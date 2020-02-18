 "Керівників митних постів оновлено приблизно на 40%", - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
За його словами, процес оновлення керівного складу митниці триває.
"Центральний апарат оновлено на 80%, керівників митних постів оновлено приблизно на 40%. Цей процес триває. Ми в процесі звільнення 500 митників (йдеться про працівників митного напрямку колишньої ДФС)", - заявив він.
Нагадаємо, раніше глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що після переатестації українські митні інспектори зможуть отримати вдвічі вищу зарплату.
Это теперь там тесты ему лично кандидаты сдают?
Позорище бородатое. Да нет - уже посмешище...
Во первых - отбить стоимость должности, во вторых - за повышенный риск
пройти таможню стало при ЗЕ дороже почти в половину .
как то все забыли за контробанду и бурштын - что там все нормально и порядок ???