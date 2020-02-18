 ФСБ в окупованому Криму заарештувало двох підлітків - у них знайдено вибухівку і вони планували підірвати школу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це повідомляє пресслужба Федеральної служби безпеки Росії.
У дітей вилучили саморобні бомби.
За даними спецслужби окупантів, затримано двох підлітків із Керчі 2003 і 2004 років народження, вони є послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, який у жовтні 2018-го влаштував бійню у місцевому політехнічному коледжі.
За місцями проживання затриманих підлітків відбулися обшуки, працівники правоохоронних органів вилучили саморобні вибухові пристрої, начинені уражаючими елементами. Крім того, знайдено компоненти для виготовлення вибухових речовин.
Зазначається, що випробування "пробних" вибухових пристроїв, зібраних за інструкціями з інтернету, проводилися на домашніх тваринах.
Підлітки зізналися правоохоронцям, що хотіли підірвати школу.
Нагадаємо, 17 жовтня вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.
Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше наклав на себе руки.
Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".
Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.
Не уподобляйтесь рашка тв, "а шо там у кацапов?".
Да пусть хоть сохнут все.
Тем более доказано историей в рашке дело склепать как 2 пальца обосс-ть!!!
Вон дело "Сети" посмотрите!!!
Еще пусть подростки радуются что у них "не нашли" обогащенный уран, причем они сами признаются в обогащении и планировании подрыва памятника Зел человечкам!!!
"При Украине в Крыму о терроризме только по телевизору слышали, что это "где-то, за тридевять земель, происходит... И бороться\ с ним никто не учился...
Пришла Россия и в Крыму появился терроризм... Так, может, не в терроризме дело?...
Шкода. Була б добряча порція каміння з неба...
(і не треба про "там жи наши люди!!!111!1" - знаємо, що там за "наші люди". Нам потрібен ПІВОСТРІВ, а людей наші жіночки народять скільки треба, ще й набагато кращих)