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 Політика України
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Все про:підприємці (149) приватне підприємництво (4) Южаніна (84) Європейська Солідарність (256)

 Фракція "ЄС" закликає підприємців 19 лютого приєднатися до акції захисту їхнього бізнесу від ОП

Малий бізнес в Україні потребує захисту і підтримки з боку держави, а команда президента Зеленського навпаки посилює фіскальний тиск на ФОПи – це неприпустимо. І підприємництво має боротися за своє право на працю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявила нардеп Ніна Южаніна на акції представників малого бізнесу біля Верховної Ради.

"Влада має усвідомлювати, що саме підприємці, які створили для себе і своїх найближчих людей робочі місця, а таких людей майже 2 мільйони, потребують захисту як ніколи. Не потрібно було застосовувати фіскальні методи роботи. Має бути воля підприємницької діяльності. Маємо надати найбільші права і можливості для того, щоб ці люди продовжували працювати в Україні, щоб вони поповнювали бюджет і досить говорити про те, що саме цю категорію осіб ми маємо приводити до порядку і відповідальності – це найвідповідальніші люди в Україні", – сказала нардепка.

Також Южаніна зазначила, що активна позиція представників бізнесу дуже важлива в боротьбі за скасування законів, які можуть зруйнувати мале підприємництво в Україні.

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"Мені здається, що вперше саме мікробізнес, мікропідприємництво об’єдналися і будуть боротися за свої права і можливості працювати в нашій країні. Дякую організаторам за те, що ви виявили стурбованість, прочитали ці закони і зараз виступаєте за їх скасування. Тому я буду брати участь у ваших заходах і відстоювати Ваші права", – додала вона.

Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі заявляють, що набуття чинності цими законами призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви заперечують, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів жодним чином матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176438
 
   
 Топ коментарі
 
Да, Вилюк поможет Хуйлу уничтожить Украину.
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Фракція "ЄС" закликає підприємців 19 лютого приєднатися до акції захисту їхнього бізнесу від ОП - Цензор.НЕТ 258 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ой держите меня всем форумом!
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Ларик, ты ему слегка польстил. Тварюка - это низкий, но хоть ккакой то уровень развития. В данном случае - это ГНИДА
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А вот зебил - это верх укропетекского развития.
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Набагато краще стало жити при Зелєнському. Газ і бензин подешевшав , дороги стали ремонтувати.....тільки порошенківські бандити підніжки ставлять новій владі.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!! ой держите меня всем форумом!
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Лять, ну ты, зебобик, даешь... вот так всю свою методичку, которая еще с мая, за раз высрал)))))
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Вот зебилов набежало. Наверно ферма получила транш на погашение зашквара с рос. атакой.
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так ти ж також зебіл, що галасував за клована!
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Порохоботи репетують немов дурні. Але їхній пеця-це збитий і обісцяний чмошник.
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ты не больной лорик? нет пороха, проснись! сейчас вместо него другое гадит. а ты не видишь, наверное тебе на глазки попало!
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Кацап , ти українську мову коли вчити почнеш ? Чи розум весь спалив , репетуючи за борова соєвого Фракція "ЄС" закликає підприємців 19 лютого приєднатися до акції захисту їхнього бізнесу від ОП - Цензор.НЕТ 1560
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если ты меня не понимаешь то возьми переводчика.
так что там новый президент сделал хорошего?
напиши пару строк, а то перешерстил весь интернет а ответа не нашел.
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СРазу после того как твой ЗЕклован начнёт говорить по украински
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табаки, а пошто Порох тебе каждое утро в кальсоны срет?
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А что так пригорает у набутылочников? З/п пообещали или грядет весеннее обострение??
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При нинішній владі набагато гірше стало жити порошенківським бандитам. Ось і кормлять цілу зграю порохоботів що б гавкали на форумах. Але то все даром. Український народ зробив правильний вибір на президентських виборах.)
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табаки, а пошто Порох тебе каждое утро в кальсоны срет?
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Я так и не понял. ФОПам налоги повысили? От чего их нужно защищать?
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Дивлюсь що порохоботи зовсім з глузду з*їхали. Оруть немов навізжені. Хворі люди.
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ПраХоботи мастурбують "хоботи" на трупика кондитера..
😂
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Та Мені шо кондитер шо клоун-майже однакові..
Одного поля Овочі..
😁
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Розважаюся!
Прикольно , особливо з неадекватними адептами
кондитера!
Зелененькі більше адеквакватні!!
😂
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подобається працювати в чорну.а де ж європейські цінності?
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Цікаво , а де луценчиха поділася? Та й Ірка херащенко щось притихла , хвойда.
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хвойда была твоя мамка, пока не вышла на пенсию Фракція "ЄС" закликає підприємців 19 лютого приєднатися до акції захисту їхнього бізнесу від ОП - Цензор.НЕТ 8321 Но, бомжи, говорят, иногда еще подрабатывает
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Если дело в кассовых аппаратах (не правильно - терминалах в смартфонах), то почему в Германии человек, который жарит сосиски на улице при продаже выдает покупателю чек? Наши что, не такие?
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банда свина ніяк не вгамується. видно потужно крали. Прикро. що зелений слабкий.. при іншому розкладі свиня проводила б акціі на зоні
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Порохоботи , без образ. На вас бовдурів агресивних люди дивляться( на ваші тупі і агресивні висери) і ще більше ненавидять вашу соєву кодлу.Ви своєму пецькі-свинорилому тільки гірше робите.
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кому? янелоху? а мы за него не голосовали Фракція "ЄС" закликає підприємців 19 лютого приєднатися до акції захисту їхнього бізнесу від ОП - Цензор.НЕТ 2385!!!!!!!!!!
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Якщо б пецька залишився б на троні , газ коштував би гривнів 15 , а то й більше.
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ты что против Зеленского?
ты призываешь к перевороту?
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а шо при Бубочке не снизились? Табаки, ты опять лужу в своих лапти напустил Фракція "ЄС" закликає підприємців 19 лютого приєднатися до акції захисту їхнього бізнесу від ОП - Цензор.НЕТ 9271
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Не позорь собою слово "украинец", потому что 1) немца-ФОПА ты тоже назвал зебилом; 2) фраза "ты, зебил, так ничего и не понял, бо нечем" написана на суржике, потому-что слово "бо" - это украинский язык, все остальное - русский. Выучи хотя-бы какой-нибудь! Диагноз - просто ДЕБИЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ.
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***** грабова, а при Пєтьові бізнес ну просто процвітав!
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Петушара , один твой ник тебя характеризует как унтерпришибея.
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Янелох и его шобла - ликвидаторы государства Украина, работают на врага.
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ЕC враги народа. Кондитер стремится нагадить Украине, по указке Путина и ФСБ
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