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 Політика України
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Все про:чиновник, урядовець (538) оцінка (32) Дмитро Дубілет (99)

 Голів ОДА оцінюватимуть за 24 показниками, - Дубілет. ПЕРЕЛІК

Уряд буде щоквартально складати рейтинг голів облдержадміністрацій.

Про це повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

"Ділюсь з вами KPI, які ми склали для оцінки голів обладміністрацій. З цих KPI ми будемо щокварталу складати рейтинг та прив’язувати до неї систему мотивації. Складання KPI для менеджменту (у бізнесі чи у державному секторі) — завжди непроста річ. Але якщо у вашої системи є "однорідні елементи" (тобто елементи, які можна між собою порівнювати), то завдання полегшується. Ми сформулювали показники таким чином, щоб усі регіони могли "змагатися" між собою. Зазвичай ми прив’язуємось до темпу приросту. Це дозволяє порівнювати між собою регіони різних розмірів та різних ступенів розвитку", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До сервісу перевірки квитанцій в електронній формі підключили основні держоргани, - Дубілет

"Перше підбиття підсумків буде за результатами першого кварталу. Let's start the race! (Починаємо перегони!)", - закликав Дубілет.

"А ось, власне, сам перелік показників:
- Кількість дітей віком від трьох до п’яти років, охоплених дошкільною освітою
- Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням
- Розширення мережі опорних закладів загальної середньої освіти
- Організація підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти шкільним автобусом
- Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання
- Кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу
- Автономізація закладів охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги
- Забезпечення комп’ютеризації та реєстрації в електронній системі охорони здоров’я закладів охорони здоров’я
- Рівень охоплення щепленнями
- Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію
- Забезпечення прийняття в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше років
- Охоплення території області спроможними територіальними громадами, які мають високий та середній рівень спроможності
- Сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної та теплової)
- Рівень інвентаризації земель регіону державної та комунальної власності
- Виконання бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку":
- Рівень використання коштів дорожнього фонду, передбачених для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
- Рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одну особу наявного населення станом на 1 січня попереднього року
- Рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету області
- Обсяг доходів зведеного бюджету області
- Обсяг капітальних видатків зведеного бюджету області
- Рівень надходження плати за землю (земельного податку та орендної плати)
- Вартість закупівель в електронній системі закупівель
- Відкриті торги які належать до сфери їх управління:
- Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів", - розповів Дубілет.

Голів ОДА оцінюватимуть за 24 показниками, - Дубілет 01
Голів ОДА оцінюватимуть за 24 показниками, - Дубілет 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176418
 
 
 Топ коментарі
 
А ведь похож на своего избирателя?
Глав ОГА будут оценивать по 24 показателям, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6986 Глав ОГА будут оценивать по 24 показателям, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4484

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Включіт туди "індекс брехливості"... Він "вашим" точно знадобиться...
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- количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучениемИсточник: https://censor.net.ua/n3176418

Глав ОГА будут оценивать по 24 показателям, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6886 То бишь если таких детей нет...то их надо будет сделать...да??
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Включіт туди "індекс брехливості"... Він "вашим" точно знадобиться...
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А проверять эти 24 показателя будут 24 инспекции. Пусть "кварталовцы" не унывают!
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Пока соберутся, им уже пора будет занимать лежаки на пляжах у моря, в Израиле.
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Достаточно двух:
1. Естественный прирост населения.
2. Количество созданных рабочих мест.
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Эти два ключевых показателя оценивают результат работы, а то что ты предлагаешь дубилет - банальная суходрочка и очковтирательство
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А может снижение процента безработицы и уровень средней зп важнее создания новых рабочих мест? А то откроют опенспейс на минималке просто чтоб открыть и всё.
С приростом естественным населения ещё веселее. Стимулируем алкоголиков, бомжей и прочих плодить социально не защищённых? Или может лучше таки процент детской смертности и индикаторы качества жизни привязать? А то просто налог 500% на контрацепцию сделают и будет прирост. До похожего бреда когдато при азарове уже хотели додуматься.
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- количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучениемИсточник: https://censor.net.ua/n3176418

То бишь если таких детей нет...то их надо будет сделать...да??
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- количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитанияИсточник: https://censor.net.ua/n3176418

Этих тоже надо будет делать...
Как в том старом анекдоте...

Едет ковбой. У куста стоит ребенок. Ковбой бросает ему конфетку:
- Возьми конфетку, сиротка!
Ребенок бросает ее назад:
- А я не сиротка, там мои папа и мама.
Ковбой стреляет по кусту и опять бросает конфетку:
... - возьми конфетку, сиротка!
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Это тупуй дуплет....не понимает элементарного....можно оценивать по этим критериям...но это должно быть процентное соотношение...от того что есть...и что сделано....
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Да он просто все перемножит потом на 0,888 Голів ОДА оцінюватимуть за 24 показниками, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8356
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Этот тупой Привет читать не умеет дальше заголовка, а так бы увидел, что оцениваться будет темп прироста чтоб одинаково оценивать разные по размеру и населению регионы.
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Дубилет становится главным в проверке выполнения.С помощью спутников,банков и реестров.Этот не упустит ничего!.Компьютер не спит.
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А это правда, что эвакуированных из Китая во Львов везут? Так там близко Польская граница, и в случае утечки короновируса Безвиз для всей Украины накроется медным тазиком.
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Правительство будет ежеквартально составлять -- все как в России . Копия , одна к одному
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ПРОГОНИТЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ МЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПОЛИГРАФ. 80 % ТАМ ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ И СКОЛЬКО ВЫ МОЛОДЫХ ПАЦАНОВ ПОСЛЕ АКАДЕМИИ МВД ТУДА НЕ ПОСЫЛАЙТЕ ОНИ ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ СТАНОВЯТСЯ ТАКИМ ЖЕ ГОВНОМ КАК И ПРОДАЖНОЕ КОМАНДОВАНИЕ. пример г Глухов Сумская область. врио нач. полиции Буханистый Сергей самая продажная тварь в райотделе. это чмо стряпает дела против молодежи и раскачивает их родителей на деньги. дела даже не проводят по рдр
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Хватило бы и одного-------- по росту будки
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Они издеваются. 24 показателя! Я их внимательно перечитал. Это же надо было так "размыть" составляющую успешного/не успешного главы ОГА! У Дубилета- получилось.
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количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием Источник: https://censor.net.ua/n3176418 -- это просто пипец . Все , все дети должны быть в садике , это святая обязанность государства
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Перший і головний пункт, як і у попередньї влади.... Обовязкова наявність паспорту і громадянсва Ізраїлю...
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Капєц - турбо-режим стартував
Не як економіка регіону розвивається, не скільки робочих місць створено, не скільки лікарів та вчителів звільнилося і виїхало, не скільки здорового населення
А скільки щеплень зроблено та договорів на медичне обслуговування укладено
- це рівень основний
Собі зробіть щеплення
А як там з мєнтами, рейдерством, відкатами, суддями нєзалежними?
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Самый гнусный и дремучий пункт - "уровень охвата прививками".
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Необходимо добавить:
- украденный лес
- украденный янтарь
- уровень контрабанды
- уровень налогов в бюджет на одного жителя области
- уровень дотаций на одного жителя
- взносы на отдых в Омане Янелоха
- уровень грабежа области шоблой "Квартал 95".
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