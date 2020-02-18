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 Політика України, Події
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Все про:Міноборони (3153) обстріл (5972) бойові дії (605) Загороднюк (135)

 Загороднюк про атаку найманців РФ на Донбасі: Наші воїни дали гідну відсіч і готові до будь-якого розвитку ситуації

Сьогодні вранці противник перейшов до активних наступальних дій, застосувавши заборонену зброю, але українські воїни дали гідну відсіч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Андрій Загороднюк.

"Вкотре бачимо, що жодні зобов’язання, взяті на себе російськими окупантами, нічого не варті. Ворог нехтує будь-якими домовленостями та намагається тиснути", - написав він.

Загороднюк зазначив, що сьогодні зранку противник перейшов до активних наступальних дій. При цьому було застосовано заборонену зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак про подробиці бою під Золотим: Була дана команда відійти зі спостережного пункту - довелося туди відкривати вогонь з артилерії

"Наші воїни дали гідну відсіч. На цей час бій завершився. Наші війська утримують позиції та готові до будь-якого розвитку ситуації. За попередньою інформацією, одного окупанта знищено та п’ятьом завдано важких поранень.

На жаль, не обійшлося без втрат у наших лавах. Один український захисник загинув у бою. Ще четверо дістали поранення і наразі отримують допомогу.

Співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя. Швидкого одужання нашим пораненим.

Наші оборонці вкотре вистояли", - написав міністр.

Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Загороднюк про атаку найманців РФ на Донбасі: Наші воїни дали гідну відсіч і готові до будь-якого розвитку ситуації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176420
 
 
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Донецк 11-55 мск Петровка слушает, на западе в стороне Трудяги громыхает
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Хватит врать, хватит позорить и унижать страну. Больше часа вообще никакой ответки, как пишут местные жители. Достойный ответ, когда на попытку атаковать противник не занимает наши позиции, а отброшен как минимум на пару км в глубь своих позиций. Вы или долбо..бы конченые, или предатели.
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Зе запретил ответку будет искать мира и патрулирование участка
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Да, 3 в 1! Конченые долботятлы-предатели. Впрочем, это было понятно сразу, жаль, что не всем.
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Какими рос оккупантами?
Зеля ведь видел в глазах у пути желание мира!!!!
У вас зелени не возникает чувство диссонанса, когда вы несете свой бред!!!!
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Тело 22-летнего бойца ВСУ Максима Хитайлова, который погиб в жестоком бою 18 февраля, находится у боевиков.
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Вова зе, цього хлопчика вбив ти, коли здав позиції росіянам! Гори у пеклі!
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«Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение, мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон. В связи с чем мы выражаем соболезнования» - отметил Песков.

Идет подготовка как перед штурмом Дебаля были такие заявления
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Перед этим дали команду с кремля через армию юг Ростов отменить запрещение на обстрел с тяжелого орудия.
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Максим Хитайлов сегодня геройски ПОГИБ от пули русского оккупанта (((( его ПРЕДАЛ не лох !!! Спи , ГЕРОЙ , они ОТВЕТЯТ за всё !!! ((((
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та наші вояки готові....а ось до чого ви готові незрозуміло
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ЧТо бы победить нужно просто перестать стрелять, а что бы перестать стрелять нужно отвести войска ещё дальше...как можно дальше..шоб даже ракетами не достали. Тогда точно наступит мир...правда руский.
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Зеленский не дебил и не профан, а открытый враг Украины, ставленник Кремля и делает все осознанно. А то, что он косит под дебила на профессиональном уровне, так он актер и стендап комик.
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Когда враг был на улице , мы хотели его уговорить , Когда враг стал ломиться в нашу калитку , Мы снова пытались его уговорить , Когда враг стал ВЫБИВАТЬ нашу дверь в дом , мы ОТЧАЯННО его уговаривали , ТЕПЕРЬ враг в НАШЕМ ДОМЕ и хочет УБИВАТЬ и НАСИЛОВАТЬ , а нам что делать ???? нам на это СМОТРЕТЬ или грысть его горло ??? А надо было ГРОМИТЬ ВРАГА на улице (в Грузии )(((((
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министру обороны Украины одели ГРАЖДАНСКОЕ ПЛАТЬЕ , дабы не раздражать СУПОСТАТА и не дай Бог воинственной риторикой (((((
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Андрей Рымарук
47 мин. ·

Всі видохнули від ранкового хайпу? Кількість заробленого профіту нормальний?
А тепер коротко і по суті, але для початку нам прийдеться зазирнути в минуле, щоб досконально розібратись, що сьогодні трапилось і чому росіяни нагло пішли в атаку.
СПОСТЕРЕЖНИЙ ПОСТ «БАНЯ».

На початку січня всі пам'ятають чергове загострення, втрати і кількість поранених навколо зони розведення «Золоте». Насправді в декількох кілометрах північніше, наші хлопці наважились зайняти невеличку ділянку в сірій зоні. Звісно, ворог на це не міг закрити очі і намагався любими методами не дозволити цього, але ЗСУ кращі, досягли своєї мети, назвавши нову позицію - «Баня»!!! Так, цей клаптик землі для нас був досить важливий, тому що до цього ми не бачили позиції ворога і звідки від веде регулярний вогонь в нашому напрямку. З моменту закріплення, росіяни вже не так часто стріляли, а всі їх намагання швидко подавлялись. Саме цей спостережник став кісткою в горлі росіян, які певно довгий час готувались ним заволодіти, що й сталось сьогодні зранку.
Після інтенсивної арт підготовки, вже під час якої в нас були поранені, ворог двома групами, приблизно по 10 чоловік почав штурмувати «Баню». Було прийняти рішення нанести удар у відповідь. З нашого боку летіло все можна і недозволено. Хлопці вимушені були покинути позицію, тому викликали вогонь на себе і по позиціям ворога, відстань до яких всього 150-200 метрів (про радіус розльоту осколків 152мм погугліть).
Наваляли у відповідь знатно, був запрошений режим припинення вогню. Нажаль, один боєць загинув, його не встигли витягнути з полю бою. Зараз на ділянці повна тиша і працюють представники СЦКК. Якщо все буде добре, на завтра намічений обмін загиблими. Звертаю увагу, що ворог поніс більші втрати, завдяки оперативним рішенням і тій кількості снарядів, яка полетіла в бік ворога.
Короткий підсумок - не розводьте хайп, не критикуйте і не заважайте військовим шостий рік поспіль робити свою справу. Допомагайте армії і буде вам добро.
P.S. Коментувати заяви політичних інвалідів і їх плани по «врегулюванню конфлікту», а не війни Росіі проти Украіни бажання не маю.
P.S. Хто там писав про загиблих і три втрачених позиції. Як ви там? Нормас? Совість в сраку не лізе?
Доповідь закінчив.
Римарук
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.....так держать РИМАРУК !!! я не совневаюсь ВЫ ОБОСНУЕТЕ даже когда оставите Львов !!! вам не СТРАНУ доверять , а ведро ГАВНА западло ((((
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Штати висловили стурбованість обстрілами і смертями , а бубочка висловив впевненість в своєму (кремлівському) мирному плані . В нього дах потік ? Зєбіли поясніть що небудь.
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Тупориле падлошенково стадо аж біситься,що кнура-сікача їхнього дикого скинули з трону.Верещать,мов різані на Зелю,а він їм за це по губам шоколадним спокійно грає тим,чим на роялі раніше грав.Картина-маслом!
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Шиз, тело нашего погибшего воина, 22 года парню, в руках захватчиков, про что ты мелешь идиотина?
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Оно не идиотина, оно тварина.Его неволнует, то что творится, что погиб молодой парнишка, чей-то сын. Ему главное, Петру в борщ насрать.
Но Петра уважают в мире и понимают, а Зюзий чем дальше стает посмиховыськом и игрушкой в руках Хубла
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Герою-Слава!Поросенкоферма не вгамовується пердаками-значить все в обороні спрацювало.
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Наши воины дали достойный отпор , а вы, гниды, не даете достойного отпора Муйлу.
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Зеленский с Хомчаком сегодня на брифинге НЕ согласовали позиции, в итоге оказалось, кто-то один из них соврал, - телеведущая

Президент Зеленский после заседания СНБО вышел на брифинг перед этим, не согласовав позиции с начальником Генштаба Хомчаком. В итоге вышла курьезная ситуация.
Зеленский так резво рассказывал журналистам про «провокацию», а Хомчак взял и раскрыл все карты, заявив, что сегодня была не провокация, а попытка РФ захватить новые позиции.
А постоянные провокации, оказывается, в районе разведения у Петровского. Выходят российские НЗФ, стреляют в сторону украинских позиций, ОБСЕ фиксирует. Но мы на провокации не идем и договариваемся о новых точках разведения сил.
Об этом в своем блоге пишет блогер Ольга Лень.

Она отмечает, также удивило заявление президента о том, что «Мы уверенно идем к миру...». Наступление россиян, наверное, как раз и было попыткой прорваться к участию в Национальной платформе примирения и единства, что продвигает Сергей Сивохо.

Ольга Лень отмечает, вообще, судя по брифингу Зеленского больше волнует, как вывести несколько десятков человек из Китая. Ему, наверное, сказали, что коронавирус - это хорошее контрпрограммирование против российской агрессии.
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Слава воинам Украины!
Янелох - био отходы человеческой деятельности. СН его составляющая.
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