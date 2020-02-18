 США стурбовані військовою ескалацією на Донбасі і закликають РФ дотримуватися взятих на себе зобов'язань

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх Мінських та Нормандських зобов'язань", - зазначили в посольстві.
Як повідомлялося, сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
Юрист( судя по фамилии" Шмидт"! Надо же , английскую фразу выучил!пусть даже " bad lingvich"! Все таки есть польза от еврейских корней, челюсть на месте стоит у потомков лейтенанта " Шмидта"!
"встречаются два чувака в Лондоне
- Хау мач воч?
- Сикс воч.
- Сач мач?
- Фо хум хау.
- МГИМО финишед?
- Аск "
"Найрішучішим чином засуджуємо цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати нинішній крихкий статус-кво поблизу Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія підніме це питання про чергове дуже серйозне порушення Росією Мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі",
сышыа мАлАцы!!! жгите еще