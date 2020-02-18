EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  572  11
Матеріали за темою:
Все про:миротворці (513) ООН (1395) США (6284) Гілмор Джеймс (2)

 Ідея направлення миротворців ООН на Донбас поки що не обговорюється, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

Міжнародні організації готові продовжити обговорення можливості направлення миротворчої місії ООН на схід України, проте поки дискусії про таку місію не ведуться, повідомив у вівторок постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор.

"Я знаю про можливість такої миротворчої місії ООН, вона обговорювалася минулого року, але ніхто не зміг прийти до якоїсь чіткої домовленості. Мені невідомо про якісь поточні дискусії на цю тему", - заявив Гілмор, відповідаючи на запитання про те , чи підтримують США миротворчу місію ООН в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі міжнародні організації: ООН і ОБСЄ з задоволенням би продовжили це обговорення, але поки що воно не ведеться", - підкреслив постпред США при ОБСЄ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176445
 
 
 Топ коментарі
 
Звісно, не обговорюється.
Кацапи концентрують сили на дамбасі, готуються до спільного патрулювання.
 показати весь коментар
 
ну да. ну да... бізнес ас южиал, еге ж









ШотваРіцца

@dneprlena


фсб полюбляє подвійні операції...
одна - основна, друга - більш гучна для відвернення уваги

Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8486
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Звісно, не обговорюється.
Кацапи концентрують сили на дамбасі, готуються до спільного патрулювання.
 показати весь коментар
 
 
Американцы не такие чокнутые как зеленые и не собираются патрулировать действующий фронт во время войны.Такие идеи приходят только зеленым личинкам.
 показати весь коментар
 
 
ну да. ну да... бізнес ас южиал, еге ж









ШотваРіцца

@dneprlena


фсб ******** подвійні операції...
одна - основна, друга - більш гучна для відвернення уваги

Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8486
 показати весь коментар
 
 
Я реально кайфую от таких новостей.
Так вам зебилам 73 % и надо !

На Виннитчине протестуют против закрытия современной больницы

https://korrespondent.net/ukraine/4195143-na-vynnytchyne-protestuuit-protyv-zakrytyia-sovremennoi-bolnytsy
 показати весь коментар
 
 
Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Звичайно не обговорюється, бо в ООН добре розуміють що буде далі з цими миротворцями, яких будуть вбивати росіяни.
 показати весь коментар
 
 
Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

-- а за чем , если команда ЗЕ- говно будет сдавать не только Донбас , но и Украину
 показати весь коментар
 
 
Да нужны не миротворца а вооруженные силы подписантов Будапештских соглашений ( США и Великобритании) в связи с нарушением договора одной из сторон договоренностей ( РФ)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору