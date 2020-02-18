 Хомчак про подробиці бою під Золотим: Була дана команда відійти зі спостережного пункту - довелося туди відкривати вогонь з артилерії

Про це заявив на брифінгу після засідання РНБО начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Сьогодні після 5 години ранку незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад, також застосовували і калібр 152 мм. Після цього, в районі 5:15 противник штурмовими групами спробував атакувати три спостережні поста бригад на проміжку від Новотошківського до Жолобка. Силами двох механізованих бригад напад був відбитий. Зав'язався бій на спостережному посту 72-ї бригади, так званій "Бані", - розповів Хомчак.
"Відповідно до 51 ст. Статуту ООН ми дали адекватну відповідь також з усього озброєння, яке було необхідно застосувати. Перед цим, звичайно, з цього спостережного пункту ми дали команду, щоб люди відійшли, тому що довелося туди відкривати вогонь, і з артилерії в тому числі. ... Це не позиція, це спостережний пункт. Від нього відійшли, тому що треба було туди завдавати удар", - додав він.
"На цей момент всі наші позиції під контролем. Близько 10:00 противник запросив режим тиші, щоб забратися своїх убитих і поранених. Зараз ситуація стабільна і контрольована, вогонь припинився. Все резерви і підрозділи працюють згідно з раніше ухваленими рішеннями і планами", - підсумував Хомчак.
Зараз на місці бою працює СЦКК, представники якого мають забрати тіло загиблого українського воїна.
"Я хотів би, щоб ми не спекулювали словами "Золоте". Я про Хутір Вольний нічого не сказав. Золотих є п'ять. Ділянка розведення була в частині Катеринівки, вона доходить до одного з Золотих. Тому сьогодні ми не говоримо про ділянки розведення; з трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петрівському. У Петрівському є випадки, ОБСЄ їх фіксує. Противник виходить, відкрито перед камерами відкриває вогонь по ділянці розведення. Це провокаційні обстріли. Вони хочуть спровокувати нас, щоб ми дали у відповідь вогонь. У них там у цей час перебувають їхні засоби інформації, щоб зафіксувати, що ми ведемо вогонь. Ми на ці провокації не ведемося. Щодо Золотого - з моменту розведення не було жодної проблеми на ділянці розведення в Золотому. Але війна триває і лінія зіткнення 410 кілометрів. І такі події відбуваються у нас не щодня, а через день. Не приписуймо сюди ділянки розведення", - сказав Хомчак.
"Сьогодні 5-та річниця подій в Дебальцевому. Для противника, вони цим показують для всього їхнього світу, що це була їхня перемога. Ми розцінюємо це так, що сьогодні вночі вони хотіли ці спостережні пости захопити з метою показати, напевно, своєму населенню, тому, перед ким вони звітують, що "ми можемо", "ми захопили, просунулися в перед на якісь 300-500 метрів". Це війна і кожен метр для тих, хто воює він дорогий. У тактичному плані, в оперативному плані, воно не змінює нічого в обстановці, але для людей, які на війні, кожен метр, який вони захищають, він скроплений кров'ю, він дуже дорогий", - акцентував Хомчак.
Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
А данные разведки были скорее всего о готовящемся наступлении, судя из происходящего. Главнокомандующий знал. Но глаза путина...они такие завораживающие....
эти позиции заняты противником
2 ч. ·
Давно про війну не писав.
Сьогоднішнє загострення на фронті біля Золотого це таке і загострення, як про нього пишуть усюди. Ми просто всі трохи стали забувати, що війна не закінчилась. Війна закінчилась тільки в голові одного чоловіка, який все думає як в Путіна очах мир побачити.
Війна триває, окопи копаються, журнали ведуться і патрони списуються. Війна, де можливо не прокинутись, а можливо стати відомим через фейсбук, коли ще сам цього не розумієш. Війна **** підступна і не треба ніколи її недооцінювати, як і ворога.
Я не буду говорити який батальйон якої бригади - я зараз не там, це не моя спина здригається від рації, коли на мене виходить мій ВОП. Це просто інформація "на подумать" і не кіпішувати. Тим паче звинувачувати усіх знайомих вам прізвищ. Хоча треба критикувати зараз тільки одне - Зеленський, за його постійні слова про мир, але відхрещування від війни.
Деякий час тому якийсь бат в ході нерозбірливої ситуації біля 72 бригади виявив в своїх рядах новий клаптик землі Донбасу. І поставив туди спостережний пост, а потім ще трохи укріпились. Рядовим шахтарям це не сподобалось і вони затаїли обіду на ЗСУ. Вирішили вирівняти справедливість саме сьогодні вранці, саме в річницю Дебальцевого. І тут головна іронічність, що це ж мокшанська тактика використовувати усі дати задля нагадування ворогам про свої перемоги.
Сєпари завжди пам'ятають усі ключові дати, вони не пропустять можливості нагадати, як ми виходили ,а вони закрили котел. І для більшої іронічності - Путін про це нічого не знає. Це не команда з Москви про загострення, це місцева традиція нагадування, яка прописана в російських книжках про гібридну війну.
Це не нагадування Путіна - Зеленському, це просто нагадування Зеленському, що він Верховний Головнокомандувач. І що йому треба приймати рішення миттєво! І йому не буде сам Путін загострення робити - тут навіть сепарський комбат спокійно все сам може. І загострення, і відбити позицію, про яку напишуть, що ми втратили аж ДВА ВОПа, і передати привіт Президенту України.
Якщо Зеленський думає, що війна для нього закінчилась, то от йому простий приклад, вранішній. І це не рівень Путіна, на ВОП наступати чи кидати виклик. Москва ні до чого в цій ситуації. І він думає - не його. Тіпа там є командири, я не шарю, хай приймають рішення. А ось чорт там плавав. Він Головнокомандувач! І всеодно що це ділянка в 2 км фронут, а просто від нього чекали відповідь, миттєву, по телефону - насипайте адекватну відповідь. За кожну кулю в нашу сторону - ПГ-шку, за кожну ПГ-шку - міну. А він
А не ось цей пост в ФБ через декілька годин, що в обід зберуть РНБО. Ну як так втямити собі в голову, що війна закінчилась, при цьому сєпари роблять все що хочуть? Як? Як такі питання можна задавати Президенту України?
Мене курвить просто від таких думок, що я дійсно подумки і через ФБ задаю такі питання, коли на Сході України 6 рік не вщухає війна, а я питаю чого так Президент думає...
П.С. Вірте в армію, вірте в наших воїнів - вони просто так не віддають нашу землю чи позиції. І це не загострення - це реалії війни, таке відбувається постійно, тому що це війна. Війна за Україну, і вона не закінчилась.
Слава ЗСУ!
АПД. Після брифінгу зрозумів, що РНБО мали збирати через коронавірус, але спочатку обговорили провокації на фронті, і сказав три слова про війну. Так, мєжду прочім...
Вот тут у него ОШИБКА все знают в Ордло идет подготовка к войне сборы прибыли смотрящие с Новосеркасска
"У Кремлі заявили, що вимагати відповідальності за бій під Золотим "абсолютно неправильно"
Якщо вірити друзям військовим і волонтерам (а в мене немає причин їм не вірити), то сьогодні вперше за 5 років після виходу з Дебальцево, українська армія здала позиції. До цього, 5 років ми рухалися вперед.
І це є наслідком обрання зрадників, які попри втрати людей і земель далі розказують про мир.
Це є наслідком того, що замість того, щоб воювати, укріпляти оборону, військові керівники займаються пошуком постів в фейсбуці, в яких військові неправильно висловлюються про бубочку і покаранням за ці пости.
Це і є наслідком того, що члени парамілітарних об'єднань на фронті мають бути, захищати позиції, які вони обіцяли захищати на камери і в піар-фільмах Зелі, а не кидати плюшевих свинок в Києві.
На жаль, ніхто не винесе уроків з сьогоднішніх подій.
Суспільство спить, зрадники залишаються зрадниками.
Але ми сьогодні посунулися назад, вперше з часів коли нам не було чим воювати.
І може так статися, що скоро нам буде не до пива, не до низьких тарифів і навіть не до діджиталізації. Бо це лайно здасть країну не задумуючись.
p.s. порохоботов прошу не реагировать на мой пост
А чего это? А лайк поставить?
Зеленский отбить это желание у Кремля не может, чтобы он хорошего для России не сделал. Даже если отстучит членом по роялю гимн РФ, «Боже, царя храни» и «Мурку»
Думай-те, чьи фейки повторяете.
"Агент Лолита" - такой клички, с большой вероятностью, быть не может.
Чисто кацапская пропагандонская придумка.
Тем не менее, по состоянию на 09:00 есть несколько неофициальных версий происходящего, которые незначительно отличаются деталями, однако в целом характеризуют ситуацию. Итак, по одной из них удар противник нанес по трем взводным опорным пунктам на стыке ответственности двух механизированных бригад. Под прикрытием плотного огня артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-мм произошла атака трех штурмовых групп. С наскока боевикам удалось взять два опорных пункта, а за третий идет ближний бой.
По другой версии удар был нанесен по двум конкретным опорным пунктам, причем был потерян один.
В обеих версиях фигурируют наши потери, информация о которых подтверждена пресс-службой ООС. Опять по таки, по неофициальной версии, по состоянию на 08:00 это четыре погибших и пять раненных. Вполне может быть, что эта информация является не совсем точной и количество может быть совсем другое.
Ныне, судя по сообщениям местных жителей в социальных сетях, к бою подключилась наша артиллерия, которая, по всей видимости, пытается не допустить подхода резервов к противнику и развитию наступления дальше.
Стоит напомнить, что ситуация под Ореховым имела тенденцию к обострению сразу после развода войск. Создание «зоны демилитаризации №2» в районе Золотого-4 привело к резкому ухудшению наших позиций на правом фланге и попыткам противника серьезно подвинуть нашу группировку.
До сегодняшнего дня это все превращалось в постоянные перестрелки с использованием артиллерии запрещенного Минскими соглашениями калибров и потерями. Так, 7 февраля на этом направлении подорвались на минном поле сразу четыре «военнослужащих» оккупационных корпусов. Хотя и в подконтрольных России СМИ это и было представлено как попадание 122-мм снаряда в блиндаж. Погибшим были устроены пышные похороны с участием бюджетников.
Нынешнее наступление в медийном плане вполне может подаваться как такой себе «ответ». Что очень важно для властей оккупированных территорий, так как падение морали оккупационных корпусов дошло уже до низшей точки.
Хотя в принципе ситуация ясна - в преддверии очередной Нормандской встречи россиянам выгодно держать в постоянном напряжении на линии фронта, не допуская полного прекращения огня. Таким образом подталкивая Зеленского и его команду к полному разведению войск по всей линии фронта.
И как раз Ореховое в виду конфигурации линии соприкосновения является идеальным местом для проведения локальной операции. В самом удачном для боевиков раскладе они могут выйти на окраины Золотого-4 (после разведения находится в серой зоне) и таким образом зафиксировать новое положение сторон.
Пока реакция штаба проведения ООС довольно жесткая и направлена на серьезное противостояние атакам противника. По некоторым данным, подтягиваются резервы и вполне возможно в ближайшие часы мы узнаем об успешной контратаке и восстановлении статус-кво.
Вот это понравилось больше всего... Не война, а киношка какая-то. То стреляет.. убивает, а то "запросил тишины". И догадайтесь с одного раза дали эту тишину ему или нет?
На запитання журналістів, як генерал ставиться до загострення на Донбасі - як до провокації, випадковості чи перевірки на міць українських військових - Забродський відповів:
"На 6-й рік війни говорити про випадковості - це безглуздо. Дійсно, ми знаємо, яку увагу надає протилежна сторона символічним датам. Все можливо. Можливо це має відношення до подій під Дебальцевим 2015 року. Але, нажаль, робити однозначні висновки ми поки не можемо."
Журналістка попрохала прокоментувати нардепа Забродського також заяву начальника Генерального штабу генерал-полковника Руслана Хомчака, щодо здачі 400-500 метрів території.
"Безперечно, не можна так говорити, тому що на кожній конкретній ділянці, в кожному конкретному пункті або районі 100, 200, 10 чи навіть 1 метр можуть мати вирішальне значення", - заявив Забродський. "Ми все це добре знаємо, тому що все залежить від обстановки, яка складається, і одним з ключових елементів обстановки є місцевість. Тому дійсно, десь на 100 м відійти - це, може, не має значення ніякого, а десь - це втрата ключових позицій, це втрата умов для нормального спостереження і ведення вогню."
https://espreso.tv/news/2020/02/18/quotinodi_vidkhid_na_100_metriv_ce_vtrata_klyuchovykh_pozyciyquot_zabrodskyy_pro_sytuaciyu_na_liniyi_rozmezhuvannya
Олександр Погребиський
@nasia014
·
2 год
Хомчак: Всі наші позиції вже під контролем.
Журналіст: Так, а позиція «Баня»??
Хомчак: Нам її довелось залишити.