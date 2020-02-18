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 Політика України
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Все про:дезінформація (84) законопроект (940) Бородянський Володимир (94)

 Законопроєкт про дезінформацію перероблять медіаюристи і винесуть на громадське обговорення, - Бородянський

Головна мета закону про протидію дезінформації - убезпечити громадян від дезінформації, маніпулювання громадською думкою.

Про це розповів в інтерв'ю DW міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.

За словами Бородянського, сам законопроєкт ще має пройти громадське обговорення, перш ніж його вносити на розгляд Верховної Ради. "Наступного тижня почне роботу робоча група з медіаюристів, яка пункт за пунктом опрацьовуватиме закон. Через два місяці ми запропонуємо суспільству новий, оновлений текст закону", - розповів Бородянський.

Він також пояснив, що для українського уряду "свобода думки дуже важлива", тому цей законопроєкт "жодним чином не повинен обмежувати журналістську діяльність за такими елементами як розслідувацька журналістика, критичні висловлювання, критика влади тощо".

Бородянський запевняє, що завдання авторів цього законопроєкту - "захистити українських громадян від дезінформації, від можливості маніпулювання громадською думкою, яке може привести до спотворення громадської думки і до загроз національній безпеці". "Тобто завдання - підвищити відповідальність людей, які поширюють інформацію, щодо поширення дезінформації", - переконує міністр. Сам закон про протидію дезінформації чиновник назвав законом "про право на знання правди".

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Крім того, Бородянський запевнив, що закон "не буде прийнятий у тому вигляді, в якому він є зараз".

Відповідаючи на запитання DW, чиновник пояснив, що покарання, зокрема і значні грошові штрафи, прописані в цьому законопроєкті, будуть застосовувати тільки в разі систематичних порушень з розповсюдження дезінформації впродовж року.

"Висновок передбачено цим законом тільки за фінансування дезінформації, тобто за свідоме фінансування та друге - за організацію ботоферм", - зазначив Бородянський.

Щодо блогерів і користувачів соціальних мереж, що поширюють інформацію, яка може виявитися дезінформацією, міністр запевнив, що відповідальність несе тільки першоджерело.

Нагадаємо, проєкт закону "Про протидію дезінформації" передбачає створення "єдиної прескарти", яку держава визнаватиме як підтвердження статусу професії, введення Індексу довіри і посади Уповноваженого з питань інформації.

Законопроект викликав різку критику з боку медійного співтовариства, а також моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176458
 
   
 Топ коментарі
 
То есть по этому закону закроют г+г за систематичную ложь? Тогда я ЗА Законопроект о дезинформации переработают медиаюристы и вынесут на общественное обсуждение, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7606
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Знаючи СН- законопроект буде доробляти "манікюріст", а обговорювати "масажист"...
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А потом его нужно будет выбросить на помойку.
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То есть по этому закону закроют г+г за систематичную ложь? Тогда я ЗА Законопроект о дезинформации переработают медиаюристы и вынесут на общественное обсуждение, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7606
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нет. что есть ложь будет определять какой-нибудь дубинский...
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хоть какой то заслон на пути манипулирования-закон нужен аж пищит
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І хто, по-вашому, буде вирішувати, маніпуляція чи ні? Оце ж головне. Цей заслон називається цензура.
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закон про дезінформацію стосується ВСІЄЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ проголошеної ПУБЛІЧНО.. а не тільки того що розповсюджують журналісти... Цей закон МУСИТЬ стосуватися і політиків і службовців і пересічних... а не тільки журналістів... Законопроєкт про дезінформацію перероблять медіаюристи і винесуть на громадське обговорення, - Бородянський - Цензор.НЕТ 4557
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А потом его нужно будет выбросить на помойку.
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Знаючи СН- законопроект буде доробляти "манікюріст", а обговорювати "масажист"...
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Всі хто скаже косе слово на Зєйла- інформаційні терриристи. Тримайсь непокірний українець!!!
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Може сепаратистські тв канали прикриють ахмєтова та парашенко
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А фірташа, льовочкіна і мертвечука залишать, так, кацапе?
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Ясен пень, что вышеупомянутые медиаюристы будет будут исключительно из числа the. Итог прогнозируем на 100500. На выходе - ваш дом тюрьма!
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Ермак не подал в суд на редакцию "Схем".
Пашинскому не отменили домашний арест.
А Бородянский - мудозвон. И это не дезинформация.
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Та й не кажіть. Закон цей потрібний як повітря. Ось як би він був, жодна плять не дізналась би про атаку кацапів на наші позиції...
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А что там обсуждать?
Запретить распространение любой неподтвержденной документально информации.
Установить штрафы, как за неоформленных работников, за вторичное распространение. Уголовное наказание за недостоверную информацию в СМИ и Депутатами ВР.
Лайкнул фейк в Фейсбуке - с тебя 100 000грн.
И есть чем платить пенсии и ремонтировать дороги. Параллельно - лечение дураков. Законопроект о дезинформации переработают медиаюристы и вынесут на общественное обсуждение, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5996
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"Заключение предусмотрено этим законом только за финансирование дезинформации, то есть за сознательное финансирование и второе - за организацию ботоферм", - отметил Бородянский. Источник: https://censor.net.ua/n3176458

А на финансированиє дєзінформаціі о ботофєрмах «порохоботов», етот закон будєт распространятся?
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Не исключаю,что лейтенант Баканов может быть полкковником ФСБ

Законопроект о дезинформации переработают медиаюристы и вынесут на общественное обсуждение, - Бородянский - Цензор.НЕТ 280
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По данным разведки, Россия втрое нарастила военный потенциал возле украинской границы. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, через 2 года РФ будет полностью готова к наступлению в Украине даже без дополнительной мобилизации.
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Любопытно, а к призЕденту как этот закон подействует??? Сколько лет должен Янелох отсидеть, за предвыборную дезу?
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Зеленые а можно лепить пули( законопроекты имеется в виду) ) не из говна ? Вы у рашистов научились говнолепием заниматься?
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