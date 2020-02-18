 Літак готовий прибути по українців у Китай 19 лютого, а в країні є місця для двотижневої обсервації прибулих, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Глави держави.
"Весь процес евакуації наших людей з Китаю – під абсолютним контролем уряду. У нас є чіткий план заходів, зокрема і в логістичних питаннях, як у Китаї, так і в Україні. До літака в Ухані наші громадяни прибудуть централізовано та вчасно, в супроводі українського консула та китайських фахівців", – сказав він на засіданні Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України Володимира Зеленського у вівторок.
За словами Гончарука, зараз є кілька об’єктів у різних регіонах країни для прийняття людей на двотижневу обсервацію. Ці об’єкти підготовлені відповідно до всіх вимог безпеки. У повній готовності й інші медзаклади країни.
"Ми вживаємо всіх заходів безпеки з недопущення поширення коронавірусу. Вся команда, яка працюватиме з евакуйованими людьми, вже пройшла відповідне навчання від Центру громадського здоров’я. На борт літака зможуть потрапити тільки люди без симптомів захворювання та за попередньої згоди на проходження 14-денної обсервації. Весь екіпаж та лікарі, які супроводжуватимуть борт, так само перебуватимуть на двотижневій обсервації", – зауважив прем'єр
Зі свого боку президент Зеленський підкреслив, що Українська держава зобов'язана повернути додому своїх громадян.
"Це не політичне питання, а питання безпеки наших громадян і безпеки держави. І, згідно із законом, ми повинні повернути своїх громадян в Україну", - підкреслив він.
Як повідомлялося, на брифінгу після засідання РНБО Зеленський закликав політиків і журналістів не створювати паніку навколо повернення громадян України з Уханя.
"У нас повністю контрольована ситуація, ми обов'язково повинні забирати наших громадян. На жаль, деякі ЗМІ поширюють якусь дезінформацію про те, куди їх везуть, що щось не готове. У нас є кілька варіантів, ми повністю готові", - сказав він.
Зеленський також нагадав "деяким політичним партіям", які звертаються до людей на місцях, "підбурюють їх перекривати дороги", що Україна забирає з Китаю своїх громадян.
"А з приводу цих політичних "товаришів" хочу сказати, якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, то коли ми привеземо всіх наших громадян, а ми обов'язково це зробимо, тому що це наш обов'язок, конституційний і просто людський, я особисто привезу наших громадян в Конча-Заспу в їхні особняки", - заявив він.
только Не Лох просил пока не одевать)
При чем тут вообще они?
Ukraine DIY@Vlad_Underwood 22 мин
это угроза применения биологического оружия - вот что это.
Если Вы украинцы но живете в Китае, то и беды этой страны тоже делите с её народом...!
Зебіли будуть тягати тих людей по всій Україні?Знаючи їх рукожопість,це вже не смішно.На Сході кацапня пре повним ходом,а з тилу зебіли експерименти з вірусом вирішили провести.
Господи,за які гріхи наші Ти покарав нас тими недоумками...
Досвід мають..
Залишилося екіпаж до літака приланцюгувати?
🤔
🤔
Я здогадуюсь що то за об'єкти....Скоріш за все це "інфекційні лікарні" розкидані по всій країні,так ось,прибулих з Китаю розділять по областях та поселять там,але треба дещо знати,вентиляційна система совдеповских лікарень застаріла та має загальне сполучення палат та боксів між собою а при зміні атмосферного тиску буде змішування повітря, тому самі розумієте які гарантії.
а тулить в санатории оно конечно мозгов много не надо, только кто туда потом поедет?
да и не факт что после санатория эпидемии не будет - там все таки санаторий а не закрытая территория, а судя по тому что у нас с открытой формой туберкулеза по общественному транспорту спокойно ездят \причем не единичный случай\ - все вообще будет очень грустно.
хотя судя по отношению к войне с опг кремля с кучей оружия и ядерным говном какой-то неизвестный вирус это действительно мелкая хрень, которая даже не стоит рассмотрения и то что нам хоть что-то втирают - это судя по всему великое одолжение.
Eric Feigl-Ding
@DrEricDing
What a figure: virus incidence outside of China... and the impact of one cruise
ship. (Westerdam cruise ship saga not even included)
захворюваність вірусами за межами Китаю ... та вплив одного круїзного корабля. (Сага про круїзне судно Westerdam навіть не включена)
Трагічне - 4 випадки смерті від вірусу лише в одній родині - Чан Кай, режисер фільму на кіностудії Hubei Film Studios, помер 14 лютого від # covid19. За місяць місяць від вірусу померли також його батько, мати та старша сестра.