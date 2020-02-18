 РНБО передала на затвердження Зеленському Стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини - безпека країни"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
За результатами засідання РНБО схвалила та запропонувала Президенту для затвердження проєкт Стратегії.
Під час засідання секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що ключовими аспектами Стратегії є безпека людини та безпека країни.
"Уперше в центрі уваги документа – людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність і безпека", – заявив він.
За словами Данілова, Стратегія передбачає, що найвищий пріоритет та головне завдання держави – встановлення миру як запоруки розвитку країни. Але це не має відбуватися ціною втрати суверенітету та наших територій.
"Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки: стримування (розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України), стійкість (здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей), взаємодія (розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США)", - йдеться в повідомленні.
Також секретар РНБО повідомив, що пріоритетами національних інтересів визначається: відстоювання незалежності та державного суверенітету; відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України; суспільний розвиток, насамперед людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська та євроатлантична інтеграція.
Водночас Данілов наголосив, що Стратегія – це декларація, затвердження якої стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сфері нацбезпеки й оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхньої реалізації.
"Кінцевою метою реалізації Стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної країни, у якій панує право, де кожен має право реалізувати себе, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’язана доля їхніх дітей та онуків", – сказав він.
Данілов також зазначив, що Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM) надіслала лист зі схвальною оцінкою запропонованого проєкту Стратегії.
Назар Приходько
@nazareye
·2 ч
Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України о 22:00.
АЛЕ!
Засідання ініціювала РФ. Не МИ, а РФ...
Й.баний піз.єц...
одно желание - чтоб это... заседалище... было выездным и желательно туда.. где сегодня случилось... это мелкое недоразумение, не стоящее даже полноценного брифинга преза...
куда важнее рассуждать масштабно и пафосно о невыполнимом, чем раскрыть шире бельма и выйти из параллельной реальности...
tZE inform
@tZEinform
·12 минКроме четырех человек, эти твари с сходняка "РНБО" похоронили украинскую ракетную программу не включив ее в оборонное финансирование. Путин приказал - Зеленский выполнил, Ермак доложил о выполнении
Материалы ХХХ съезда КПСС ?
Оборона тут до чого?
І навіть для соціальної програми захисту населення - загальні фрази з реферату студента першого курсу колєджа сімейно-будівельного
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.
Я буду и далее всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный Слуга ...резидент и исправный капитулянт ЗЕбил.
Вот ЭТО я понимаю - безопасность граждан - безопасность страны!!!!
Ни один х-й не судется!!!!
россия ( паРаша) терпеливо ждала такого своего оленя почти 30 лет. И наконец таки мы его нашего верного преданного Иуду -Каина создали и вырастили !
Кому передал???? Клоуну??? А он хоть что-то понимает в нацбезопасности и обороне??? Ах да.. он-же в армии наверное научился.. Ах не служил... Значит это чмо будет с умной мордой смотреть в бумажки и делать вид что он что-то понимает....