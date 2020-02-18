 США вимагають від Росії негайно звільнити захоплених в Азовському морі українських рибалок, - постпред при ОБСЄ Гілмор

Про це заявив під час телефонної пресконференції у вівторок посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати вимагають негайного звільнення і повернення до України усіх українців, які протиправно затримані в Росії, включаючи цих рибалок", - наголосив Гілмор.

Він відзначив, що такі дії російської сторони свідчать про спроби захоплення і повного контролю над Азовським морем та недопущення українців до його вод, що є неприйнятним і суперечить міжнародному праву.

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15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

16 лютого окупаційний "суд" в Криму заарештував українських рибалок на 10 діб за відмову зупинитися на вимогу російських прикордонників.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.