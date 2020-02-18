 З держбюджету на інтернати виділяють 12 млрд грн, але для дітей фактичної користі немає, - дитячий омбудсмен Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Утримання інтернату дуже дороге. На інтернати з державного бюджету виділяємо 12 млрд грн, але платимо їх не за дитину, а за приміщення, опалення, переважно технічний персонал. Фактично, просто утримуємо персонал, але для дітей користі немає", - розповів він.

За словами Кулеби, потрібно перестати "витрачати мільярди на мертву систему інтернатів", а спрямувати кошти на розвиток послуг (для новонароджених, дошкільної освіти, для інклюзивної освіти, для транспортування дітей до закладів, для розвитку програм для дітей).

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"Що заважає витрачати кошти не на прибиральницю в інтернаті, а на асистента дитини з інвалідністю в дитячому садку, який його буде супроводжувати? Не на приміщення інтернату, а на роботу денних центрів, куди діти зможуть піти після школи. Причому, такий центр міг би прийняти ще дітей, які перебувають вдома на індивідуальному навчанні (а таких зараз п'ятдесят п'ять тисяч дітей)", - додав він.

Кулеба заявив, що якби всі кошти направили на розвиток послуг у суспільстві, то вони б працювали не на сто тисяч дітей в інтернатах, а на півмільйона дітей, як мінімум.

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