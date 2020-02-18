 Ексзаступник директора "Миколаївського бронетанковго заводу" підозрюється в організації розкрадання 355 тис. грн, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.
Було встановлено, що підозрюваний за домовленістю з представниками комерційної структури, використовуючи своє службове становище, прийняв на відповідальне зберігання будиночки каркасного типу. Однак під час слідства працівники поліції з’ясували, що ці будиночки передавалися лише на папері, а фактично комерційною структурою не поставлялися.
Достовірно знаючи про факт відсутності майна, на той час заступник директора держпідприємства підписує офіційні документи, які в подальшому стали підставою для проведення розрахунків. Так, на рахунки товариства безпідставно було переказано понад 355 тис. грн.
Експосадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Також, раніше про підозру було повідомлено директорові та представникові комерційної структури. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Место изоляции прибывающих из Китая держится в строгом секрете. Скорее всего это будет что то подальше от Киева.
Сегодня сенаторы Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо, официально будут докладывать Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.
В Покровске Донецкой области продолжаются протесты шахтеров, которым не выплатили зарплату за ноябрь -январь Шахта государственная. Реакции государства нет. Большинства СМИ молчат.
а что дырку в бюджете не возможно уже облигациями заткнуть и приватизации не хватает ?
осталось только РАСПРОДАЖА земли ???
Уже извенилась перед ними новая власть ???
"Нету у вас ничего, против Кости Сапрыкина". (сами загуглите)
Год как Зерро команда начала преЗедентскую гонку, а оказалось - пустой пук.
https://www.youtube.com/watch?v=VRuEysx5wNA
Пару сотне воров, привселюдно, лоб зеленкой намажут и... и коррупция исчезнет )