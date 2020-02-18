 Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України, - ГУР Міноборони

Про це в передачі "PRO Військо" заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що за розрахунками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до 2022-2023 років ударні угруповання Російської Федерації будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України без проведення мобілізації.
Скібіцький додав, що сьогодні РФ як країна-агресор основні зусилля спрямовує на модернізацію та оновлення саме наступального озброєння. Відбувається переоснащення ядерної компоненти. Ракетні системи "Тополь" будуть замінювати системами "Ярс". Триває розвиток нової ракетної системи "Cармат".
За словами Скібіцького, дальність ураження таких ракет сягає 12 000 кілометрів, що становить загрозу не лише для України, а й для всіх країн Європи.
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Тепер китайці "асимілюють" Сибір. Справиться з ними, у Росії, сил не вистачить, так вона вирішила "переселиться"... На землю України...
Або перелякані мавпочки погодяться (схоже, що вже погодилися) на усілякі "реінтеграції та примирення", тобто на входження до України донбурасса з лугандоном на умовах особливого статусу, що означає повільну, але вірну загибель держави, або ***** може влітку розпочати вторгнення, бо йому теж припікає, а треба щось робити.
Обидва варіанти припускають наявність твердої позиції керівництва України, а ось її як раз і немає.
В першому варіанті нас будуть пакувати наші мусора, а у другому є можливість забрати на той світ хоча б пару лаптестанців.