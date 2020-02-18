 Ідея направлення миротворців ООН на Донбас поки що не обговорюється, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

"Я знаю про можливість такої миротворчої місії ООН, вона обговорювалася минулого року, але ніхто не зміг прийти до якоїсь чіткої домовленості. Мені невідомо про якісь поточні дискусії на цю тему", - заявив Гілмор, відповідаючи на запитання про те , чи підтримують США миротворчу місію ООН в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Усі міжнародні організації: ООН і ОБСЄ з задоволенням би продовжили це обговорення, але поки що воно не ведеться", - підкреслив постпред США при ОБСЄ.
Кацапи концентрують сили на дамбасі, готуються до спільного патрулювання.
ШотваРіцца
@dneprlena
фсб ******** подвійні операції...
одна - основна, друга - більш гучна для відвернення уваги
Так вам зебилам 73 % и надо !
На Виннитчине протестуют против закрытия современной больницы
https://korrespondent.net/ukraine/4195143-na-vynnytchyne-protestuuit-protyv-zakrytyia-sovremennoi-bolnytsy
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Звичайно не обговорюється, бо в ООН добре розуміють що буде далі з цими миротворцями, яких будуть вбивати росіяни.
ВСУ+ООН+Сепары...))))
-- а за чем , если команда ЗЕ- говно будет сдавать не только Донбас , но и Украину