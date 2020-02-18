 США вимагають від Росії негайно звільнити захоплених в Азовському морі українських рибалок, - постпред при ОБСЄ Гілмор

Про це заявив під час телефонної пресконференції у вівторок посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сполучені Штати вимагають негайного звільнення і повернення до України усіх українців, які протиправно затримані в Росії, включаючи цих рибалок", - наголосив Гілмор.
Він відзначив, що такі дії російської сторони свідчать про спроби захоплення і повного контролю над Азовським морем та недопущення українців до його вод, що є неприйнятним і суперечить міжнародному праву.
15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.
Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.
16 лютого окупаційний "суд" в Криму заарештував українських рибалок на 10 діб за відмову зупинитися на вимогу російських прикордонників.
Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.
P.S. Я часто буду залишати цей коментарій, бо через таке стадо: країна втратила світову підтримку за півроку(e.g. американці вже зайнялися нашим північним сусідом, нащо мати справу з президентом, який на коліна встав перед одвічним ворогом), віддаємо території, а тепер знову втрачаємо життя людей після всіх здач. Ідіоти ніколи не зрозуміють фрази:
"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
Сергей Даншин
@DanshinSergey
·6 ч
Кремль фактически уже сидит на Банковой и во всех структурах а мы все еще надеемся на европейский выбор. Нас такими намеками как лягушку в воде постепенно нагревают для того чтобы не выпрыгнули до того как сваримся. А когда опомнимся окажемся в СССР 2.0 .
Пристайко не исключает легализацию главарей боевиков на Донбассе
https://youtu.be/AgVT3aG1i2Y
Шото тіпа: «Єслі рибакі вєлі нєзаконний лов, то іх посадят»?
вівторок, 18 лютий 2020, 15:08
Коментуючи наступ російських окупантів під Золотим, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це трапилося в річницю "Дебальцевської трагедії". Однак так успішну військову операцію ЗСУ називають тільки в Росії. На цей нюанс звернув увагу на особистій сторінці у Facebook майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили сувору догану за критику верховного головнокомандувача, передають Патріоти України.
"До сьогодні вважав, що Дебальцевська операція - одна з найуспішніших операцій в новітній історії України. Трагедією її називають тільки росіяни. Те, що зробила українська армія під Дебальцевим, увійде в історію вдячних нащадків як одна з найважливіших сторінок в долі незалежної України. І горе **********, які цього не розуміють!" - написав український офіцер. Аналогічну думку висловив і ветеран АТО Олександр Сурков. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що ця операція зараз вивчається арміями усього світу як успішний кейс.»