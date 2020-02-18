 Не всі зацікавлені у зустрічі в "нормандському форматі", - Данілов про атаку найманців РФ поблизу Золотого

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Не всі мають бажання і розуміння, що нам потрібен Нормандський формат для того, щоб ми припинили війну на території Донецької та Луганської областей. Я не можу сказати, що всі в цьому зацікавлені. І ті сили, які не зацікавлені, постійно роблять певні провокації, як відбулося сьогодні", – заявив Данілов.
Секретар РНБО повідомив, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватиметься ситуація на тимчасово окупованих територіях України.
"Ми там будемо відпрацьовувати свій порядок денний", – наголосив Данілов.
Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
Выживший в уме@Hlopak_
Зелебубочка собрался "разводить" войска на линии Гнутово-Водяное-Широкино. Это укрепленная ВОПами линия фронта, которая держит 3 главные дороги на Мариуполь. Если уйти с этих позиций, то город оказывается полностью открытым для прямой атаки. От Широкино до границы с РФ - 25 км.
називаїш ти міня калдунья
Гаваріш ти єто мнє нізря
Патамушта я кусок зебіла
и кто это такой что "не хочет"?
Главное, что бы не кацапскую пайку они там отрабатывали.
Що не так?
А если серьёзно, то идея "совместного патрулирования" должна звучать не только с украинской стороны, но и со стороны ОРДЛО, то есть должны быть 2 заинтересованные стороны для решения любого вопроса. Кто-нибудь когда-нибудь слышал о желании ОРДЛО начать мирный процесс или о желании "совместного патрулирования"?
Мирные инициативы наивного Зе-президента напоминают топтание у закрытой двери, которую перед ним никто не собирается открывать.
ПотерпевшийЧетыреждыГавнокомандующий знает?
Jaroslaw Teriannik@yar13zp
РФ збирає радбез ООН по недотриманню Україною мінського процесу.
Круто. Підготувалися, молодці.
А шо буде робити українська делегація, якщо не можна говорити що росія агресор, що путін злочинець, що в нас не конфлікт на сході а збройна агресія росії?
Таке враження що буде ганьба
В дупу його цілуватимете, меншовартісні уроди..
Шкода людей, які загинуть через вашу ганебну та зрадливу діяльність.
божевільний нарід.
На Банковой не понимают простой жизненной истины, которую знают все эксперты по Рфии - русские никогда не договориваются с слабаками. Они считают их "терпилами" и унижают, а не "ищут компромис".
так где стугны не говоря о джавелинах
tZE inform
@tZEinform
В сегодняшней атаке на украинские позиции участвовало 8 танковых экипажей 7 отбр (отдельная танковая бригада, место постоянной дислокации н\п Чебаркуль, Челябинская обл.) За последние три месяца мі ТРИЖДЫ упоминали это танковое соединение в сообщениях
15 декабря 2020 года В н\п Донецк (РФ) с базы временной концентрации в районе н\п Миллерово(РФ) начато осуществление переброски л\с , группы управления и ремонтно-транспортных подразделений 7 отбр (отдельная танковая бригада, (...)
Ориентировочное количество перемещаемого л\с - 200 человек. Цели перемещения устанавливаются. 6 января 2020 Часть л\с (около 60 человек) 7 отбр (отдельная танковая бригада, (...)перемещены в н\п Луганск и размещены в жилых помещениях Луганского трубного завода.
Не всем это интересно.
И да, чем дальше, тем больше мы убеждаемся в том, что Зеленский - это пустое место, серьёзную политику делают окружающие его люди, а Зеленский даже не понимает, что происходит.
Путин же вам сегодня еще раз ясно сказал - идите нах..!
"Не у всех есть желание и понимание, что нам нужен Нормандский формат для того, чтобы мы прекратили войну на территории Донецкой и Луганской областей.Источник: https://censor.net.ua/n3176425
ИМЯ, СЕСТРА!
ИМЯ !!!
Неужели опять Порошенко?
Марсиане? Агенты Антарктиды? Свидетели Макаронного Монстра?
Прям теряюсь в догадках.