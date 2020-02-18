 Україна хоче миру, але і підсилює армію, щоб давати гідну відсіч агресору, - Єрмак звернувся до всіх, хто "розганяє зраду"

Про це Єрмак заявив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Стосовно ситуації на Сході. Президент зібрав засідання РНБО, на якому були ухвалені рішення щодо наступних кроків. Щойно вони були озвучені на брифінгу. Всім, хто "розганяє" зраду, я хотів би сказати: так, у нас в країні йде війна, вона не припиняється. Те, що ця атака відбулась у п‘яту річницю Дебальцівської трагедії - особливий цинізм. Глибоке співчуття родині загиблого. Але саме тому ми сьогодні робимо все для того, щоб цю війну закінчити. Щоб зранку не приходили такі новини, щоб наші воїни повернулись до своїх родин живими", - заявив глава Офісу президента України.
"Так, ми прагнемо миру, але водночас ми збільшуємо фінансування на армію і активно працюємо над підвищенням її обороноздатності. Так, ми йдемо шляхом переговорів, але водночас і шляхом внутрішнього посилення: наша армія готова відповідати на подібні атаки, і давати гідну відсіч агресору. Тримаймось разом!", - резюмував Єрмак.
Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
Тоді я пішов.
Дуже хочеться висловити співчуття Зеленському,Єрмаку,Бєні,Авакову....
І що з цим робити?
Може вони з українцями воюють і для них Україна агресор - для їхньої влади? Вони говорять є сили? Які? Назвіть вже їх!
кто будет за это отвечать? кто позволил на мирный залп ответить огнем из всего что было??
(это сарказм...не пинайте сразу!)
https://mil.in.ua/uk/news/vilha-ta-neptun-vidsutni-u-dozi-na-2020-rik/
разрушенная Украина - вот фетиш плешивой *********))
как бы зеленский не выпрыгивал из своих штанишек, мира пока будет, конфликт на дамбабве надо заморозить.. никаких договорняков с рашистами))
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
2018 год.
2019 год
Создавайте ЯО, идиоты! Вот вам и будет "усиление"! Тем более, исходя из результатов "мюнхенской конференции" и 6-летних соплей Мерхель с Оландом/Макароном, делать это можно без малейшего зазрения совести!
Jaroslaw Teriannik
@yar13zp
·1 ч
РФ збирає радбез ООН по недотриманню Україною мінського процесу.
Круто.
Підготувалися, молодці.
А шо буде робити українська делегація, якщо не можна говорити що росія агресор, що путін злочинець, що в нас не конфлікт на сході а збройна агресія росії?
Таке враження що буде ганьба
Да, такий резидент Кремля як Єрмак "наусіліваєт" армію України
Расєйськими "інструкторами", рос. развідниками і схемами розкрадання військового майна
Вызывает интерес этот внутренний процесс, напишите - наклоняет,
с ваЗелином или без? Как дубинского нагнут?
Очень хочется взглянуть, головою или задом его лично повернут.
Хоть дубинке не впервой поработать головой,
но приятно будет людям наблюдать за мелюзгой.
Это плагиат, стянул у талантливо-неизвестного автора на неопределенном ресурсе. За что ему спасибо. Автору, в смысле.