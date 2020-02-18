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Все про:Миколаївська область (457) Нацполіція (9028) крадіжка (350) Миколаївський бронетанковий завод (2)

 Ексзаступник директора "Миколаївського бронетанковго заводу" підозрюється в організації розкрадання 355 тис. грн, - Нацполіція

У ході досудового розслідування зібрано матеріали щодо причетності колишнього чиновника до злочинної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

Було встановлено, що підозрюваний за домовленістю з представниками комерційної структури, використовуючи своє службове становище, прийняв на відповідальне зберігання будиночки каркасного типу. Однак під час слідства працівники поліції з’ясували, що ці будиночки передавалися лише на папері, а фактично комерційною структурою не поставлялися.

Достовірно знаючи про факт відсутності майна, на той час заступник директора держпідприємства підписує офіційні документи, які в подальшому стали підставою для проведення розрахунків. Так, на рахунки товариства безпідставно було переказано понад 355 тис. грн.

Експосадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Також, раніше про підозру було повідомлено директорові та представникові комерційної структури. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миколаївський бронетанковий завод" сьогодні можуть відключити від водопостачання через борги

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176432
 
 
 Топ коментарі
 
Это еще старые, плохие, барыги мародеры, или уже новые, хорошие, свои барыги мародеры? Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8788
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Зеленский в категорической форме приказал принимать закон о приватизации земли. Без кредита МВФ мартовские зарплаты бюджетникам уже платит не будет чем.
Место изоляции прибывающих из Китая держится в строгом секрете. Скорее всего это будет что то подальше от Киева.
Сегодня сенаторы Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо, официально будут докладывать Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.
В Покровске Донецкой области продолжаются протесты шахтеров, которым не выплатили зарплату за ноябрь -январь Шахта государственная. Реакции государства нет. Большинства СМИ молчат.
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Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3304 Так что там со Свинарчуками ?

Уже извенилась перед ними новая власть ???
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Это еще старые, плохие, барыги мародеры, или уже новые, хорошие, свои барыги мародеры? Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8788
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екс чиновнику .... воровал при "сивочолому гетьмані " в2017 )
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Чудо. Ты посмотрело на цифру- "в организации хищения 355 тыс" )))) Вообщем если всех "мародеров сивочолого Гетмана" за 5 лет сложить на калькуляторе, получится цифра, меньше чем "обрезанный гэтьманович" за один вылет потратил на Оман. Зангороднюк уже признал, что хищений в Оборонпроме небыло, и армия за 5 лет стала супер боеспособной.
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сори бро именно тебе мне ответить нечего - не спорить с долбо...бами мой принцип
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Зеленский в категорической форме приказал принимать закон о приватизации земли. Без кредита МВФ мартовские зарплаты бюджетникам уже платит не будет чем.
Место изоляции прибывающих из Китая держится в строгом секрете. Скорее всего это будет что то подальше от Киева.
Сегодня сенаторы Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо, официально будут докладывать Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.
В Покровске Донецкой области продолжаются протесты шахтеров, которым не выплатили зарплату за ноябрь -январь Шахта государственная. Реакции государства нет. Большинства СМИ молчат.
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Как это- приказал??? Это, что же получается? Там у "слуг" как сказал Чиполлино, было 12-13 несогласных. Если категорически(с) приказал, то я так подозреваю, 12-13 паяльников уже в известных местах дымятся? Ай-яй-яй... надо следовать линии партии!
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Помнится мне что ЗЕбыл против кредитов и вообще работы с МВФ !
а что дырку в бюджете не возможно уже облигациями заткнуть и приватизации не хватает ?
осталось только РАСПРОДАЖА земли ??? Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7853
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Это эту сумму в Омане в кафе можно за один час пребывания отдать
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А что вы хотели, если директор оборонного завода получает зарплату меньшую чем простой учитель? А простой учитель как известно получает 4000 $ Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5876
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Пенсионеры у Королевской тоже получали минимальную пенсию 300 долларов Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6871
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Страшно даже подумать на сколько минут можно за эти деньги виллу на Мальдивах снять .
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Это надо узнать в офисе 95 квартала в отделе по борьбе с коррупцией.
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Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3304 Так что там со Свинарчуками ?

Уже извенилась перед ними новая власть ???
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Кацапские делишки. Чем хуже у врага тем лучше для кацапии.
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Опять "Свидетели Зерро" обосрутся, утрутся, и дальше пойдут. https://www.youtube.com/watch?v=GW2Wd_NueKg
"Нету у вас ничего, против Кости Сапрыкина". (сами загуглите)
Год как Зерро команда начала преЗедентскую гонку, а оказалось - пустой пук.
https://www.youtube.com/watch?v=VRuEysx5wNA
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ну есть разница между военным заводом и Укрбудом!!!
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Таки надо ввести военное положение, и полевые трибуналы -"тройки" ХОТЯБЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ РАССТРЕЛИВАТЬ РАСХИТИТЕЛЕЙ ТУТ ЖЕ, БЕЗОТЛОГАТЕЛЬНО, БЕСПРЕКОСЛОВНО !
Пару сотне воров, привселюдно, лоб зеленкой намажут и... и коррупция исчезнет )
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