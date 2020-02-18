EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1636  32
Матеріали за темою:
Все про:Росія (26484) Естонія (301) Радбез ООН (356) Донбас (15313) Рейнсалу (17)

 Естонія поставить питання порушення Росією Мінських угод у Радбезі ООН, - глава МЗС Рейнсалу

Сьогодні через ситуацію на Донбасі Естонія поставить питання порушення Російською Федерацією Мінських угод на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішучіше засуджуємо цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати нинішній крихкий статус-кво поблизу Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія порушить питання про чергове дуже серйозне порушення Росією Мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі", - написав Рейнсалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не всі зацікавлені у зустрічі в "нормандському форматі", - Данілов про атаку найманців РФ поблизу Золотого

Естонія поставить питання порушення Росією Мінських угод у Радбезі ООН, - глава МЗС Рейнсалу 01

Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загороднюк про атаку найманців РФ на Донбасі: Наші воїни дали гідну відсіч і готові до будь-якого розвитку ситуації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176427
 
   
 Топ коментарі
 
Естонія....Але не Україна. В нас МИР.
 показати весь коментар
 
А тим часом нелох якому вже не 42, рухався до миру!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цікава головоломка. Що буде якщо Білорусь об"єднається з кацапстаном? Як тоді проводити мінскіє встрєчі? Эстония поднимет вопрос нарушения Россией Минских соглашений в Совбезе ООН, - глава МИД Рейнсалу - Цензор.НЕТ 2325
 показати весь коментар
 
 
Урмас Рейнсалу -Эстибой! Делает дело за продажного жида!
 показати весь коментар
 
 
А тим часом нелох якому вже не 42, рухався до миру!
 показати весь коментар
 
 
Спасибо!
даже не знаю что сказать.. о нашей беззубой... никакашной делегации в ООН
 показати весь коментар
 
 
Зеленскому тоже надо говорить кремлёвским,что все договорённости с Россией ломаного гроша не стоят,потому ,что он с ними имеет отношение как работник 95 квартала и не более
 показати весь коментар
 
 
Jaroslaw Teriannik@yar13zp

РФ збирає радбез ООН по недотриманню Україною мінського процесу.
Круто. Підготувалися, молодці.
А шо буде робити українська делегація, якщо не можна говорити що росія агресор, що путін злочинець, що в нас не конфлікт на сході а збройна агресія росії?
Таке враження що буде ганьба
 показати весь коментар
 
 
Сегодня из-за ситуации на Донбассе Эстония поднимет вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.Источник: https://censor.net.ua/n3176427

Зато наши зебилы все твердят про некие потусторонние силы.
 показати весь коментар
 
 
Заметьте не клоун и ко а Эстония! Как вам главнокомандующий? Его подчинённых убивают а оно мелет о каких-то провокациях. Ну сказать что обкуренный или ****..ый ничего не сказать!
 показати весь коментар
 
 
Это ты себе на надгробии напишешь после того, как лгал против гетмана - Порошенко, на пользу Вислюку.
 показати весь коментар
 
 
Эстонии это нужнее чем вазелиновому говнокамандующему!
 показати весь коментар
 
 
Предательство в том, что паРаша перехватила инициативу, чего Порошенко не позволял её сделать..
 показати весь коментар
 
Ну понятно...бывшая сталинская область Эстония поднимет вопрос нарушения Россией Минских соглашений в Совбезе ООН, - глава МИД Рейнсалу - Цензор.НЕТ 3483
 показати весь коментар
 
Маленька, а яка горда країна. Зешмаркля -кремлівська хвойда
 показати весь коментар
 
 
Естонія піднімає,а в Україні все нормально.
 показати весь коментар
 
 
А у нас гидранта прорвало совсем в другом месте - у него ,, совместное патрулирование ,, и в голове окончилась война .
 показати весь коментар
 
 
Не понимаю!
РФ вторглась в Эстонию или Украину?
У нашего ЗЕни мир и цемки с сепарами...мы их детей обедами бесплатными кормим...
 показати весь коментар
 
 
Эрдоган приветствует украинских военныхвместо президента Украины;
Эстония поднимает вопрос на совбезе ООН по обострению ситуации на Донбассе...

а где наша вава? оно вообще понимает, что он президент?
 показати весь коментар
 
 
После дозы кокса...Вава приЗЕдент УСЕЛЕННОЙ! смотрящий в глаза деда Хуни))))
 показати весь коментар
 
Естонія, вводь дієві санкції проти окупантів, наприклад повну заборону на прийом російських авіарейсів у країни єс
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору