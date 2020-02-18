 Загороднюк про атаку найманців РФ на Донбасі: Наші воїни дали гідну відсіч і готові до будь-якого розвитку ситуації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Андрій Загороднюк.
"Вкотре бачимо, що жодні зобов’язання, взяті на себе російськими окупантами, нічого не варті. Ворог нехтує будь-якими домовленостями та намагається тиснути", - написав він.
Загороднюк зазначив, що сьогодні зранку противник перейшов до активних наступальних дій. При цьому було застосовано заборонену зброю.
"Наші воїни дали гідну відсіч. На цей час бій завершився. Наші війська утримують позиції та готові до будь-якого розвитку ситуації. За попередньою інформацією, одного окупанта знищено та п’ятьом завдано важких поранень.
На жаль, не обійшлося без втрат у наших лавах. Один український захисник загинув у бою. Ще четверо дістали поранення і наразі отримують допомогу.
Співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя. Швидкого одужання нашим пораненим.
Наші оборонці вкотре вистояли", - написав міністр.
Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
Зеля ведь видел в глазах у пути желание мира!!!!
У вас зелени не возникает чувство диссонанса, когда вы несете свой бред!!!!
Идет подготовка как перед штурмом Дебаля были такие заявления
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Всі видохнули від ранкового хайпу? Кількість заробленого профіту нормальний?
А тепер коротко і по суті, але для початку нам прийдеться зазирнути в минуле, щоб досконально розібратись, що сьогодні трапилось і чому росіяни нагло пішли в атаку.
СПОСТЕРЕЖНИЙ ПОСТ «БАНЯ».
На початку січня всі пам'ятають чергове загострення, втрати і кількість поранених навколо зони розведення «Золоте». Насправді в декількох кілометрах північніше, наші хлопці наважились зайняти невеличку ділянку в сірій зоні. Звісно, ворог на це не міг закрити очі і намагався любими методами не дозволити цього, але ЗСУ кращі, досягли своєї мети, назвавши нову позицію - «Баня»!!! Так, цей клаптик землі для нас був досить важливий, тому що до цього ми не бачили позиції ворога і звідки від веде регулярний вогонь в нашому напрямку. З моменту закріплення, росіяни вже не так часто стріляли, а всі їх намагання швидко подавлялись. Саме цей спостережник став кісткою в горлі росіян, які певно довгий час готувались ним заволодіти, що й сталось сьогодні зранку.
Після інтенсивної арт підготовки, вже під час якої в нас були поранені, ворог двома групами, приблизно по 10 чоловік почав штурмувати «Баню». Було прийняти рішення нанести удар у відповідь. З нашого боку летіло все можна і недозволено. Хлопці вимушені були покинути позицію, тому викликали вогонь на себе і по позиціям ворога, відстань до яких всього 150-200 метрів (про радіус розльоту осколків 152мм погугліть).
Наваляли у відповідь знатно, був запрошений режим припинення вогню. Нажаль, один боєць загинув, його не встигли витягнути з полю бою. Зараз на ділянці повна тиша і працюють представники СЦКК. Якщо все буде добре, на завтра намічений обмін загиблими. Звертаю увагу, що ворог поніс більші втрати, завдяки оперативним рішенням і тій кількості снарядів, яка полетіла в бік ворога.
Короткий підсумок - не розводьте хайп, не критикуйте і не заважайте військовим шостий рік поспіль робити свою справу. Допомагайте армії і буде вам добро.
P.S. Коментувати заяви політичних інвалідів і їх плани по «врегулюванню конфлікту», а не війни Росіі проти Украіни бажання не маю.
P.S. Хто там писав про загиблих і три втрачених позиції. Як ви там? Нормас? Совість в сраку не лізе?
Доповідь закінчив.
Римарук
Но Петра уважают в мире и понимают, а Зюзий чем дальше стает посмиховыськом и игрушкой в руках Хубла
Президент Зеленский после заседания СНБО вышел на брифинг перед этим, не согласовав позиции с начальником Генштаба Хомчаком. В итоге вышла курьезная ситуация.
Зеленский так резво рассказывал журналистам про «провокацию», а Хомчак взял и раскрыл все карты, заявив, что сегодня была не провокация, а попытка РФ захватить новые позиции.
А постоянные провокации, оказывается, в районе разведения у Петровского. Выходят российские НЗФ, стреляют в сторону украинских позиций, ОБСЕ фиксирует. Но мы на провокации не идем и договариваемся о новых точках разведения сил.
Об этом в своем блоге пишет блогер Ольга Лень.
Она отмечает, также удивило заявление президента о том, что «Мы уверенно идем к миру...». Наступление россиян, наверное, как раз и было попыткой прорваться к участию в Национальной платформе примирения и единства, что продвигает Сергей Сивохо.
Ольга Лень отмечает, вообще, судя по брифингу Зеленского больше волнует, как вывести несколько десятков человек из Китая. Ему, наверное, сказали, что коронавирус - это хорошее контрпрограммирование против российской агрессии.
Янелох - био отходы человеческой деятельности. СН его составляющая.