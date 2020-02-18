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 Події, Суспільство
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Все про:будівництво (464) Укрбуд (12) ДБР (883)

 ДБР підозрює "Укрбуд" у виведенні 180 млн грн, інвестованих вкладниками в житло

Державне бюро розслідувань повідомляє, що з "ФК "Житло-капітал", що виступає фондом фінансування будівництва об'єктів "Укрбуду", за 2016-2019 роки виведено понад 180 мільйонів гривень на рахунки підконтрольних фізичних осіб.

Відповідну постанову суду від 19 грудня 2019 року опубліковано в Єдиному держреєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Загалом ДБР вивчає 29 житлових комплексів, куди вклалося 13 тисяч сімей.

Згідно з документом, у кримінальній справі від 12 серпня 2019 року розслідується ймовірне присвоювання грошових коштів інвесторів будівництва службовими особами компаній ТОВ "ФК "Житло-капітал", ТОВ "Укрбуд девелопмент", ТОВ "Спецбуд-плюс", ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176435
 
 
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ГеБеРе ....*****.....які красиві назви.....один бере ,другий на....є.Ляпота!!
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при этом сам микитась говорил о выводе 4 лярдов...не сходится как-то
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Все як і раніше.. чинно і благородно сотні мільярдів за кордон.... ляпота.. це пенси у всьому винні - собак мало продають.... Вони ж цих собак і обирають... замкнено коло якесь...
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