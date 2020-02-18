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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5972) Радбез ООН (356) Донбас (15313) Ніколенко (9)

 Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, - спікер постійного представництва Ніколенко

На засіданні Ради безпеки ООН 18 лютого представники України порушать питання атаки на позиції ЗСУ поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію прессекретаря постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка у Facebook.

"Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні. Українську делегацію очолюватиме заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Початок о 22:00 за київським часом", - написав Ніколенко.

Також читайте: Засідання Радбезу ООН щодо Мінських угод відбудеться сьогодні в Нью-Йорку

Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, - спікер постійного представництва Ніколенко 01

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Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

У МЗС Естонії вже заявили, що поставлять питання порушення Російською Федерацією Мінських угод на засіданні Радбезу ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176437
 
 
 Топ коментарі
 
а ты чего ожидал от уклониста ? Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко - Цензор.НЕТ 9359
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Убийство солдат и обстрелы Зебил назвал провокацией,вот это главнокомандующий!!!
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А Совбез ООН что:
вернет наших убитых солдат?
вернет наши потерянные территории?
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А Совбез ООН что:
вернет наших убитых солдат?
вернет наши потерянные территории?
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Убийство солдат и обстрелы Зебил назвал провокацией,вот это главнокомандующий!!!
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Ми там взагалі права голосу не маємо, а кацапи мають. Тому цей орган, навіть теоретично може винести виключно негативне для нас рішення, бо на усі інші РФ накладе вето.
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Ні. Була непостійним членом у 2016-17 роках. Це не говорячи про нерівність прав постійних і непостійних членів у цій раді.
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Если там будет президент Украины то он поднимет этот вопрос, если будет президент малоросии - нет
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ЗЕ-билы, а "глубокой озабоченностью" Совбеза ООН можно
воскресить наших бойцов?
вернуть наши территории?
или хотя бы можно её "на хлеб намазать"?
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Ну не может, не может выдавить из себя слово россия,росийскиские обстрелы эта малоросская зеленая власть,как они будут говорить,сепаратистов приструните?
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Ребята у нас недавно четырех рыбаков рАсия захватила в Азовском море - кто нибудь слышал реакцию президента или министра иностранных дел ?
что РФ собирает очередую партию украинцев на обмен ?
Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко - Цензор.НЕТ 5039
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Вже усі ЗМІ пишуть, що це питання кацапи підняли... Дешеві клоуни.
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Это были не обстрелы. Это была наступательная операция ВС РФ. И проведена она в соответствии с боевыми уставами. Обстрелы- это артиллерийская подготовка атаки и артиллерийское сопровождение наступления. Обстрелы мля.
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Это там где у рашки право вето?!!!!
Ню...ню.....
"А Васька слушает да ест..."
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Да Совбезу ООН теперь больше интересно как сыграть на рояле без рук. А такие мелочи они и так осуждают.
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Смотри в глаза Путлера дальше! , зеленая гнида
Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко - Цензор.НЕТ 4477
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Как поднимет, так и опустит. Бешенная собака не понимает что такое поводок. Ей нужна пуля
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Так Эстония уже подняла! зебильо сцикливое и дебильное...
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По перше треба перемогти внутрішнього ворога а потім прагнути звільнити окуповані території.Бо щє з часів шоколадного у нього в друзях булиа вся та шалупень з партії регіонів.І коли треба було їх всіх пересаджати він ганявся по кришах за Мішико.
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Вы правы , но боюсь местная вышивата вас не поймёт .Им нужен взад соевый Атец нации который всё со всеми порешает и объявит Перемогу , а кто не поверит тот кацап .
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Пох на гавнокомандующего, ответку надо дать хорошую градами и ураганами
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Армия должна реагировать , а не ждать приказов . Если они будут ждать приказов то ситуация может стать хуже
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