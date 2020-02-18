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 Суспільство
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Все про:Денісова (424) політв'язні (1124) Микола Семена (1)

 Незаконно засуджений у Криму журналіст Микола Семена повернувся на контрольовану Україною територію, - Денісова

Кримський політв'язень, журналіст Микола Семена перебуває на контрольованій урядом України території.

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Микола Семена, кримський журналіст, який був 22 вересня 2017 року незаконно засуджений окупаційною владою, нарешті перебуває на контрольованій урядом України території. Він у безпеці і прямує до Києва", - написала вона.

Незаконно засуджений у Криму журналіст Микола Семена повернувся на контрольовану Україною територію, - Денісова 01
Фото: Денісова/Facebook

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Нагадаємо, на окупованому півострові кримінальну справу проти журналіста Миколи Семени завели за те, що він заявив: "Крим - український".

22 вересня 2017 року у Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" Миколу Семену до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Незаконно засуджений у Криму журналіст Микола Семена повернувся на контрольовану Україною територію, - Денісова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176401
 
 
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аж злє стало подумав що поряд Людмила і не впізнав, а вона керує на відстані.
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На фото Гульнара Бекирова) Жена бывшего политзаключенного, и она является зам главы Генической РДА)
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