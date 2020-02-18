 Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, - спікер постійного представництва Ніколенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію прессекретаря постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка у Facebook.

"Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні. Українську делегацію очолюватиме заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Початок о 22:00 за київським часом", - написав Ніколенко.

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Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

У МЗС Естонії вже заявили, що поставлять питання порушення Російською Федерацією Мінських угод на засіданні Радбезу ООН.