 Ідея направлення миротворців ООН на Донбас поки що не обговорюється, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

"Я знаю про можливість такої миротворчої місії ООН, вона обговорювалася минулого року, але ніхто не зміг прийти до якоїсь чіткої домовленості. Мені невідомо про якісь поточні дискусії на цю тему", - заявив Гілмор, відповідаючи на запитання про те , чи підтримують США миротворчу місію ООН в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі міжнародні організації: ООН і ОБСЄ з задоволенням би продовжили це обговорення, але поки що воно не ведеться", - підкреслив постпред США при ОБСЄ.

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