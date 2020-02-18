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 Політика України, Події
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Все про:Данілов (62) Донбас (15313) нормандська четвірка (996)

 Не всі зацікавлені у зустрічі в "нормандському форматі", - Данілов про атаку найманців РФ поблизу Золотого

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що збройні провокації на лінії зіткнення на Донбасі здійснюють ті сили, які не зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Не всі мають бажання і розуміння, що нам потрібен Нормандський формат для того, щоб ми припинили війну на території Донецької та Луганської областей. Я не можу сказати, що всі в цьому зацікавлені. І ті сили, які не зацікавлені, постійно роблять певні провокації, як відбулося сьогодні", – заявив Данілов.

Секретар РНБО повідомив, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватиметься ситуація на тимчасово окупованих територіях України.

"Ми там будемо відпрацьовувати свій порядок денний", – наголосив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче миру, але і підсилює армію, щоб давати гідну відсіч агресору, - Єрмак звернувся до всіх, хто "розганяє зраду"

Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176425
 
 
 Топ коментарі
 


Выживший в уме@Hlopak_
Зелебубочка собрался "разводить" войска на линии Гнутово-Водяное-Широкино. Это укрепленная ВОПами линия фронта, которая держит 3 главные дороги на Мариуполь. Если уйти с этих позиций, то город оказывается полностью открытым для прямой атаки. От Широкино до границы с РФ - 25 км.

Не все заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - Данилов об атаке наемников РФ вблизи Золотого - Цензор.НЕТ 5
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Шо то за туловище на заднем плане?
Не все заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - Данилов об атаке наемников РФ вблизи Золотого - Цензор.НЕТ 4114

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данилов слово в слово повторяет мантры зебилов и вислюка оманського о "путин хочет мира"...
Не все заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - Данилов об атаке наемников РФ вблизи Золотого - Цензор.НЕТ 1254
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данилов слово в слово повторяет мантры зебилов и вислюка оманського о "путин хочет мира"...
Не все заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - Данилов об атаке наемников РФ вблизи Золотого - Цензор.НЕТ 1254
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Выживший в уме@Hlopak_
Зелебубочка собрался "разводить" войска на линии Гнутово-Водяное-Широкино. Это укрепленная ВОПами линия фронта, которая держит 3 главные дороги на Мариуполь. Если уйти с этих позиций, то город оказывается полностью открытым для прямой атаки. От Широкино до границы с РФ - 25 км.

Не все заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - Данилов об атаке наемников РФ вблизи Золотого - Цензор.НЕТ 5
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Так в том и весь смысл, план Кремля в действии, а с нашей стороны завывания о мире...
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За маі зільониє глаза,
називаїш ти міня калдунья
Гаваріш ти єто мнє нізря
Патамушта я кусок зебіла Не все заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - Данилов об атаке наемников РФ вблизи Золотого - Цензор.НЕТ 7290
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ай-ай-ай, и кто это сделал?
и кто это такой что "не хочет"?
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Зрадники! В уряді України зараз тільки зрадники. З одного боку це дуже зручно.
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дєвочка, которую шимпанЗЕ от Андрушко защищает
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/// "Мы там будем отрабатывать свою повестку дня", - отметил Данилов. ///

Главное, что бы не кацапскую пайку они там отрабатывали.
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Березовец изловчился как... Беспозвоночное.
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_А сам никак не видишь? Не так то, что Березовец старается действия предателя выдать за ошибку.
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Бо Зєля ріс під крилом папи, а Путя прошол школу підворотні.
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А шо это за силы ? Пришельцы с Альфа Центавра ?
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"Повстанцы" хулиганят, но сивуха, знамо дело, договорится...
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А хто же єто не заинтересован, хто єто мог быть??!?
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100%, кондитер... Не зря он Нашего Зелинского в мюнхене под локоть толкал...
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ЗЕдауны и малороссы потихоньку сливают Украину
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и что за силы такие. и вы эти силы хотите легализовать, и патрулировать с ними
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Почему атака наёмников РФ произошла? Потому, что не было "совместного патрулирования"!
А если серьёзно, то идея "совместного патрулирования" должна звучать не только с украинской стороны, но и со стороны ОРДЛО, то есть должны быть 2 заинтересованные стороны для решения любого вопроса. Кто-нибудь когда-нибудь слышал о желании ОРДЛО начать мирный процесс или о желании "совместного патрулирования"?
Мирные инициативы наивного Зе-президента напоминают топтание у закрытой двери, которую перед ним никто не собирается открывать.
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...как назвать формат, в котором сдается врагу своя территория, а? Может, Верховный Потерпевший ЧетыреждыГавнокомандующий знает? Не все заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - Данилов об атаке наемников РФ вблизи Золотого - Цензор.НЕТ 643
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Jaroslaw Teriannik@yar13zp
РФ збирає радбез ООН по недотриманню Україною мінського процесу.
Круто. Підготувалися, молодці.
А шо буде робити українська делегація, якщо не можна говорити що росія агресор, що путін злочинець, що в нас не конфлікт на сході а збройна агресія росії?
Таке враження що буде ганьба
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«Я нєвіноватааааая ! Ето Порошенко !!!!!»
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В кацап новостях топ что это мы а не они нарушили,мы а не они обстреливают мирных то есть классика на черное белое и наоборот ,поэтому и собирают ООН,а наша власть ещё раз показала что специально здают Украину
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Неужели кацапы не хотят или у зебилья своя теория о тех кто мешает таким образом зебобе к клешне пуйла припасть?)))
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"чтобы мы прекратили войну на территории Донецкой и Луганской областей. Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы",вы ведете войну против кого? Вот негодяи те кто задумал всё это он злодей и не хочет встречаться,разрыв шаблона как это?
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Ну так ***** это дал понять ещё во время тел. разговора с Зе .
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Що значить "тє сіли" - потойбічні, інопланетяни, інфернальні створіння, лихі парфуми? Чому всі бздять називати речі свїми іменами?
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Іншими словами - ми ведемо війну "проти тих хто, хто проти тих хто проти нас".
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От я так розумію, що найбільше зацікавлений Зєлєнскій. Тоді нехай зустрічається сам з собою. Або з Єрмаком, загримованим під пуцина.
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Танкисты из под Челябинска(которые сегодня участвовали в атаке против украинских войск) не очень хотят встречаться в Нормандии, это верно. И те, которые из-под Миллерово сейчас перебрасываются на территорию Украины тоже не желают быть там гостями. Они хотят быть там хозяевами. Впрочем, не только там. Но и здесь. Везде. Зебилы, вам зеленая маскировка не поможет. Они и вас будут @ерачить. Сейчас в контексте всего происходящего, вы можете пояснить логику, которой вы руководствовались, голосуя за этого гнусавого клоуна? Только внятно, если можно. Без матов и истерики.
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Ну, да. Это Порох, как наименее заинтересованный в нормандском формате, и устроил эту гнусную провокацию.
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вы посмотрите на его профиль, это же второй овощ. и таких понаставляли на все руководящие посты
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***** над вами просто насміхається і демонструє якого миру прагне.
В дупу його цілуватимете, меншовартісні уроди..
Шкода людей, які загинуть через вашу ганебну та зрадливу діяльність.

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Забагато тЄксту. Проще : ПІТУН ПАВАДІЛ НАЙВЕЛИЧНАМУ ЗЄЄВЄ "ТОЮ ЗАІНТЄРЄСОВАНАЮ СТАРАНОЮ" ПА ГУБАХ
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обрали бздуна -уклоніста керувати ЗСУ під час війни !
божевільний нарід.
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Эта операция не началась бы, если бы Зеленский вел себя как сильный президент, а не как "чаво изволите" перед россиянами.
На Банковой не понимают простой жизненной истины, которую знают все эксперты по Рфии - русские никогда не договориваются с слабаками. Они считают их "терпилами" и унижают, а не "ищут компромис".
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Все они понимают. Дело в том,что они с самого начала работают на агрессора и делают все,что им прикажут.
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Які сили не зацікавлені? Він *******. У цій війні дві сили: Україна і рашка. Так хто саме не зацікавлений у закінченні війни? Чи тут задача з багатьма невідомими?
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нэ, ну чо ж - еще есть Франция и Германия. Осталось только донесения разведки дождаться кто из них именно гадит, мерекль или всё же макрон
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"...Те сили..." - ясно/понятно, тушите свет. У ватного Данилова он погас еще в 2014 году...
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так где стугны не говоря о джавелинах

tZE inform

@tZEinform

В сегодняшней атаке на украинские позиции участвовало 8 танковых экипажей 7 отбр (отдельная танковая бригада, место постоянной дислокации н\п Чебаркуль, Челябинская обл.) За последние три месяца мі ТРИЖДЫ упоминали это танковое соединение в сообщениях

15 декабря 2020 года В н\п Донецк (РФ) с базы временной концентрации в районе н\п Миллерово(РФ) начато осуществление переброски л\с , группы управления и ремонтно-транспортных подразделений 7 отбр (отдельная танковая бригада, (...)

Ориентировочное количество перемещаемого л\с - 200 человек. Цели перемещения устанавливаются. 6 января 2020 Часть л\с (около 60 человек) 7 отбр (отдельная танковая бригада, (...)перемещены в н\п Луганск и размещены в жилых помещениях Луганского трубного завода.
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_Данилов иди нах, ублюдок кремлёвский! Не всі зацікавлені у зустрічі в "нормандському форматі", - Данілов про атаку найманців РФ поблизу Золотого - Цензор.НЕТ 673 И шо там эта антиукраинская мендельвошка делает?
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Всі ті дії виконані,щоб відволікти увагу суспільства від чергової річниці розстрілів Небесної сотні на Майдані і безпорадності влади в розслідуванні злочину. Не всі зацікавлені у зустрічі в "нормандському форматі", - Данілов про атаку найманців РФ поблизу Золотого - Цензор.НЕТ 456
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Встреча в нормандском формате - повод для ослобородька лизнуть руку хозяина и насладится запахом у него под хвостом
Не всем это интересно.
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Смысл этих слов состоит в том, что Путин - хороший, Зеленский же смотрел ему в глаза и увидел там "мир". А кто же тогда эти нехорошие злобные силы, которые мира не хотят и не боятся "миротворца" Путина? Неужто Лугандон восстал? Блин, что этот Данилов несет? Кого он обманывает?
И да, чем дальше, тем больше мы убеждаемся в том, что Зеленский - это пустое место, серьёзную политику делают окружающие его люди, а Зеленский даже не понимает, что происходит.
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Що ж це за "сили" такі? З якої вони галактики?
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даун зебілоідний!! Не третя сила и кацапи..чмо прокацапське!
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Сепар нам доклад о "мире" читает,а мы его слушаем. Слушать его прокурор должен.
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Які сили?! Що за незрозуміле патякання?! Таке враження що це зелене шобло втікло з психлікарні!
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Данилов или идиот или агент ФСБ.....
Путин же вам сегодня еще раз ясно сказал - идите нах..!

"Не у всех есть желание и понимание, что нам нужен Нормандский формат для того, чтобы мы прекратили войну на территории Донецкой и Луганской областей.Источник: https://censor.net.ua/n3176425
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І хто ж ті "незацікавлені"? І на що ви ладні піти, щоб "уболтать" їх? Ким і чим пожертвувати?
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Это какие -такие силы? Это Безлер тайно внутри 1 -го армейского Корпуса РФ безобразничает? Или Порошенко дает команду ОРДЛО обстреливатьтпозиции ВСУ? ОТчем этот чувак глаголит?
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Та що ви кажете? Ваші ж друзі з кремля "не заинтересованы", не знали?
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Предатели рассказывают как кто-то нападает на Украину. Очень познавательно. А кто же напал? Израиль или Турция.
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" Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы. И те силы, которые не заинтересованы, постоянно делают определенные провокации, как произошло сегодня", - заявил Данилов."

ИМЯ, СЕСТРА!
ИМЯ !!!

Неужели опять Порошенко?
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Что ж это за силы такие, которых хотят сорвать "мирный процесс"?
Марсиане? Агенты Антарктиды? Свидетели Макаронного Монстра?
Прям теряюсь в догадках.
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