
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Давай девка, побольше бюрократов, толстых и вороватых, так победим.
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По ее словам, Нацагентство должно собирать доказательства и отчеты по, в частности, обстрелам на Донбассе.
"Кто будет компенсировать родным и близким потерю кормильца? А значит, мы должны постоянно возлагать такую ответственность на РФ", - сказала нардеп. Источник: https://censor.net.ua/n3176463

Кремль повинен виплатити Україні контрибуцію по Донбасу не менш як 300 млрд. $ Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4235
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Она что, "пыльным мешком из-за угла накрытая"? Так ведь командиры всех степеней обязаны ежесуточно представлять боевые донесения! Там описывается количество обстрелов, тип оружия, из которого противник вёл огонь, количество попаданий, характер разрушений позиций и других объектов близлежащей инфраструктуры, расход боеприпасов, использованных в ответ, потери боевые, небоевые, раненые, контуженные, убитые, травмированные, материальные потери, и так далее... Эти донесения подаются от отделения во взвод. Там обобщаются, подаются в роту. Там обобщаются, и подаются в батальон... И так далее... То же самое, примерно, происходит и в органах местного самоуправления, начиная от села... Копии обобщённых данных предоставляются, регулярно, в СЦКК... Так "нахрена" ещё что-то "собирать"? "ИБД"? "Имитация бурной деятельности"?
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Ага, только вы это нацагенство с "Національной платформа примирення та єдності" Сивохи в соседних кабинетах посадите. Те будут примеряться и объединяться, а эти сразу же собирать доказательства и отчеты по обстрелам собирать)))
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где их набрали - с каких "помоет"...
вчитайтесь !!!!, что предлагает этот вУмник с РНБО о "совместном патрулировании" "
"Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під наш контроль..." - от що вене
о верзе...., який пУтлер це дозволить....- хтось собі уявляє, таку картину, як наші політсмени чи воїни зі зброєю патрулюють там територіії та границю, а на лініїї зіткнення- фронті , ідуть бої із озброєними сепарами, кацапо-найманцями, та кадровими кАцаповійськовими...
І про це верзе секретар !!!РНБО

У РНБО виключили участь "ЛДНР" у спільному патрулюванні на Донбасі

18 лютого, 2020 - 15:15

У спільному патрулюванні на Донбасі не зможуть брати участь "ДНР" і "ЛНР".
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.
Данілов зазначив, що в патрулюванні зможуть брати участь представники громад, які живуть в окремих районах Донецької та Луганської областей.
"Треба розуміти, про що йде мова. Мова йде про представників громад, які мешкають на цій території. Це не військові, це не озброєні люди Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 1040 - це представники тих територіальних громад, які знаходяться на тій території… Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 1040 Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під наш контроль, спільно з ОБСЄ або з іншою визначеною структурою", - зазначив Данілов.
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Только последствий ? а по вопросам преодоления процесса ?
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Окупанти в Криму схопили двох підлітків, кажуть, готували теракти в школах, скоро скажут что на Хутина готовили заговор,но школьники ели будут проходить ,то рейтинг кремлёвского хфюрера упадёт Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 3464
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создай....те нацагенство по вопросу попытки развала ураины методом продажи земли. живой пример продажа земли палестиной израильтянам. рузультат на лицо
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Допишіть:і введення миротворців ООН в ОРДЛО.
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Агентство по дерибану кредитів від ЄС . Внуки зєбілів гаситимуть ті кредити .
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а что вооруженная агрессия РФ уже закончилось и настали ее последствия? - еще одна наркоманка в зеленых парах
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"РОГА И КОПЫТА", плодіть і далі міністерства! Кожному коміку по міністерству! Кожному завклубу по відомству! Тільки економіка в дупі! Які ж вони ідійоти!
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