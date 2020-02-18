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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1294) захоплення (134) Крим (8778) рибалки (53) США (6284) ФСБ (882) Гілмор Джеймс (2)

 США вимагають від Росії негайно звільнити захоплених в Азовському морі українських рибалок, - постпред при ОБСЄ Гілмор

Затримання російською стороною українських рибалок в Азовському морі свідчить про намагання набути повного контролю над його водами, що суперечить міжнародному праву.

Про це заявив під час телефонної пресконференції у вівторок посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати вимагають негайного звільнення і повернення до України усіх українців, які протиправно затримані в Росії, включаючи цих рибалок", - наголосив Гілмор.

Він відзначив, що такі дії російської сторони свідчать про спроби захоплення і повного контролю над Азовським морем та недопущення українців до його вод, що є неприйнятним і суперечить міжнародному праву.

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15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

16 лютого окупаційний "суд" в Криму заарештував українських рибалок на 10 діб за відмову зупинитися на вимогу російських прикордонників.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176453
 
   
 Топ коментарі
 
Персонально я не відчуваю ненависті по відношенню до зелі. Я ненавиджу 70% виблядків, які хотіли мир будь-якою ціною!!
P.S. Я часто буду залишати цей коментарій, бо через таке стадо: країна втратила світову підтримку за півроку(e.g. американці вже зайнялися нашим північним сусідом, нащо мати справу з президентом, який на коліна встав перед одвічним ворогом), віддаємо території, а тепер знову втрачаємо життя людей після всіх здач. Ідіоти ніколи не зрозуміють фрази:
"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
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США ТРЕБУЮТ от России немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских рыбаков, - постпред при ОБСЕ Гилмор
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Персонально я не відчуваю ненависті по відношенню до зелі. Я ненавиджу 70% *********, які хотіли мир будь-якою ціною!!
P.S. Я часто буду залишати цей коментарій, бо через таке стадо: країна втратила світову підтримку за півроку(e.g. американці вже зайнялися нашим північним сусідом, нащо мати справу з президентом, який на коліна встав перед одвічним ворогом), віддаємо території, а тепер знову втрачаємо життя людей після всіх здач. Ідіоти ніколи не зрозуміють фрази:
"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
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да да, надо менять весь народ, он неправильный какой то?
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А ти сам за кого у другому турі голосував і з яких міркувань?
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США ТРЕБУЮТ от России немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских рыбаков, - постпред при ОБСЕ Гилмор
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Вспоминаю старые голливудские боевики . Прилетели , люлей навешали , демократию установили . А теперь требуют . США требуют от России немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских рыбаков, - постпред при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 5783
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Так Чак уже на пенсии, у Бруса Вылеза старческий маразм. Разве что Шварценегер, но у него слабое сердце...
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Не тревожьте Зюзю , у него из головы война ушла , а тут вы со своими проблемами .
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Сергей Даншин

@DanshinSergey

·6 ч

Кремль фактически уже сидит на Банковой и во всех структурах а мы все еще надеемся на европейский выбор. Нас такими намеками как лягушку в воде постепенно нагревают для того чтобы не выпрыгнули до того как сваримся. А когда опомнимся окажемся в СССР 2.0 .

Пристайко не исключает легализацию главарей боевиков на Донбассе

https://youtu.be/AgVT3aG1i2Y



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А яке було формулювання Зє властєй України?
Шото тіпа: «Єслі рибакі вєлі нєзаконний лов, то іх посадят»?
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Та отпустят, понятное дело. Если бы командор лоханки меньше на себя брал, то уже бы отпустили. Но, сказанного- не воротишь.
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Рыбаки созвонились, взяли бухло и поехали размяться на резиновой лодке, какой-такой там может быть командир, капитан корабля, в принципе ?
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А я его капитаном- не называл, если вы обратите внимание. Он- владелец плавсредства. Он- взял на себя браконьерство, с подельниками. Всё просто.
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Командиром его назначили, поскольку так для следствия так нужно. Владелец это не значит командир, а командир это не владелец. Командир это административные права, и совсем другая юридическая квалификация, владелець-имущественные права, права собсмтвенности. если у командира был хотя бы нож для резки сеток, значит пришьют "оружие", а если есть оружие, команда, то там что хочешь слепЯт
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Командиром можно назначить только командующего боевой единицей- кораблем. А тут- всё просто: лоханка, в ней четверо, у них- улов камбалы, за который в Мариуполе им бы тоже назначили приличнейший штраф, кстати. -Кто владелец? -Я владелец. Ну и всё. Далее- по накатанной.
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От террористов требуют не захватывать заложников. А еще совсем недавно у терров выкупили заложников за очень и очень большую цену.
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"Трагедія для росіян": У повідомленні Зеленського про бій під Золотим знайшли прокол.
вівторок, 18 лютий 2020, 15:08
Коментуючи наступ російських окупантів під Золотим, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це трапилося в річницю "Дебальцевської трагедії". Однак так успішну військову операцію ЗСУ називають тільки в Росії. На цей нюанс звернув увагу на особистій сторінці у Facebook майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили сувору догану за критику верховного головнокомандувача, передають Патріоти України.
"До сьогодні вважав, що Дебальцевська операція - одна з найуспішніших операцій в новітній історії України. Трагедією її називають тільки росіяни. Те, що зробила українська армія під Дебальцевим, увійде в історію вдячних нащадків як одна з найважливіших сторінок в долі незалежної України. І горе **********, які цього не розуміють!" - написав український офіцер. Аналогічну думку висловив і ветеран АТО Олександр Сурков. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що ця операція зараз вивчається арміями усього світу як успішний кейс.»
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О, гарна ідея... може й мені її підтримати?
США требуют от России немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских рыбаков, - постпред при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 4476
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Слабаки! А вот Бубочка браслетики с именами рыбаков наденет!
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Держави не має, зате є ЗЕНЕЛОХ... Прийдеться Українцям і такі функції держави з часом - ВОЛОНТЕРИТИ...
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Тоді чому досі не денонсовано українсько-кацапсинську міжнародну домовленість про Азов? Політичному імпотенту уалцману не стало духу цього зробити. Тим більш не насмілиться на?цей крок блазень. Це ж стосується візового режиму з парашею.
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