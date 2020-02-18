 З держбюджету на інтернати виділяють 12 млрд грн, але для дітей фактичної користі немає, - дитячий омбудсмен Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.
"Утримання інтернату дуже дороге. На інтернати з державного бюджету виділяємо 12 млрд грн, але платимо їх не за дитину, а за приміщення, опалення, переважно технічний персонал. Фактично, просто утримуємо персонал, але для дітей користі немає", - розповів він.
За словами Кулеби, потрібно перестати "витрачати мільярди на мертву систему інтернатів", а спрямувати кошти на розвиток послуг (для новонароджених, дошкільної освіти, для інклюзивної освіти, для транспортування дітей до закладів, для розвитку програм для дітей).
"Що заважає витрачати кошти не на прибиральницю в інтернаті, а на асистента дитини з інвалідністю в дитячому садку, який його буде супроводжувати? Не на приміщення інтернату, а на роботу денних центрів, куди діти зможуть піти після школи. Причому, такий центр міг би прийняти ще дітей, які перебувають вдома на індивідуальному навчанні (а таких зараз п'ятдесят п'ять тисяч дітей)", - додав він.
Кулеба заявив, що якби всі кошти направили на розвиток послуг у суспільстві, то вони б працювали не на сто тисяч дітей в інтернатах, а на півмільйона дітей, як мінімум.
Не расстраивайся. Детям нет, но кому-то же есть.
Зеленский больше не Шмаркля, не клоун, не смешное недоразумение. Отныне он сознательный разрушитель украинской государственности, убийца украинских граждан, пособник террористов.
тебе маршрутка голову переехала?
*где ребенок будет жить вне детского сада, если его не захотят или не смогут усыновить? кто тогда будет обувать-одевать-кормить-лечить-учить? есть ли обычные сады-школы приспособленные под детей инвалидов и детей инвалидов-колясочников?
- Не на помещение интерната, а на работу дневных центров, куда дети смогут пойти после школы.
**к вопросу первому добавляется вопрос второй - кто их туда будет сопровождать и забирать?
кто будет содержать эти центры и оплачивать коммуналку, уборку, ремонты, зарплаты учителей, медиков, охрану, администрацию?
Причем, такой центр мог бы принять еще детей, находящихся дома на индивидуальном обучении (а таких сейчас пятьдесят пять тысяч детей)...
***как будут работать эти центры...и рентабельно ли их содержать? (ибо...см. вопрос 2)
😁