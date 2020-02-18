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 Суспільство
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Все про:діти (1829) сироти (35) інтернат (34) Кулеба Микола (44)

 З держбюджету на інтернати виділяють 12 млрд грн, але для дітей фактичної користі немає, - дитячий омбудсмен Кулеба

На інтернати з державного бюджету виділяємо 12 млрд грн, але платимо їх не за дитину, а за приміщення, опалення, переважно технічний персонал.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Утримання інтернату дуже дороге. На інтернати з державного бюджету виділяємо 12 млрд грн, але платимо їх не за дитину, а за приміщення, опалення, переважно технічний персонал. Фактично, просто утримуємо персонал, але для дітей користі немає", - розповів він.

За словами Кулеби, потрібно перестати "витрачати мільярди на мертву систему інтернатів", а спрямувати кошти на розвиток послуг (для новонароджених, дошкільної освіти, для інклюзивної освіти, для транспортування дітей до закладів, для розвитку програм для дітей).

Також читайте: З 1 січня зросли виплати для сімейних форм виховання

"Що заважає витрачати кошти не на прибиральницю в інтернаті, а на асистента дитини з інвалідністю в дитячому садку, який його буде супроводжувати? Не на приміщення інтернату, а на роботу денних центрів, куди діти зможуть піти після школи. Причому, такий центр міг би прийняти ще дітей, які перебувають вдома на індивідуальному навчанні (а таких зараз п'ятдесят п'ять тисяч дітей)", - додав він.

Кулеба заявив, що якби всі кошти направили на розвиток послуг у суспільстві, то вони б працювали не на сто тисяч дітей в інтернатах, а на півмільйона дітей, як мінімум.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176455
 
 
 Топ коментарі
 
Днепр Бандеровский@inushka_4 ч

Зеленский больше не Шмаркля, не клоун, не смешное недоразумение. Отныне он сознательный разрушитель украинской государственности, убийца украинских граждан, пособник террористов.

Из госбюджета на интернаты выделяют 12 млрд грн, но для детей фактической пользы нет, - детский омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 4160
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Из госбюджета на интернаты выделяют 12 млрд грн, но для детей фактической пользы нет, - детский омбудсмен Кулеба

Не расстраивайся. Детям нет, но кому-то же есть.
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Не беспокойтесь , деньги уже "освоены". Зробимо их ще раз !
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Из госбюджета на интернаты выделяют 12 млрд грн, но для детей фактической пользы нет, - детский омбудсмен Кулеба

Не расстраивайся. Детям нет, но кому-то же есть.
 показати весь коментар
 
 
Днепр Бандеровский@inushka_4 ч

Зеленский больше не Шмаркля, не клоун, не смешное недоразумение. Отныне он сознательный разрушитель украинской государственности, убийца украинских граждан, пособник террористов.

Из госбюджета на интернаты выделяют 12 млрд грн, но для детей фактической пользы нет, - детский омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 4160
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что за бред?
тебе маршрутка голову переехала?
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А они хотят не забирать у алкашей детей в интернаты и дома ребенка. Хотят шоб дети и дальше жили с этими радителями. всячески помогая т.н. семьям. Будут покупать им бухло. закусь. оплачивать квартплату.
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Не беспокойтесь , деньги уже "освоены". Зробимо их ще раз !
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Деням эти деньги не нужны...они нужны деду Игрь Валеричу...
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На днях тимофей милованов "допустил, что в будущем Украина может сдавать в концессию не только объекты транспортной инфраструктуры, но и социальные объекты, среди которых больницы и университеты" Значит, и интернаты тоже в концессию?
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- Что мешает тратить средства не на уборщицу в интернате, а на ассистента ребенка с инвалидностью в детском саду, который его будет сопровождать?
*где ребенок будет жить вне детского сада, если его не захотят или не смогут усыновить? кто тогда будет обувать-одевать-кормить-лечить-учить? есть ли обычные сады-школы приспособленные под детей инвалидов и детей инвалидов-колясочников?
- Не на помещение интерната, а на работу дневных центров, куда дети смогут пойти после школы.

**к вопросу первому добавляется вопрос второй - кто их туда будет сопровождать и забирать?
кто будет содержать эти центры и оплачивать коммуналку, уборку, ремонты, зарплаты учителей, медиков, охрану, администрацию?
Причем, такой центр мог бы принять еще детей, находящихся дома на индивидуальном обучении (а таких сейчас пятьдесят пять тысяч детей)...

***как будут работать эти центры...и рентабельно ли их содержать? (ибо...см. вопрос 2)
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Вони зразу направляться в офшори.. нічого не міняєтьсмя в Україні
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Бошдан на эти бабки отдыхает, на Сейшелах.
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