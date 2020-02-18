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 Політика України
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Все про:суд (5920) прокурор (409) Корнієць (58) Шапакін (38) Офіс генерального прокурора (98)

 Справу "діамантових прокурорів" передали до Оболонського райсуду Києва, - Офіс генпрокурора

Кримінальне провадження за обвинуваченням так званих діамантових прокурорів передано на розгляд Оболонський районний суд з Голосіївського зважаючи на неефективність розгляду і порушення розумних строків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"18 лютого 2020 року, Київський апеляційний суд, розглянувши клопотання Офісу Генерального прокурора, вирішив передати до іншого суду провадження за фактом одержання колишніми заступником прокурора Київської області і першим заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 368 КК)", - говориться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За інформацією Офісу, справу "діамантових прокурорів" найближчим часом буде направлене до Оболонського районного суду міста Києва "через неефективність його судового розгляду і порушення розумних строків".

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Нагадаємо, перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць були затримані 5 липня 2015 року. За даними спецслужб, вони одержали хабар в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $ 400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). 16 липня тодішній генпрокурор Віктор Шокін звільнив їх з органів прокуратури. Печерський райсуд Києва обрав колишнім прокурорам запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави, пізніше вони вийшли на свободу під заставу. За Шапакіна внесено 6,4 млн грн застави, а за Корнійця - 3,2 млн грн.

Обвинувальний акт проти колишніх посадових осіб прокуратури було направлено до суду в січні 2016 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176447
 
 
 Топ коментарі
 
бриллианты для диктатуры слуг народа.
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В наших реаліях, в яких вся судова системи наскрізь прогнила, все закінчиться пшиком.
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БЛИН !
Какая неповоротливая наша судебная система!
В сталинские времена уже б на могилах этих бриллиантовых прокуроров бурьян пробиваться начал!
А тут... тут ТИШЬ, ГЛАДЬ И БЛАГОДАТЬ...
Госворам на законы СРАТЬ !
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тєм врємєнєм пітор гнойний з прорвою заняти подмєной діскурса



ШотваРіцца@dneprlena 2 ч

страна.уєй рєчєт в публікації (с) данные материалы дела полностью переворачивают всю картину событий на Майдане 20 февраля - в день массовой бойни
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для тєх, кто головою в тєлєящік



ШотваРіцца@dneprlena
фсб ******** подвійні операції...
одна - основна, друга - більш гучна для відвернення уваги

Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в Оболонский райсуд Киева, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1458
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В наших реаліях, в яких вся судова системи наскрізь прогнила, все закінчиться пшиком.
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Капітан Прайс@Price_Cap_UA 26 мин

А я то думаю, чому Портнов після повернення з Шарієм Лукаш всюди трублять про державний переворот, а не Майдан. А тепер і Фйодоровіч підтримує Зеленського і бажає об'єднати Україну і покарати усіх, хто приніс в країну війну. Найвеличніший голуб миру!
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колись може й побачимо вирок реформованого пєтєй суда. але, якщо доживемо, бо волокітити будуть необмежено в часі!
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Ще пару років так пофутболять з суду в суд,а потім воно якось забудеться...
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неужели , и чем закончится ? вангую оправданием
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так, бо це так звана мертвонароджена справа. Там младореформатори не довели хабар до отримувача. Для прикладу А знає Б, Б знає В, В знає Г, а Г знає Д і Д працює в прокуратурі.
Так ось зміст цієї справи полягає у тому, що А бере гроші для Б, який передає їх В і обіцяє їх передати Г, який нібито їх передасть Д.
Усе би нічого, ось тільки на хабарі вони беруть "В"... звісно, що доказів відносно Г в них не має, а щодо "Д", який і є "брильянтовим прокурором" так тим паче.
Це щодо хабаря. А так, там нібито незареєстрована зброя у одного з них була, ось на вирок по 263й і розраховують...
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БЛИН !
Какая неповоротливая наша судебная система!
В сталинские времена уже б на могилах этих бриллиантовых прокуроров бурьян пробиваться начал!
А тут... тут ТИШЬ, ГЛАДЬ И БЛАГОДАТЬ...
Госворам на законы СРАТЬ !
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А самі діаманти вже давно десь загубились по дорозі...Так що Оболонський суд скаже - а де предмет злочину? - і знову передасть справу де інде...Прокурори без діамантів нікому не цікаві...
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Воры-правохранители не могут никак осудить других воров-правохранителей, потому что на их месте они тоже бы воровали. Порошенко проводил такие реформы в суде, в прокуратуре и милиции.
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Ця справа мертва, майте мужність це визнати.
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Если даже Зеля не назначил Сакварелидзе ген.прокурором Украины, значит прокуроры украв бриллианты в магазине, по его кодексу чести всё сделали правльно
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схоже, що ви плутаєте справи... ці у магазині нічого не крали.
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петеных с югиком подельников прижали к стенке..
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правая рука сои югик-картавый за эти деньги ( и янтарные) и отрывался на сейшелах. уже слышу вой порохосрани в поддержку этих подонков.
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они конечно не такие матёрые крысы как свинаруки и офшорник но свои свои для соевой секты..
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