 Данілов про спільне патрулювання: Силовики будуть лише з боку України

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Як зазначив Данілов, пояснюючи перспективи впровадження спільного патрулювання з представниками ОРДЛО, "йдеться про представників громад, які живуть на тій території, це не військові, це не озброєні люди".
"Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під нашим контролем спільно з ОБСЄ або іншою певною структурою", - додав Данілов.
Прив'язати б це жирне падло в зоні розведення під Золотим до стовпа, щоб ця наволоч простояла бід вибухами 152-міліметрових снарядів, якими сьогодні накривали наших воїнів. А потім запитати: «Яких ще, тобі, ****, діалогів не вистачає?»
****...забери хотя бы 200...чтоб те мрази не куражились над телом...продавая его родным
Чисто інтуїтивно. Коли в 2005, побачив, що зробили русскіє спецслужби з Ющенком, то пересрав, і зляку проголосував «проти русского міра». Потім радіо і тєлєвідєніє» знову «навєяло єму сон золотой». І він 2010 проголосував за дамбасского нєбєндоровца. Але, коли нєбєндєровєц, привів в Україну бурятів з чеченами, то нарід знову пересрав, і кинувся під захист Порошенка...Потім знову робота «радіо-тєлєвідєнія», і нарід знову побіг на граблі...
Скоріш - видвертий зрадник
В кафе кофе пити?
Якщо - ні, то нічого даремно створювати звуки.
Саїда Цолаківна Кіпельвуман
@Se3735
У мене питання, а в НАТО ми ідемо разом з патрулями із ордловців?
https://censor.net.ua/resonance/3176375/proekt_gosoboronzakaza2020_likvidiruet_raketnuyu_programmu_ukrainy
І всі такі - Ну, слава тобі, Господи! Завтра ше підете.