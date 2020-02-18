EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України
  974  5
Все про:Радбез ООН (356) мінські угоди (1725)

 Засідання Радбезу ООН щодо Мінських угод відбудеться сьогодні в Нью-Йорку

У вівторок у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де буде обговорено виконання Мінських угод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Початок засідання, ініційованого делегацією Росії, заплановано на 22:00 (за київським часом), повідомляється в графіку трансляцій на сайті ООН.

Як повідомлялося, в четвер, 20 лютого, з ініціативи України Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська дипломатія готова до російських сценаріїв в ООН, - МЗС про скликання РФ засідання Радбезу

У МЗС назвали ініціативу РФ провести засідання напередодні цієї події "очікуваним, традиційним і перевіреним трюком російської дипломатії, спрямованим на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей". Представники України візьмуть участь в обох заходах, зазначили в міністерстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176392
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это будет интересно! Пристайко что-то озвучит, как очевидно. И, если это будет: совместное патрулирование и миротворцы, то я буду спокоен, бо в переводе это будет означать: всё стабильно херово и дальнейшая стабильность- гарантирована.
 показати весь коментар
 
Эти твари первыми созвали заседание. Сами обстреляли наши позиции, и чтобы зелёное шобло не успело созвать совбез ООН, сами созвали. Со своей повесткой.
Учитесь, лохи зелёные.
 показати весь коментар
 
 
инициировано делегацией России, хаха а вы думали как при Порохе Украина бьет колокола первая о нападе,щас кацапы скажут как у них сейчас в новостях везде что Украина мол сорвала план и обстреливат мирных
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору