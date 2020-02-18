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 Українська легкоатлетка Ляхова виграла забіг на 800 метрів на турнірі у Франції, - ФЛАУ

Три українські спортсменки посіли призові місця на міжнародному легкоатлетичному турнірі у французькому Обонні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Федерації легкої атлетики України, 800 метрів Ольга Ляхова подолала з найкращим результатом - за 2.03,91 хв.

"Змагання в Обонні стали для Ляхової другими у Франції за останній тиждень. 14 лютого вона брала участь у турнірі в Валь-де-Рей і фінішувала там четвертою (2.04,28 хв)", - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що багатоборка Аліна Шух змагалася у стрибках у висоту і посіла третє місце (1,88 м).

Яна Качур фінішувала четвертою у забігу на 60 метрів (7,65 с), Анна Чубковцова на дистанції 60 метрів з бар'єрами показала час 8,45 с і стала третьою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176446
 
   
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