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 Літак готовий прибути по українців у Китай 19 лютого, а в країні є місця для двотижневої обсервації прибулих, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що по українців, які перебувають у китайському Ухані, де зафіксовано спалах коронавірусу, готовий вирушити літак, і очікується, що борт прибуде в КНР вже 19 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Глави держави.

"Весь процес евакуації наших людей з Китаю – під абсолютним контролем уряду. У нас є чіткий план заходів, зокрема і в логістичних питаннях, як у Китаї, так і в Україні. До літака в Ухані наші громадяни прибудуть централізовано та вчасно, в супроводі українського консула та китайських фахівців", – сказав він на засіданні Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України Володимира Зеленського у вівторок.

За словами Гончарука, зараз є кілька об’єктів у різних регіонах країни для прийняття людей на двотижневу обсервацію. Ці об’єкти підготовлені відповідно до всіх вимог безпеки. У повній готовності й інші медзаклади країни.

"Ми вживаємо всіх заходів безпеки з недопущення поширення коронавірусу. Вся команда, яка працюватиме з евакуйованими людьми, вже пройшла відповідне навчання від Центру громадського здоров’я. На борт літака зможуть потрапити тільки люди без симптомів захворювання та за попередньої згоди на проходження 14-денної обсервації. Весь екіпаж та лікарі, які супроводжуватимуть борт, так само перебуватимуть на двотижневій обсервації", – зауважив прем'єр

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо політики підбурюватимуть людей перекривати дороги, я особисто привезу евакуйованих із Китаю в їхні особняки в Конча-Заспу, - Зеленський. ВIДЕО

Зі свого боку президент Зеленський підкреслив, що Українська держава зобов'язана повернути додому своїх громадян.

"Це не політичне питання, а питання безпеки наших громадян і безпеки держави. І, згідно із законом, ми повинні повернути своїх громадян в Україну", - підкреслив він.

Як повідомлялося, на брифінгу після засідання РНБО Зеленський закликав політиків і журналістів не створювати паніку навколо повернення громадян України з Уханя.

"У нас повністю контрольована ситуація, ми обов'язково повинні забирати наших громадян. На жаль, деякі ЗМІ поширюють якусь дезінформацію про те, куди їх везуть, що щось не готове. У нас є кілька варіантів, ми повністю готові", - сказав він.

Зеленський також нагадав "деяким політичним партіям", які звертаються до людей на місцях, "підбурюють їх перекривати дороги", що Україна забирає з Китаю своїх громадян.

Також дивіться: "Кого не впускати? 8-річного хлопчика Сашу з Маріуполя?" - Аваков засудив заклики не допускати на батьківщину українців, які перебувають нині в Китаї. ВIДЕО

"А з приводу цих політичних "товаришів" хочу сказати, якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, то коли ми привеземо всіх наших громадян, а ми обов'язково це зробимо, тому що це наш обов'язок, конституційний і просто людський, я особисто привезу наших громадян в Конча-Заспу в їхні особняки", - заявив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176461
 
 
 Топ коментарі
 
нет, дорогие мои!
Если Вы украинцы но живете в Китае, то и беды этой страны тоже делите с её народом...!
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Хто таку дурню придумал? Все хто в карантинной зоне Китая - должны быть там до окончания епидемии.
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Як це нічого? Вони дуже майстерно руйнують країну.
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У него есть,
только Не Лох просил пока не одевать)
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Я даже знаю где могут поселится на время карантина - у Офисе Осла Оманского. Он сказал шо смелый и не ссыт заболеть. Готов и Ленку с детьми подселить. Этож наши люди!
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Инкубационный период вируса 40 дней. Все, привезут заразу в Украину.
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Где ты такие данные прочло? В методичке? Только это фальшь несусветная... 40 дней.
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Ваші пропозиції? Як би ви діяли на місці постраждалих?
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на месте пострадавших - надо ждать решения властей.
При чем тут вообще они?
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Уже разгоняется тема, что карантин должен быть не менее 24 дней из-за живучести вируса.
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Уже есть один случай, когда заболел через 40 дней.
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хочется верить, что зеленский и гончарук встретят зараженных короновирусом лично. такой шанс попиарится перед камерами не должны пропустить!
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Они не ссут. Этож не на передовой. Оденут противогазы, химзащиту и встретят.
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Ему кажется, что употребление слова "обсервация" делает его умнее?
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То він у Зеленського списав, а тому Єрмак на папірчику написав. Так і сказав, прочитаєш і 73% опішаються від щастя.
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Евакуйованих з китаю повезуть на львівщину у військовий санаторій шкло... ну і поближче до яворівського полігону де навчають наших натівські спеціалісти. ну щоб два рази не ходити. Совпадєніє......
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Нет уже не привезут и в Тернопольской области люди восстали там тоже отказ.
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Так в Шкло местные протесты организовали и директор санатория отказался брать на себя ответственность за розмещение. Потом вылезла инфа что повезут в Винники возле Львова, там госпиталь для ветеранов. В общем, смотрю, хотят их очень сильно втулить во Львов.
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Там тоже люди не дадут. Люди не дадут.
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выход один - Конча Заспа и Городецкого поближе к небожителям.
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я бы из сразу в верховну раду отвёз. там половина депутатиков сразу бы скончалась от сердечного приступа, а другая стала бы энурезниками и заиками на всю жизнь.)))
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Ukraine DIY@Vlad_Underwood 22 мин

это угроза применения биологического оружия - вот что это.
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В Феофанию их надо , там оборудование и врачи большие суммы получают. А вот в ЗУ вАм мразям не дадим их поселить.
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Вже в Київський обл. почались антитерористична навчання в зв'язку з тим що мешканці обухівського району відмовляються щоб розміщували в санаторії в козині, де лікуються діти і сердцеві хворі.
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нет, дорогие мои!
Если Вы украинцы но живете в Китае, то и беды этой страны тоже делите с её народом...!
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Хто таку дурню придумал? Все хто в карантинной зоне Китая - должны быть там до окончания епидемии.
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Щось не складається у Зелених із літаками...
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У них вообще ничего не выходит , они думают что люди этого не понимают.
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Як це нічого? Вони дуже майстерно руйнують країну.
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А что потом ? Самолет на переплавку ? Или летом в Турцию ?
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Мабуть в Оман, якщо звісно українці не прийдуть до тями і він до Ростову не полетить...
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последствия этого рейса для Sky Up непредсказуемы. жадность перевозчика не знает границ.
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есть несколько объектов в разных регионах страны для принятия людей на двухнедельную обсервацию.Источник: https://censor.net.ua/n3176461

Зебіли будуть тягати тих людей по всій Україні?Знаючи їх рукожопість,це вже не смішно.На Сході кацапня пре повним ходом,а з тилу зебіли експерименти з вірусом вирішили провести.
Господи,за які гріхи наші Ти покарав нас тими недоумками...
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Чё разоралась! Имеется тактическая линия ВОЗ. Над ней работали всемирные специалисты. А ольга мансика протифф. Орёт про недоумков**.
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Обострение, копейкин. Хроническое, впрочем.
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Так вирус и вас достанет, если вырвется не только нас. А с вашими организаторскими способностями - точно вырвется.И проданная вами земля будет безвидна и пуста и только призрак Голобородько на оманском ослике будет бороздить просторы безлюдных пустошей, пугая волков, воющих на луну.
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Так тим, хто купуватиме землю населення якраз і не потрібне. Завезуть виживших китайців, їх там багато.
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это всё спланировано: выжившие китайцы переберутся к нам после эпидемии и всем будет хорошо кроме умерших от вируса
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Треба Шкіряка з Зоряном туди направити..
Досвід мають..
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1000%. на взлетке сделал бы им карантин под хари раму)
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Именно так и делают в Европе и Америке.
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Так це як? Розпорошують по всій країні і прем'єр з міністром називають різні дати?
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Держат в изоляции 2 недели и отпускают домой, если не заболели. Точка. Рекомендации ВОЗ.
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ничего страшного. посидят пока в обсерватории. звёздное небо посмотрят, созвездия поизучают.
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на цей раз ЗЕ придурки ви не маєте бажання зробити шоу зу*стрічі українців?
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Літак таки може й готовий...
Залишилося екіпаж до літака приланцюгувати?
🤔
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люди ради бабок готовы рисковать здоровьем и жизнями ты о чём
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Про що ви мелете? Які об"экти? В карїні де вже з двадцять років не існує елементарної санепідемслужби? Коли голова інституту інфекціології говорить, що ЗОВСІМ не має можливостей досліджувати вірус через хронічний багаторічний брак фінансування? У вас хоч ватно-марлевих пов"язок, які може десь ще на військових складах не згнили вистачить? Вже мовчу про медикаменти та вентилятори легнь для евакуйованих. Дебіли!!!
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У нас глава санэпидстанции не знает как по латыни виды тараканов называются. А тараканы тоже вирус переносят. Пробегут по тапкам - и вот тебе и пожалуйста. Сам инфицирован - инфицируй соседа.
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Про що ви мелете? Які об"экти?

Я здогадуюсь що то за об'єкти....Скоріш за все це "інфекційні лікарні" розкидані по всій країні,так ось,прибулих з Китаю розділять по областях та поселять там,але треба дещо знати,вентиляційна система совдеповских лікарень застаріла та має загальне сполучення палат та боксів між собою а при зміні атмосферного тиску буде змішування повітря, тому самі розумієте які гарантії.
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Так а я про що. Скільки на всю Україну ізольованих боксів належного рівня? Так це тільки для евакуйованих. А якщо пошесть пошириться?
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про це вже говорили,для таких небезпечних вірусів у нас немає ******** карантинних боксів.
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Чому на Львівщину, Тернопільщину, взагалі в Західну Україну? В Кривий ріг, на південь та схід України, може тоді вата почне думати? Частину в Конча Заспу, частину хай забере додому, у Верховну Раду, в Кабінет Міністрів, в Офіс Президента.
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Чого це самокат про обсервацію кукурікає?Яка до біса обсервація,коли в цьому випадку потрібен карантин,бо люди довчий час були в епіцентрі епідемії особливо небезпечного вірусу,від якого немає ліків.І строк карантину не 14днів,а період максимального інкубаційного періоду,це 24 дні на сьогодні
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А механизм принудительного помещения их на обсервацию есть, премьер-министр?
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они б, наверно, пешком быстрее дошли!)))
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бомбоубежища же есть \или таки за столько времени - нет?\.там должна быть циркуляция воздуха фильтры и всякая хрень... могли бы и проверить заодно, как там при живых то людях, хотя бы две недели и хотя бы на 20 человек ...
а тулить в санатории оно конечно мозгов много не надо, только кто туда потом поедет?
да и не факт что после санатория эпидемии не будет - там все таки санаторий а не закрытая территория, а судя по тому что у нас с открытой формой туберкулеза по общественному транспорту спокойно ездят \причем не единичный случай\ - все вообще будет очень грустно.
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имхо, китайцы\немцы бы за две недели запилили модульные дома (кстати - неужто не осталось от гуманитарки западных партнеров?)
хотя судя по отношению к войне с опг кремля с кучей оружия и ядерным говном какой-то неизвестный вирус это действительно мелкая хрень, которая даже не стоит рассмотрения и то что нам хоть что-то втирают - это судя по всему великое одолжение.
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Eric Feigl-Ding

@DrEricDing


What a figure: virus incidence outside of China... and the impact of one cruise
ship. (Westerdam cruise ship saga not even included)

захворюваність вірусами за межами Китаю ... та вплив одного круїзного корабля. (Сага про круїзне судно Westerdam навіть не включена)
Літак готовий прибути по українців у Китай 19 лютого, а в країні є місця для двотижневої обсервації прибулих, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2632
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@DrEricDing:Tragic - 4 virus deaths in just 1 family - Chang Kai, a film director at Hubei Film Studios, died on Feb. 14 from #covid19. Over the past month, his father, mother, and older sister have also died from the virus. Oy.
Літак готовий прибути по українців у Китай 19 лютого, а в країні є місця для двотижневої обсервації прибулих, - Гончарук - Цензор.НЕТ 548Літак готовий прибути по українців у Китай 19 лютого, а в країні є місця для двотижневої обсервації прибулих, - Гончарук - Цензор.НЕТ 237

Трагічне - 4 випадки смерті від вірусу лише в одній родині - Чан Кай, режисер фільму на кіностудії Hubei Film Studios, помер 14 лютого від # covid19. За місяць місяць від вірусу померли також його батько, мати та старша сестра.
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