 За 4,5 години найманці РФ випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі 70 мін 120- і 82-мм калібрів і здійснили 30 пострілів з танків. З початку доби - 13 обстрілів, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Загалом від початку поточної доби російсько-окупаційні війська, за наявною на цей час інформацією, здійснили вже 13 прицільних обстрілів позицій Українських героїв, при цьому ворог активно застосовував міномети й танки з напрямку від окупованих ним н.п. Голубівське та Сентянівка", - сказано в повідомленні.
Зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу н.п. Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний. Зазначимо, що на цій ділянці, особливо в районі н.п. Оріхове вже декілька тижнів поспіль російсько-окупаційні війська вели постійні прицільні обстріли наших позицій з важкого озброєння.
"За наявною інформацією, з близько 05.30 до 10.00 російсько-окупаційні війська випустили близько 70 мін 120-го та 82-го калібрів, здійснили 30 пострілів з танку, активно застосовували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.
Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.
Підрозділи Об’єднаних сил, які оборонялися, дали адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, нанесенням вогневого ураження з метою придушення ворожої збройної активності", - повідомили в Міноборони.
За даними Штабу ООС, наші захисники утримали повний контроль над ситуацією. У ворога є загиблі та поранені. Противник близько 10.00 запросив режим "тиші".
Позиції українських захисників не втрачені.
Штаб також зазначає, що у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація контрольована.
Разом з тим, пресцентр Об’єднаних сил повідомляє, що російські найманці при спробі прориву позицій українських військових і отримавши при цьому гідну відсіч, запросили режим "тиші" для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих. Українська армія, виконуючи вимоги міжнародного права щодо ведення бойових дій, задовільнила це гуманітарне прохання противника.
"Проте, програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену інформаційну маніпуляцію, звинувачуючи у спробі нападу українську сторону. Командування ООС зазначає, що весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією. Штаб ще раз офіційно заявляє: українські захисники непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими.
Окрім цього, нашими воїнами зафіксовані ведення вогню російсько-окупаційними військами в районах Золотого-4 та Луганського, де окупанти вели непоодинокі обстріли наших позицій переважно з гранатометів різних систем, а також стрілецького озброєння. Також по оборонцям Луганського окупанти випустили декілька мін калібру 82 мм з напрямку від н.п. Логвинове. В районі міста Попасна окупанти застосували міномети 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, в Міноборони повідомили, що на превеликий жаль, сьогодні Україна знову зазнала непоправної втрати: "Під час штурмових дій противника та внаслідок нападу отримав поранення несумісне з життям один наш герой, 1997 р.н. Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким, а також бойовим побратимам. Вічна пам’ять!"
Окрім цього, внаслідок бойових дій отримали поранення троє наших захисників, ще двоє воїнів — бойове травмування. За наявною інформацією, стан здоров’я усіх п’ятьох оборонців — задовільний.
Куда скоро наш ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛИДЕР ********** отведет ВСУ...для совместного патрулирования с сепарами
рюмка водки на столе 1погибший при таких обстрелах???
А ще маємо недієздатного очильника, зброд замість депутатського корпусу та напівпокерного міністра оборони.
Лейтенант Вооруженных сил Украины Орест Каракевич, сообщил в Facebook
«Классика боя. 5 утра, артподготовка, затем пехота. 3 группы по 20 человек. По предварительным данным у нас точно есть погибшие и точно раненые»,
По его словам, причина потерь в том, что на участке в Золотом отвели артиллерию. В результате украинские бойцы остались совсем без прикрытия.
«Совместные патрули? "Примирение"?! "Уменьшение обстрелов на участке разведения"?!»
Он добавил, что друзья написали что украинских военных выбили с опорного пункта в Орехово... но надеются что не надолго!
2 ч. ·
Помните как Зеленский клялся, что если россияне нападут после разведения, то мы сразу вернемся на прежние позиции? Так вот, я хочу увидеть как это будет сделано. Хотя у меня есть твердая уверенность в том, что Зеленский сделает вид, что ничего такого не говорил.
3 ч. ·
- Итак, первый жёсткий урок на фронте для Зеленского.
Обратите внимание на время реакции: начало российского наступления 5.00, заявления ОП нет до сих пор.
Точно такое же торможение зелёные демонстрировали и во время катастрофы в Иране.
Торможение означает, что строго осмысленной стратегии и должной организации команды у них не существует: в критические моменты слишком много времени уходит на совещание и занятие политической позиции.
Подобного не может быть, если план строго продуман, носитель/автор стратегии в следствие ее всестороннего осмысления и подготовки способен занять позицию практически мгновенно.
Для стратегии Зеленского, направленной на примирение, события под Золотым - катастрофа.
Но есть и вторая катастрофа, посерьёзнее.
Вторая катастрофа заключается в том, он не поверит в первую.
Скорее всего, в результате оценки зелёных (чтобы они не заявили публично) негласно будут обвинены наши военные, которые «...спровоцировали партнёров по переговорам».
Для переоценки стратегии, при том бардаке в команде, которую выстроил Зеленский, и при полном аутизме его картины мира, понадобиться ещё два-три подобных случая.
К трезвым голосам в Украине, способным обеспечить надлежащую оценку обстановки Зеленский не прислушивается: мы имеем президента, который публично заявляет о том, что он больше верит глазам Путина, нежели данным своей разведки.
Счёт на обучение Зеленского только начал оплачиваться.
Я не вполне уверен, несмотря на все старания Кремля, что он вообще способен обучаться кругу предметов, необходимых для действия на стратегическом уровне.
UPD: появилась реакция ОП.
При этом зеленое чмо поздравляет на новый год ***** и говорит, что в его глазах он увидел желание прекратить войну, ватное Сивохо бегает с какой-то платформой примирения, а Мусорян собрался патрулировать границу вместе с сепарами.
Вся этот капитулянтская вакханалия на совести 73%