EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  3688  35
Все про:Інтер (201) пропаганда (1340) Бородянський Володимир (94)

 Бородянський про спецефір на "Інтері" 23 лютого: "Ну, покаже. У нас же демократична країна?"

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, говорячи про майбутній спецефір телеканалу "Інтер" до 23 лютого, зазначив, що "етичні норми залишаються на розсуд окремих громадян".

Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, міністр заявив, що не буде давати оцінки одному телеканалу, "який у межах українського законодавства покаже деякі фільми", відповідаючи на запитання про те, що один з українських телеканалів має намір підготувати спеціальний ефір, зокрема показати кілька радянських фільмів, до Дня захисника вітчизни, 23 лютого.

"Ну, покаже. Його вибір. У нас же демократична країна? Демократична країна - це закони та їх виконання. Етичні норми, якщо вони не регламентовані, або немає норм-посилань на законодавство, вони на розсуд окремих громадян і конкретних керівників", - сказав Бородянський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176397
 
 
 Топ коментарі
 
Пора уже запускать телемост: "НАДА ПАГАВАРИТЬ" Ведь зеленских тогда сцыкнул, а счас я думая це на часі!!!!
 показати весь коментар
 
Отдельные граждане с файерами уже оценивали этические нормы интера...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Отдельные граждане с файерами уже оценивали этические нормы интера...
 показати весь коментар
 
 
Пора уже запускать телемост: "НАДА ПАГАВАРИТЬ" Ведь зеленских тогда сцыкнул, а счас я думая це на часі!!!!
 показати весь коментар
 
 
Показати по інших каналах шоу "Бородянський у клітці для елітних собак", і хрін хто буде дивитися Інтер.
 показати весь коментар
 
 
Что, за Зе! тоже 73% из синагоги проголосовало?
 показати весь коментар
 
 
И ЗЕню на трибуну мавзолея на 9...

Привыкайте 73% уставших от войны...
 показати весь коментар
 
 
Та никто тот интер вонючий и не интересует , в свете того, что ваш зебилоид пуйлу будет с поздравлениями названивать
 показати весь коментар
 
 
Такая страна, как вы строите - дерьмократическая
 показати весь коментар
 
 
Законы о декоммунизаци для зеленых не писаны?
Даже если в эфире Интера будет только советская символика ссср, это будет нарушением закона и на это он и рябошапка ОБЯЗАНЫ реагировать.
 показати весь коментар
 
 
Чего ж вы тогда пытаетесь всем остальным рот заткнуть, уже и законы на подходе
 показати весь коментар
 
 
Этот Бородянский вообще какая-то странная фигура. Очередной "специалист широкого профиля"?
 показати весь коментар
 
Если бы поляки или латыши, к примеру, не были принципиальны в 90-е и не говорили инфантильно "какаяразница", и если бы не клали на озабоченности иуропейцев по поводу "паспортов негра", имели бы у власти такое же гамно, как и мы сейчас. Наш путь в никуда начался с приходом днепропетровского пастуха и убийства Чорновила.
 показати весь коментар
 
 
Но добавлю, что виноваты мы сами, народ. У нас пока есть демократия и то мы ей воспользовались "паприколу". Скоро и это отберут.
 показати весь коментар
 
 
зелеНые мрази!вас ждет петля и пуля!
 показати весь коментар
 
 
интер еще и на 9е мая устроит парад мракобесия и восхвалянии дидов Бородянский о спецэфире на "Интере" 23 февраля: "Ну, покажет. У нас же демократическая страна?" - Цензор.НЕТ 3057
 показати весь коментар
 
 
23 пробный камень в рамках подготовки к 9. будут наблюдать круги расходящиеся.
 показати весь коментар
 
 
Ну не знаю-не знаю....
"Інтер" як і кілька інших українських каналів які були в мене в "плей-листі" - тепер заблоковано. Залишились російські і кілька білоруських.
 показати весь коментар
 
Раз ты сюда пишешь, то интернет у тебя, стало быть, есть. Что за проблема поставить lanet.tv например, и перестать стонать? Я уже не говорю, про DVB-T2
 показати весь коментар
 
Проконтролировать "Интер" на предмет увековечивания первого разгрома Красной Армии под командованием матроса Железняка 23 февраля 1918 года. Люди должны знать об эпическом разгроме красной матросни, положившем начало истории советской армии.
 показати весь коментар
 
исполняй Бородянский Закон о Декоммунизации! 23 февраля - обычный день, троцкисты в Украине вне закона
 показати весь коментар
 
 
а хіба законом про десовєтізацію це не регулюєця??? Може на 20 квітня покажемо про славного вождя вдохновляюще кіно?
 показати весь коментар
 
 
Нет. Сразу парад 9-го Мая из Мацквы. Да в прямой трансляции. И делегацию из "Стада Недоумков" и "ОПЗЖопу". Во главе с Разумковым, Медведчуков, Рабиновичем и самим Зелей
 показати весь коментар
 
У нас прежде всего Украинская держава,которую почти ежедневно, в том числе и в эфире атакует агрессор!!! И ее надо ЗАЩИЩАТЬ всеми возможными средствами, а не поощрять,как делает Бородянский кремлевскую пропаганду на пророссийских каналах. Если мы не будем защищаться нас не будет.
 показати весь коментар
 
 
А при чем тут этические "нормы"? Этика - это одна из форм идеологии. Украине навязывают рашисткую идеологию, но для *********** и его табуна -"Какая разница!"
Бородянський про спецефір на "Інтері" 23 лютого: "Ну, покаже. У нас же демократична країна?" - Цензор.НЕТ 83
 показати весь коментар
 
"до Дня захисника вітчизни, 23 лютого ". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3176397

Серйозно???? У нас Вітчизна разом із приходом зеленої пошесті змінилася????
 показати весь коментар
 
 
Ага, у вас демократія для кацапів та підкацапників
 показати весь коментар
 
Ярош ,Корч, Билецкий со товарисчи гоняют ЛГБТ,им Интером некогда заняться и решить вопрос раз и навсегда?
 показати весь коментар
 
 
Кідар малорос покриває кідарів малоросів.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору