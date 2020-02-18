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 Політика України, За кордоном
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 "Ми очікуємо, що РФ негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - Євросоюз про ескалацію на Донбасі

Європейський Союз стурбований сьогоднішньою ескалацією ситуації на Донбасі та очікує від Росії, що вона повною мірою негайно використає свій вплив на сепаратистів.

"Сьогоднішні повідомлення про військову ескалацію в районі Золотого із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами, які призвели до жертв, викликають крайню тривогу. Ці наступальні спроби підтримуваних Росією збройних формувань повністю йдуть врозріз з узгодженим припиненням вогню, яке досі не повністю дотримується", - йдеться в коментарі представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, який був переданий у вівторок "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Представник ЄС наголосив, що повна реалізація Мінських угод і заходів, узгоджених на Нормандському саміті в Парижі, має "вирішальне значення".

"Ми очікуємо, що Росія повною мірою і негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - позначив позицію ЄС його представник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу позицій ОС російськими окупантами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176440
 
 
 Топ коментарі
 
Мда.... Швидко європейці перейняли риторику наших запроданців при владі...
Рашка вже не агресор, а тільки сторона впливу.
Як вам таке ?
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Какие семаратисты?? Регулярные войска, курсанты артучилищ, расеянские наемники!!
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Так надо ж просто не стрелять. От же выбрали проходимцев.
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и никого из кураторов наемников не смущает, что огонь ведется из-за укрытия, из-за жилых домов, в типичном русском стиле, а потом прилет в дом и еще что-то...Пора уже жителям оккупированных городов выйти и попросить на приезжих "опочленцов" дыры из своих городов Кировск
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в Палестине жители сильно просят чтобы местные обезьяны не стреляли по Израилю со школ?
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Ці лишнєхромосомні, окрім пі@@юлєй більше нічого не розуміють.
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Вот сегодня вдруг заёрзали и в ЕС и в раше реально недовольны тому что какие то обдолбанные засранцы помешали практически Зеленскому отвести войска как было договорено ещё в Париже. Эти черти отжали у ВСУ наблюдательный пункт и убили одного солдата и ранили ещё пятерых и по сути тормознули отступление ВСУ на других участках. Теперь Зельцу придётся опять что то морозить своему быдлу возвышенное типа ...нужно прекратить стрелять,мир во имя мира и так далее что бы вновь быдло успокоилось и спокойно сопело когда он будет сдавать нашу землю. Российские ублюдки сами того не ожидая тормознули на время процесс предательства Зеленского,но он уже это назвал лишь провокацией и процесс "мира" будет продолжен не смотря ни на что.
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На фоне сегодняшнего боя сегодня РНБО ликвидирует финансирование полностью ракетное производство. На складах запасов практически нет. Зато финансируется максимально щедро закупка двухосных бронеавтомобилей одной частной компании. Не для армии.
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"Мы ожидаем, что РФ немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, - Евросоюз об эскалации на Донбассе" - а при чём здесь Россия, это Евросоюз должен немедленно снять санкции с кремля, поскольку старая шлюха Европа крышует кремлёвского мясника, и таким образом провоцирует кремлёвских уголовников на агрессию против Украины.
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Вот это гибридное ( пид---стическое) словоблудие уже задолбало. Какое на хр--н "влияние". Да они там все создали, вооружили и руководят всем процессом. А сейчас там и рублевая зона, и паспорта РФ, и боеприпасы ( уже на ШЕСТЬ лет войны), а вооружение, а техника, а спецы, а командный состав., продукты в конце концов. А международные организации продолжают свою песню о главном " влияние". Да они пукнуть без разрешения не могут . Ну посмотрите на карту и сравните территорию и потенциал Украины и этой коровьей лепешки на карте в виде ОРДЛО, да если бы не РФ ее в считанные часы прихлопнули.
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Как-то вяло и примиренчески. Бизнес превыше всего! Сквозит в словах европейцев
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Европе мы нахрен не нужны, виной тому проросийский вектор который удерживала влада Падлошенко а теперь и клоун туда же метит
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Зебилы смотрите внимательно, вот есть разница в заявлениях моего правительства и ЕС? Принципиальная- мое правительство говорит о соблюдении РФ взятых на себя обязательств! О чем это говорит? США четко отдают себе отчет , что на Донбассе нет никаких " третьих" сил- марсиан, рептилоидов и прочей п..здабратии кроме кассапов! Что заявляет ЕС- она требует РФ применить свое влияние и остановить экскалацию! Что говорит Торчковая команда- о некой третьей силе и приверженности миру. Вы можете понять принципиальные разницы в подходах? Когда Трамп говорит Торчку- так вы договорииесь о мире между РФ и Украиной, он Донбасские силы самобороны не признает! А бубочкин Ермак ( чудак на букву М, ему это слово больше подходит) сегодня пел о каких то силах на Донбассе. Послушайте, вы вообще то с кем воюете? Я склонен доверять своему правительству, оно четко говорит что это кассапы. Зе билы, вы с кем воюете? Украина - понятно! Вы родившиеся уставшим население вы с кем воюете? Я так понимаю с собственным здравым смыслом! Прощай мозги, увидимся не скоро! Так же как и ваш обдолбанный президент не знает с кем он воюет!
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