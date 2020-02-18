 Ціна на газ для населення додатково знизиться в лютому, - Оржель

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.
Зазначається, що це стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування газу і стабілізації ситуації на українському і європейському ринках.
"У лютому, в березні, влітку - буде рекордно меншою ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу", - зазначив Оржель.
Також міністр додав, що гроші, які держава отримала в межах Стокгольмського арбітражу, уряд хоче витратити на те, щоб в Україні були кращими дороги, щоб лікарні були поруч і надавали якісні послуги.
"Також зменшення ціни на газ дало нам можливість переглянути тарифи на розподіл, які протягом тривалого часу не переглядалися, - додав міністр. - Це зроблено для того, щоб оновити інфраструктуру, адже від цього теж залежить, чи зможуть українці якісно отримувати газ безпосередньо в себе в будинках".
у мене є питання, до 73% недоносків, вам у теплі легше буде дивитись на поховання наших героїв?
пока наш петух не
кукурекнетпрохрипит - солнце не взойдет!
..Сумніваюсь . У виграші тільки *приватники * та в кого *автономка *.
Сьогодні заплатив на 50 грв більше -3050!!
(с) Закон сохранения барышей олигархов.
за январь на 370 гривен больше пришла платежка .
смотрел специально сумму прошлого года при "Вальцмане который на войне зарабатывал " сумма стоит на 40% меньше хотя и прошлая зима холоднее была .
Скажите пожалуйста мы уже победили "Зубожиня " или еще нет ????
Это платежки за 2019 и 2020 гг. за отопление:Дата счета: 11.01.2019,
cумма счета: 1140.05 грн.Дата счета: 11.02.2019,
cумма счета: 1331.80 грн.
Дата счета: 10.02.2020,
cумма счета: 1245.10 грн (Плюсовая Температура со сниженным тарифом
По газу еще круче, цена якобы снижена, зато добавли транспортировку. По области вообще писец обнаглели в один месяц 153 грн, в этом 50 грн. Причем расход минимален - на подогреве. Как начисляет - да пофиг как, не проверят же.