 Естонія поставить питання порушення Росією Мінських угод у Радбезі ООН, - глава МЗС Рейнсалу

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішучіше засуджуємо цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати нинішній крихкий статус-кво поблизу Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія порушить питання про чергове дуже серйозне порушення Росією Мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі", - написав Рейнсалу.
Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
даже не знаю что сказать.. о нашей беззубой... никакашной делегации в ООН
РФ збирає радбез ООН по недотриманню Україною мінського процесу.
Круто. Підготувалися, молодці.
А шо буде робити українська делегація, якщо не можна говорити що росія агресор, що путін злочинець, що в нас не конфлікт на сході а збройна агресія росії?
Таке враження що буде ганьба
Зато наши зебилы все твердят про некие потусторонние силы.
РФ вторглась в Эстонию или Украину?
У нашего ЗЕни мир и цемки с сепарами...мы их детей обедами бесплатными кормим...
Эстония поднимает вопрос на совбезе ООН по обострению ситуации на Донбассе...
а где наша вава? оно вообще понимает, что он президент?