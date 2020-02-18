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Все про:озброєння (1192) Міноборони (3153) розвідка (1532) найманці РФ (996)

 У передові підрозділи противника на Донбасі звозять зброю і боєприпаси, а на позиціях обладнують нові окопи, - розвідка

Найманці РФ на окупованій частині Донбасу запасаються зброєю, боєприпасами та обладнують нові окопи для розміщення важкого артилерійського озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК російських окупаційних військ вживаються активні заходи щодо усунення недоліків, виявлених на початку лютого ц.р. комісією Генерального штабу та командування Південного військового округу ЗС РФ.

Зокрема, в передові підрозділи противника завозяться додаткові запаси зброї і боєприпасів, на позиціях обладнуються нові окопи для розміщення важкого артилерійського озброєння.

Крім того, окупанти активізували тренування артилерійських розрахунків і підготовку коректувальників артилерійського вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4,5 години найманці РФ випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі 70 мін 120- і 82-мм калібрів і здійснили 30 пострілів з танків. З початку доби - 13 обстрілів, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176409
 
 
 Топ коментарі
 
Правельно, провели розведку боем, поняли шо у нас в генштабе и гамнокоммандущий сцыкло, вот и готовятся!!! В передовые подразделения противника на Донбассе свозят оружие и боеприпасы, а на позициях оборудуют новые окопы, - разведка - Цензор.НЕТ 8515
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Сивохо відправити в розвідку по виявленню скупчення зброї і накрити її матом.
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фігня та ваша розвідка. Ви в очі дивились куйлу? Нє? А зе дивився, там доброта і бажання миру. Так шо їжте.
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