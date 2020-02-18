 Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, - спікер постійного представництва Ніколенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію прессекретаря постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка у Facebook.
"Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні. Українську делегацію очолюватиме заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Початок о 22:00 за київським часом", - написав Ніколенко.
Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
У МЗС Естонії вже заявили, що поставлять питання порушення Російською Федерацією Мінських угод на засіданні Радбезу ООН.
вернет наших убитых солдат?
вернет наши потерянные территории?
воскресить наших бойцов?
вернуть наши территории?
или хотя бы можно её "на хлеб намазать"?
что РФ собирает очередую партию украинцев на обмен ?
Ню...ню.....
"А Васька слушает да ест..."