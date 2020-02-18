EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України
  5162  139
Матеріали за темою:
Все про:армія (2683) обстріл (5972) Донбас (15313) Єрмак Андрій (117)

 Україна хоче миру, але і підсилює армію, щоб давати гідну відсіч агресору, - Єрмак звернувся до всіх, хто "розганяє зраду"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслює, що Україна прагне до встановлення миру на Донбасі, але при цьому працює над підвищенням обороноздатності, щоб українська армія чинила гідний опір агресорам.

Про це Єрмак заявив у Facebook,  інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно ситуації на Сході. Президент зібрав засідання РНБО, на якому були ухвалені рішення щодо наступних кроків. Щойно вони були озвучені на брифінгу. Всім, хто "розганяє" зраду, я хотів би сказати: так, у нас в країні йде війна, вона не припиняється. Те, що ця атака відбулась у п‘яту річницю Дебальцівської трагедії - особливий цинізм. Глибоке співчуття родині загиблого. Але саме тому ми сьогодні робимо все для того, щоб цю війну закінчити. Щоб зранку не приходили такі новини, щоб наші воїни повернулись до своїх родин живими", - заявив глава Офісу президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України, - ГУР Міноборони

"Так, ми прагнемо миру, але водночас ми збільшуємо фінансування на армію і активно працюємо над підвищенням її обороноздатності. Так, ми йдемо шляхом переговорів, але водночас і шляхом внутрішнього посилення: наша армія готова відповідати на подібні атаки, і давати гідну відсіч агресору. Тримаймось разом!", - резюмував Єрмак.

Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Україна хоче миру, але і підсилює армію, щоб давати гідну відсіч агресору, - Єрмак звернувся до всіх, хто розганяє зраду 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176395
 
 
 Топ коментарі
 
Я вижу какой отпор дали сегодня, просрали 2 опорника и получили потери. А когда нада было добить сепаров то перестали стрелять!!! Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто "разгоняет зраду" - Цензор.НЕТ 2787
 показати весь коментар
 
Причем тут Зрада? Разведение в Золотом -это зашквар Зеленского. Чтобы это аАльфонс за него не нес.
 показати весь коментар
 
Это чмо пытается тут выставить "пэрэмогой"...провал зеленого стада ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Тут можна писати матюки,заклики до повалення злочинного режиму і побажання смерті ? НІ ?
Тоді я пішов.
 показати весь коментар
 
 
А "висловити співчуття загиблому бійцю" це....
Дуже хочеться висловити співчуття Зеленському,Єрмаку,Бєні,Авакову....
 показати весь коментар
 
 
Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпеку людей буде гарантовано".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156144-процитував президента Єрмак... Гаранти, подавайте у відставку.
 показати весь коментар
 
 
Вот только кацапье ермак нам не указывало, что делать)))
 показати весь коментар
 
 
По факту ми маємо недієздатного головнокомандуючого, верховну раду де більшість набрана з всякої шушери з підворотні і ворога, який окупував частину тиреторії і не збирається зупинятись.

І що з цим робити?
 показати весь коментар
 
 
Беда не в том ,что вы хотите мира а в том ,что теперь путин-***** будет вами играть а не вы им ...И вы будете крайними при любом раскладе .
 показати весь коментар
 
 
Петро Алексеевич Порошенко до 2022 года поднял бы ЗСУ на доселе невиданный, просто фантастический уровень. И нам бы донецко-кацапская армия в пупок дышала.
 показати весь коментар
 
 
Как мне, человеку, который буквально боготворит Петра Алексеевича, может быть смешно? Ведь украинский народ проявил такую чёрную неблагодарность по отношению к этому великому человеку!
 показати весь коментар
 
Кремль над этими дебилами глумится, а клоуны верят глазам ВВХ, а не разведке.
 показати весь коментар
 
 
Ні Зеленський, ні Єрмак не говорять з КИМ війна, не називають АГРЕСОРА!
Може вони з українцями воюють і для них Україна агресор - для їхньої влади? Вони говорять є сили? Які? Назвіть вже їх!
 показати весь коментар
 
 
возникает вопрос - кто позволил отвечать на провокацию и насыпать лаптеногим за шкуру???
кто будет за это отвечать? кто позволил на мирный залп ответить огнем из всего что было??
(это сарказм...не пинайте сразу!)
 показати весь коментар
 
 
Бреше.
https://mil.in.ua/uk/news/vilha-ta-neptun-vidsutni-u-dozi-na-2020-rik/
 показати весь коментар
 
 
пока шизофреник пукин в кремле, мира не будет.. никогда пукин не согласится на мир в Украине, и будет дальше вооружать террористов..
разрушенная Украина - вот фетиш плешивой *********))
как бы зеленский не выпрыгивал из своих штанишек, мира пока будет, конфликт на дамбабве надо заморозить.. никаких договорняков с рашистами))
 показати весь коментар
 
 
Языком Арахамия это звучало бы так : "нас трахают, а мы крепчаем"
 показати весь коментар
 
 
На пути к Свободе от ордынского ига Господь послал народу Украинеы решающее испытание зеленой братией. Выдержим бесовскую нечесть, будем европейской страной, а если нет то повторим трагедию украинцев - переселенцев на сибирских просторах.
 показати весь коментар
 
 
Наші загиблі і поранені воїни це "зраду разганять"? Паскуди
 показати весь коментар
 
 
Ермак-российский агент влияния! Его необходимо арестовать!
 показати весь коментар
 
 
Знову про мир... Ані слова за перемогу... Ані слова за ім'я агресора - бо путєн преміальних не видасть??? Та й хто це каже??? Секретарша, яка повинна бумагу у ксерокс заправляти та картріджи міняти???
 показати весь коментар
 
 
КАК УСИЛИВАЮТ АРМИЮ И ДАЮТ ОТПОР АГРЕССОРУ я видел в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах и первой половине 2019 года. С августа 2019 года я вижу, КАК РАЗВАЛИВАЮТ АРМИЮ И СДАЮТ ПОЗИЦИИ АГРЕССОРУ.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
2018 год.
Україна хоче миру, але і підсилює армію, щоб давати гідну відсіч агресору, - Єрмак звернувся до всіх, хто "розганяє зраду" - Цензор.НЕТ 6263

2019 год
Україна хоче миру, але і підсилює армію, щоб давати гідну відсіч агресору, - Єрмак звернувся до всіх, хто "розганяє зраду" - Цензор.НЕТ 4871

 показати весь коментар
 
 
Ага. Именно поэтому в оборонном бюджете отсутствует финансирование развития крылатой ракеты "Нептун" и не будут закупаться ракеты для Ольхи
 показати весь коментар
 
 
Ого. Эти парни дружно топают к 111-й статье УК.
 показати весь коментар
 
Зачем "усиливать армию", если не использовать её даже для обороны, не говоря уже об наступлении? Для ваших "мирных стратегических манёвров" и хлопцев в резиновых шлёпанцах будет предостаточно.
Создавайте ЯО, идиоты! Вот вам и будет "усиление"! Тем более, исходя из результатов "мюнхенской конференции" и 6-летних соплей Мерхель с Оландом/Макароном, делать это можно без малейшего зазрения совести!
 показати весь коментар
 
 
Что кассапчик, сцыкотно стало да? Опять надо заказывать чартеры на Ростов по ходу?
 показати весь коментар
 
 
Ермак, ну вот почему-то не верю ни единому твоему слову
 показати весь коментар
 
 
Ахаха, да кто тебе поверит чувырло прокремлевское ? А то, что местные из Золотого заявляют, что орки спокойно практически час по украинским позициям долбили, а украинские военные практически час не отвечали на этот долбеж... Даватели отпора ... Зеленое позорище...
 показати весь коментар
 
 
Всё правильно говорит. Только под "нашей армией" он имеет в виду армию параши. И тогда все его слова становятся на свои места.
 показати весь коментар
 
 



Jaroslaw Teriannik

@yar13zp

·1 ч

РФ збирає радбез ООН по недотриманню Україною мінського процесу.
Круто.
Підготувалися, молодці.
А шо буде робити українська делегація, якщо не можна говорити що росія агресор, що путін злочинець, що в нас не конфлікт на сході а збройна агресія росії?
Таке враження що буде ганьба
 показати весь коментар
 
 
Но, мир наступит только тогда когда агрессоры покинут территорию Украины.
 показати весь коментар
 
Да ты ***** вкупе с бубочкой и есть зрада.
 показати весь коментар
 
 
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что Украина.... работает над повышением обороноспособности, чтобы украинская армия оказывала достойный отпор агрессорам. Источник: https://censor.net.ua/n3176395

Да, такий резидент Кремля як Єрмак "наусіліваєт" армію України Україна хоче миру, але і підсилює армію, щоб давати гідну відсіч агресору, - Єрмак звернувся до всіх, хто "розганяє зраду" - Цензор.НЕТ 419

Расєйськими "інструкторами", рос. развідниками і схемами розкрадання військового майна Україна хоче миру, але і підсилює армію, щоб давати гідну відсіч агресору, - Єрмак звернувся до всіх, хто "розганяє зраду" - Цензор.НЕТ 2472
 показати весь коментар
 
Боже, які вони нікчемні колеги клоуна... Який "Президент" так і "команда"
 показати весь коментар
 
Зесказка про то, как Ермак "наклоняет" слуг от коломойского проголосовать за землю.

Вызывает интерес этот внутренний процесс, напишите - наклоняет,
с ваЗелином или без? Как дубинского нагнут?
Очень хочется взглянуть, головою или задом его лично повернут.
Хоть дубинке не впервой поработать головой,
но приятно будет людям наблюдать за мелюзгой.

Это плагиат, стянул у талантливо-неизвестного автора на неопределенном ресурсе. За что ему спасибо. Автору, в смысле.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору