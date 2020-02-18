 Загороднюк про атаку найманців РФ на Донбасі: Наші воїни дали гідну відсіч і готові до будь-якого розвитку ситуації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Андрій Загороднюк.

"Вкотре бачимо, що жодні зобов’язання, взяті на себе російськими окупантами, нічого не варті. Ворог нехтує будь-якими домовленостями та намагається тиснути", - написав він.

Загороднюк зазначив, що сьогодні зранку противник перейшов до активних наступальних дій. При цьому було застосовано заборонену зброю.

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"Наші воїни дали гідну відсіч. На цей час бій завершився. Наші війська утримують позиції та готові до будь-якого розвитку ситуації. За попередньою інформацією, одного окупанта знищено та п’ятьом завдано важких поранень.

На жаль, не обійшлося без втрат у наших лавах. Один український захисник загинув у бою. Ще четверо дістали поранення і наразі отримують допомогу.

Співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя. Швидкого одужання нашим пораненим.

Наші оборонці вкотре вистояли", - написав міністр.

Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.





