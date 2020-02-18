 Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу позицій ОС російськими окупантами

Про це повідомила пресслужба ОГП, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, окупанти вели обстріли по українських захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, а також вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Унаслідок зазначених дій один український захисник загинув, п’ятеро зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні здійснює СБУ, процесуальне керівництво - прокуратура Луганської області.
Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
РФ збирає радбез ООН по недотриманню Україною мінського процесу.
Круто. Підготувалися, молодці.
А шо буде робити українська делегація, якщо не можна говорити що росія агресор, що путін злочинець, що в нас не конфлікт на сході а збройна агресія росії?
Таке враження що буде ганьба
огонь надо открывать по оккупантам, а не дела
На кого прокуратура открыла дело?
Свиночолий хетьман теж ******** таке робити, паралельно відпраляючи ешелони з товарами в лднрію
5 год ·
Что, заруба с 9 января которая шла по три сотни мин в сутки вылилась в **********? Если штаб ООС пишет про Крымское даже канонаду, то это означает, что накрывают командные высоты в секторе - 175,9, 150,3. Достаточно широкий фронт, это "корпусная" артиллерия работает - не Призрак или Брянка со своими средствами усиления. Готовились, подтянули штурмовые группы, подтянули артиллерию из зон отведения помимо дежурной, на грунте снаряды разместили.
Там у нас не ВОП, там у нас секреты и наблюдательные пункты - между Желобком и Новотошковским или между Ореховым и Новотошковским возле трассы. У "Айдара" уже был на Желобке замес, также наскочили на бросок гранаты, тогда выдавили артой. Могли ударить туда, в стык. А могли там где была возня с Призраком, по тем позициям, которые они копали, да не закончили. НП не ВОП, там можно запрыгнуть в окопчики и наделать дел...
Ничего не буду писать по поводу глаз Путина, патрулей и платформ - ***** тут писать, имеющий глаза видит к чему катится ковыряние пальцем в очке с ними. Надо еще больше минных полей снять и алкоголиков послать слушать Донбасс. Если заняли НП - реакторами из-за реки отсечь подвоз и задушить артой. 800 снарядов по нормативу туда отгрузить на каждый.
Цікаво ще почути реакцію дільничого поліцейського!
Чи провів він роз'яснювальну бесіду з порушниками тиші, кому виніс попередження?