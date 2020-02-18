 Бородянський про спецефір на "Інтері" 23 лютого: "Ну, покаже. У нас же демократична країна?"

Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, міністр заявив, що не буде давати оцінки одному телеканалу, "який у межах українського законодавства покаже деякі фільми", відповідаючи на запитання про те, що один з українських телеканалів має намір підготувати спеціальний ефір, зокрема показати кілька радянських фільмів, до Дня захисника вітчизни, 23 лютого.

"Ну, покаже. Його вибір. У нас же демократична країна? Демократична країна - це закони та їх виконання. Етичні норми, якщо вони не регламентовані, або немає норм-посилань на законодавство, вони на розсуд окремих громадян і конкретних керівників", - сказав Бородянський.

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