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 Політика України, За кордоном
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Все про:посольство (377) Росія (26484) США (6284) Донбас (15313)

 США стурбовані військовою ескалацією на Донбасі і закликають РФ дотримуватися взятих на себе зобов'язань

Посольство США в Україні закликає Російську Федерацію дотримуватися взятих на себе Мінських і Нормандських зобов'язань.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх Мінських та Нормандських зобов'язань", - зазначили в посольстві.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4,5 години найманці РФ випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі 70 мін 120- і 82-мм калібрів і здійснили 30 пострілів з танків. З початку доби - 13 обстрілів, - Міноборони

США стурбовані військовою ескалацією на Донбасі і закликають РФ дотримуватися взятих на себе зобовязань 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176403
 
 
 Топ коментарі
 
Вот у меня вопрос к Зебилам- Вам не стылюдео нет за своего Торчка Президента? Почему мое правительство четко и упорно дает сигнал- во всем виновата Россия и Москва! И она настаивает на соблюдении- " ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ". А выбоанное вами уе..ище твердит о каком то Мире?
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может потому что бойко мертвечуки сидели в раде как и сейчас? тут последнему ослу понятно что подобные личности как минимум должны сидеть в тюряге, почему же не зеленский не порошенко их не посадили?
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Вот у меня вопрос к Зебилам- Вам не стылюдео нет за своего Торчка Президента? Почему мое правительство четко и упорно дает сигнал- во всем виновата Россия и Москва! И она настаивает на соблюдении- " ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ". А выбоанное вами уе..ище твердит о каком то Мире?
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может потому что бойко мертвечуки сидели в раде как и сейчас? тут последнему ослу понятно что подобные личности как минимум должны сидеть в тюряге, почему же не зеленский не порошенко их не посадили?
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Жа похрен на этих Бойк и Медведчуков, у вас же есть своя голова на плечах! Мой совет, поменьше смотрите зомбоящик, и побольше просто читайте информацию! И думайте, головой а не жопой!
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Петя, а за что ты собрался сажать мертвечука и прочих? У тебя доказательства есть хоть чего-то? Сажать просто потому, что они тебе не нравятся?
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О очередная кассапсина, руссосвинья отозвалась. Или ты тоже гибрид и полиглот, у которого папа
Юрист( судя по фамилии" Шмидт"! Надо же , английскую фразу выучил!пусть даже " bad lingvich"! Все таки есть польза от еврейских корней, челюсть на месте стоит у потомков лейтенанта " Шмидта"!
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Анекдот вспомнился:
"встречаются два чувака в Лондоне
- Хау мач воч?
- Сикс воч.
- Сач мач?
- Фо хум хау.
- МГИМО финишед?
- Аск "
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Ви б краще свого занепокоєння добряче вздрючили б Зїйла. Основного капітуліста .
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А я обеспокоен куда дальше семью эвакуировать. Из Макеевки двинули в Мариуполь, но Мариуполь всё ближе к днр становится. Перемещается поближе, как говорица.
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США обеспокоены военной эскалацией на Донбассе.... В районі конфлікту - БУВАЮТЬ провокації ..(клоун) але ми тримаємо курс на примирення...( інший клоун-продюссер)
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Глава МИД Естонії Урмас Рейнсалу:
"Найрішучішим чином засуджуємо цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати нинішній крихкий статус-кво поблизу Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія підніме це питання про чергове дуже серйозне порушення Росією Мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі",
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Так влупите им санкции, например от свифта отключите
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ура!!! еще бесокойства и обеспокоенности! спасибо вам! что бы мы без вас делали
сышыа мАлАцы!!! жгите еще США стурбовані військовою ескалацією на Донбасі і закликають РФ дотримуватися взятих на себе зобов'язань - Цензор.НЕТ 2761
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_Трамп от угрозы импичмента отделался и теперь может решительней Украине поганки организовывать чтобы угодить путлеру.
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Всі знову "ОЗАБОЧЕНІ"!!! Таке розуміння якби в вр знову була бійка!!! Йде війна а вони знову язиками молотять х..ю!!!
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Посольство США звернулось до Росії через бій біля Золотого...Может Зеленскому в ООН обратиться и переделать гражданский гибридный конфликт ,который Московия разносит всему Миру,в обычную ВОЙНУ между Московией и одной из бывших колоний Украиной? И давайте побольше сводок с фронта,а не забивайте телеканалы 95 кварталом и сериалом "Сваты",на шестом году воы между Украиной и оккупантом московской Ордой.
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Обеспокоены они, и призывают... Им костылять нужно по хорошему. На любого медведя, есть капкан.
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