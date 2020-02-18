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 Політика України, Суспільство
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Все про:заборона (613) Зеленський (4554) Держкіно (115)

 Держкіно в 2019 році заборонило п'ять фільмів, серед яких комедія за участю Зеленського

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) в 2019 році заборонило демонстрування і розповсюдження на території країни п'яти фільмів, з яких два російські, а в одному знімався президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, до списку фільмів, заборонених в 2019 році для демонстрування і розповсюдження для кіно-телепоказу, публічного комерційного відео, домашнього відео на території України потрапило 5 фільмів.

Три з них заборонені на підставі закону про "Про кінематографію" та наказів Міністерства культури "Про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", на підставі звернення Служби безпеки України.

Зокрема, йдеться про два іноземні фільми: "Мачете" (реж. Родрігес Р., 2008 р., США), через те, що там знімається американський актор Стівен Сігал, і "Бешкетники з Тімпельбаха" (реж. Бері Н., 2008 р., Франція), через те, що там знімався французький актор Жерар Депардьє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держкіно підтримуватиме фільми, які можна ідентифікувати з Україною, - Бородянський

Третім фільмом з цієї категорії є "Вісім перших побачень" (реж. Додсон Д., Маляревський О., 2012 року), який заборонений через те, що там знімалася російська актриса Катерина Варнава, оскільки вона внесена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Одним з продюсерів і сценаристів цього фільму є тепер діючий президент України Володимир Зеленський. Також він зіграв в ньому одну з головних ролей.

Крім того, на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів були заборонені два російські фільми: "Я так не думаю" (реж. Д.Даніелян 2017 р.) і "Стріла" (реж. Є. Нікітін, 2017 р.)

Як повідомлялося, Держкіно заборонило в 2018 році 3 російські серіали і надало дозвіл на прокат 3 російських фільмів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176413
 
   
 Топ коментарі
 
та и мультфильм "Король-вислюк" сняли с проката, фактически запретив его. В мультфильме часто звучит фраза, которую нередко использует зе-лох-42: "Дякую, дуже дякую" :

Госкино в 2019 году запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 2033
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Девять месяцев живем в этом кино, в сериале "Ублюдки 95".
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та и мультфильм "Король-вислюк" сняли с проката, фактически запретив его. В мультфильме часто звучит фраза, которую нередко использует зе-лох-42: "Дякую, дуже дякую" :

Госкино в 2019 году запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 2033
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Госкино в 2019 году запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского

Правильно, ****. Всё запретить, где он снимался. И его самого.
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Девять месяцев живем в этом кино, в сериале "Ублюдки 95".
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Как на меня, так уже тридцать лет этому украинскому сериалу. Какие-то персонажи меняются, но курс несгибаемый.
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На Госкино надежда, может самого зебленского запретят по всей территории страны.
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Прикольно, что начали запрещать фильмы с участием зеленских. Еще бы сватов закрыть и слугу нарида Госкино в 2019 году запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 8779 Госкино в 2019 году запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 2261
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А нет никакой возможности запретить клоуна вообще?
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Да как же так !? Это произвол! Верните бубочку в прокат!
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зебоба снялся в непотребном виде и теперь застеснялся?
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Действительно, пора уже кончать эту "комедию" с зеленским...
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Дедуня, ты с этим аккуратнее. Федына уже в истерике.
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хорошо истерит тот,кто истерит последним.. Держкіно в 2019 році заборонило п'ять фільмів, серед яких комедія за участю Зеленського - Цензор.НЕТ 9608
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так мы и так комедии с Зеленским каждый день смотрим - ус#ться как смешно!
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Нафига эти фильмы, если Бубу можно лицезреть онлайн.
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запретило пять фильмов, среди которых комедия с участием Зеленского. Охренеть. Вы там что совсем обнаглели. Это все происки Порошенко. А за счет чего теперь гарант столоваться будет. Закрыть кино это равносильно что закрыть Рошен.
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Згадалось: "В той час коли в темному кутку приємної форми пикатий тєлєвізор "Sony" показує смішне і водночас з тим трагічне кіно. Це не Кустуріца, і не Грінуей. Це засідання Верховної Ради."
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Да какая раазница... Президент или клоун.. у нас курс на мир
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Где скачать запрещенные фильмы с величайшим актером современности В.А.Зеленским
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Такие фильмы в канализацию скачивайте.
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За что Мачете дурни. Фильм же круть.
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Осталось запретить самого Бубочку , а лучше выслать его за поребрик .
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Так все запретите, у вас больных одна война в голове. Бутусов жги дальше
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Вы только вдумайтесь
Госкино запретило к показу фильм, который создаёт угрозу национальной безопасности Украины, в котором снимается президент Украины
Во время войны, такое могло произойти только в стране, где большинство людей клинические идиоты
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Ну вроде там опасность создает какая-то женщина. Держкіно в 2019 році заборонило п'ять фільмів, серед яких комедія за участю Зеленського - Цензор.НЕТ 9261
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Зараз призначать нову чільницю Держкіно і все порішають!
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теперь понятно почему зельцману так срочно нужно было поставить на главу госкино криворожкую шлюху.
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президент там не мог сниматься никак) разве только до президентства....
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так він що будучи президентом встиг у кацапському фільмі знятись.....тоді питань немає
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Ну, хоть шедевры "Ржевский против Наполеона" и "Служебный роман 2" можно спокойно смотреть...)))
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Если ликвидировать госкино, можно немного поднять пенсии малоимущим.А так больше ни чего не изменится.
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