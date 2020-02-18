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 Політика України
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Все про:Данілов (62) Зеленський (4554) оборона (712) РНБО (668)

 РНБО передала на затвердження Зеленському Стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини - безпека країни"

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому було схвалено Стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини - безпека країни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За результатами засідання РНБО схвалила та запропонувала Президенту для затвердження проєкт Стратегії.

Під час засідання секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що ключовими аспектами Стратегії є безпека людини та безпека країни.

"Уперше в центрі уваги документа – людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність і безпека", – заявив він.

За словами Данілова, Стратегія передбачає, що найвищий пріоритет та головне завдання держави – встановлення миру як запоруки розвитку країни. Але це не має відбуватися ціною втрати суверенітету та наших територій.

"Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки: стримування (розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України), стійкість (здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей), взаємодія (розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США)", - йдеться в повідомленні.

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Також секретар РНБО повідомив, що пріоритетами національних інтересів визначається: відстоювання незалежності та державного суверенітету; відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України; суспільний розвиток, насамперед людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська та євроатлантична інтеграція.

Водночас Данілов наголосив, що Стратегія – це декларація, затвердження якої стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сфері нацбезпеки й оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхньої реалізації.

"Кінцевою метою реалізації Стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної країни, у якій панує право, де кожен має право реалізувати себе, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’язана доля їхніх дітей та онуків", – сказав він.

Данілов також зазначив, що Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM) надіслала лист зі схвальною оцінкою запропонованого проєкту Стратегії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176405
 
 
 Топ коментарі
 
Зе-чмо сдает все Московии ударными темпами....




Назар Приходько

@nazareye

·2 ч

Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України о 22:00.
АЛЕ!
Засідання ініціювала РФ. Не МИ, а РФ...
Й.баний піз.єц...
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Умалишённые после гибели военного бумажки перекладают...янек тоже так делал, всё на бумаге...а в реальности шиш
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В Зєйло що, в тугалєті туалетного паперу намає. Як так, то це дуже своєчасна стратєгія.
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План от сивохи прост: "Нужно просто перестать стрелять"
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Це дика і фатальна стратегічна помилка, підсунута хахлам (не Українцям, а саме хахлам біля державного керма), щоб угробити Україну. При забезпеченні оборони не думають про людину, а думають, передусім, про АРМІЮ і ПЕРЕМОГУ. Коли рубом стоїть питання виживання - не думають про людину, а забезпечують виживання своєї КРАЇНИ, НАЦІЇ, своєї КУЛЬТУРИ. Тут не людина на першому місці, а солдат. Бо, якщо думати про солдата як людину, то обов"язково потягнеться, що у нього є мама, жінка, діти, сестри і брати І, тоді ніхто не зможе послати його у бій, в атаку, в розвідку...на смерть, якщо треба жертвувати життям заради Батьківщини. А, отже і не бачити такій країні ПЕРЕМОГИ...і не жити такій Нації.
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Главное, перестать стрелять и не злить ВВХ.
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Умалишённые после гибели военного бумажки перекладают...янек тоже так делал, всё на бумаге...а в реальности шиш
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Зе-чмо сдает все Московии ударными темпами....




Назар Приходько

@nazareye

·2 ч

Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України о 22:00.
АЛЕ!
Засідання ініціювала РФ. Не МИ, а РФ...
Й.баний піз.єц...
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Корч,Ярош,Билецкий Случайно не попали под обстрел орды?Ведь именно они боронять Украину!!!А военные ублюдки голосуют за Зеленского?
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Какаяразница, главное, что осел оманский не попал РНБО передала на затвердження Зеленському Стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини - безпека країни" - Цензор.НЕТ 304
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Если речь о бене, тогда да, верю. Его безопасность превыше всего.
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"Я більше вірю очам путіна який дійсно хоче закінчити війну", ніж що звужується кордон України...
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В общем передали на подпись важнейший документ,что нужно ценить права человека.Как своевременно,однако,про охрану памятников забыли там упомянуть.
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Национальность человека не упомянули, хотя и так все понятно...
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аху....!
одно желание - чтоб это... заседалище... было выездным и желательно туда.. где сегодня случилось... это мелкое недоразумение, не стоящее даже полноценного брифинга преза...
куда важнее рассуждать масштабно и пафосно о невыполнимом, чем раскрыть шире бельма и выйти из параллельной реальности...
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Один я воспринимаю эту власть как импотентов изображающих фрикции ??
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Ага, страну атакуют, отбирают территории, а они все сопли по мордам размазывают, ... мы не такиеее!!!...
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а весь оборонный бюджет пустить на памперсы.....
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Сектора освобождения от ВСУ для "боевиков" приготовили??? "Миротворцы" хреновы
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Жду не дождусь...почитать тот бред который там написал алкаш сивуха....
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т.е. теперь каждому положен броник, каска и набор выживальщика и государство обязательно скажет, где это можно приобрести со скидкой...
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Забыли в "Стратегии" добавить - нельзя в носу ковыряться, а то палец сломать можно и в заключении сакраментальное " Волга впадает в Каспийское море".
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Для чого нам якась там стратегія СНБО якщо ***************** зевіслюків моніка оманська фсьо відіт в глазах уйла???

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tZE inform

@tZEinform

·12 минКроме четырех человек, эти твари с сходняка "РНБО" похоронили украинскую ракетную программу не включив ее в оборонное финансирование. Путин приказал - Зеленский выполнил, Ермак доложил о выполнении
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Больше всего вызывала неудовольствие РФ ракетная программа Украины,которую курировал и активно развивал Турчинов, если бы нам удалось ее выполнить и вооружить армию новейшими ракетными системами, то организовать полноценное нападение на Украину Путину стало бы невозможно, без громадных потерь.
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то есть под прикрытием лозунга нет потерям - зеля отказывается от сопротивления, при сопротивлении же бывают потери... хотя у зели и так потери без сопротивления
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Взагалі то по-факту маємо некомпетентні дії прєпіздєнта, що призвели до тяжких наслідків, "тягнуть" на зраду.
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Пам'ятаєте популістичні совкові лозунги? Це вони і є. Нарід, де ви цього наталіну наколупали?
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Все ради человека и на благо человека!!! Миру - мииир!!!
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Корч и Ярош на передовой?Или ЛГБТ гоняють?
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тут бои идут а они стратегию рассматривают. это когда чел лежит при смерти, а ему ресторан на свадьбу заказывают... они полностью некомпетентны и доконают нас
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"Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков"
РНБО передала на затвердження Зеленському Стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини - безпека країни" - Цензор.НЕТ 162
Материалы ХХХ съезда КПСС ?
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Пенсії нижче прожиткового мінімуму . Скорочення лікарень і лікарів . Швидкі допомоги теж скоротюють . Та й правила зробили такі , що швидка навіть не має можливості виїхати . Скорочення шкіл і вчителів . От і вся стратегія .
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Звучить як голос із паралельної реальності... хто про що, а вшивий про баню...

Оборона тут до чого?
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А про безпеку держави , то потрібно перестати стріляти . От і вся стратегія .
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Це стратегія забезпечення національної безпеки країни в умовах війни, чи програма соціального захисту населення?
І навіть для соціальної програми захисту населення - загальні фрази з реферату студента першого курсу колєджа сімейно-будівельного
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Ви обличчя цього тупого наріка бачили? Яка нах.й оборона, якщо у нього від виду військової форми діарея починається?
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А сівуха Hello,Dolly співав,чи ні? Як що ні,то це сильне упущення...
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при владі абсолютне ніщо, нуль, зеро, мильна бульбашка.
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РНБО передала на затвердження Зеленському Стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини - безпека країни" - Цензор.НЕТ 8603
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.
Я буду и далее всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный Слуга ...резидент и исправный капитулянт ЗЕбил.
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Це програма щодо національної безпеки країни - на рівні поради депутата Великої партії СЛУГИ НАРОДУ Брагара продати елітну собаку щоб один раз сплатити комунальні
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Каждому гражданину по автомату, гранатомету и переносное ПЗРК!!!!!
Вот ЭТО я понимаю - безопасность граждан - безопасность страны!!!!
Ни один х-й не судется!!!!
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Я і не сумнівався що у Зебільної шмарклі, оборона країни зведеться до поливання доріг влітку та провітрювання шкільних класів перед уроками...
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Так, але тільки задля того, щоби русская девочка, із томиком Пушкіна в руках, могла відбитись від фашистуюших біндєровців.
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россия ( паРаша) терпеливо ждала такого своего оленя почти 30 лет. И наконец таки мы его нашего верного преданного Иуду -Каина создали и вырастили !
РНБО передала на затвердження Зеленському Стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини - безпека країни" - Цензор.НЕТ 3450

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Стратегія від ЗЕ... Продати всіх собак пенсіонерів - НА"УЙ... Викупити у китайців недобудований авіаносец Україна в зад, і прикрасити його кольоровими кульками, поснредині поставити белій рояль... і хай тіна кароль співає гімн України, ні краще Боже царя храні
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В бубочки стратегія одна : " Кац прєдлагаєт сдаться" .
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передал на утверждение Зеленскому Стратегию нацбезопасности и обороны..

Кому передал???? Клоуну??? А он хоть что-то понимает в нацбезопасности и обороне??? Ах да.. он-же в армии наверное научился.. Ах не служил... Значит это чмо будет с умной мордой смотреть в бумажки и делать вид что он что-то понимает....
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Про яку людину йде мова?? Прізвище будь ласка...
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