 Хомчак про подробиці бою під Золотим: Була дана команда відійти зі спостережного пункту - довелося туди відкривати вогонь з артилерії

Про це заявив на брифінгу після засідання РНБО начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні після 5 години ранку незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад, також застосовували і калібр 152 мм. Після цього, в районі 5:15 противник штурмовими групами спробував атакувати три спостережні поста бригад на проміжку від Новотошківського до Жолобка. Силами двох механізованих бригад напад був відбитий. Зав'язався бій на спостережному посту 72-ї бригади, так званій "Бані", - розповів Хомчак.

"Відповідно до 51 ст. Статуту ООН ми дали адекватну відповідь також з усього озброєння, яке було необхідно застосувати. Перед цим, звичайно, з цього спостережного пункту ми дали команду, щоб люди відійшли, тому що довелося туди відкривати вогонь, і з артилерії в тому числі. ... Це не позиція, це спостережний пункт. Від нього відійшли, тому що треба було туди завдавати удар", - додав він.

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"На цей момент всі наші позиції під контролем. Близько 10:00 противник запросив режим тиші, щоб забратися своїх убитих і поранених. Зараз ситуація стабільна і контрольована, вогонь припинився. Все резерви і підрозділи працюють згідно з раніше ухваленими рішеннями і планами", - підсумував Хомчак.

Зараз на місці бою працює СЦКК, представники якого мають забрати тіло загиблого українського воїна.

"Я хотів би, щоб ми не спекулювали словами "Золоте". Я про Хутір Вольний нічого не сказав. Золотих є п'ять. Ділянка розведення була в частині Катеринівки, вона доходить до одного з Золотих. Тому сьогодні ми не говоримо про ділянки розведення; з трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петрівському. У Петрівському є випадки, ОБСЄ їх фіксує. Противник виходить, відкрито перед камерами відкриває вогонь по ділянці розведення. Це провокаційні обстріли. Вони хочуть спровокувати нас, щоб ми дали у відповідь вогонь. У них там у цей час перебувають їхні засоби інформації, щоб зафіксувати, що ми ведемо вогонь. Ми на ці провокації не ведемося. Щодо Золотого - з моменту розведення не було жодної проблеми на ділянці розведення в Золотому. Але війна триває і лінія зіткнення 410 кілометрів. І такі події відбуваються у нас не щодня, а через день. Не приписуймо сюди ділянки розведення", - сказав Хомчак.

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"Сьогодні 5-та річниця подій в Дебальцевому. Для противника, вони цим показують для всього їхнього світу, що це була їхня перемога. Ми розцінюємо це так, що сьогодні вночі вони хотіли ці спостережні пости захопити з метою показати, напевно, своєму населенню, тому, перед ким вони звітують, що "ми можемо", "ми захопили, просунулися в перед на якісь 300-500 метрів". Це війна і кожен метр для тих, хто воює він дорогий. У тактичному плані, в оперативному плані, воно не змінює нічого в обстановці, але для людей, які на війні, кожен метр, який вони захищають, він скроплений кров'ю, він дуже дорогий", - акцентував Хомчак.

Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.