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 Політика України, Події
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 Цей бій показав повний провал капітулянтської тактики Зеленського з умиротворення агресора, - Герасимов

Співголова фракції "Євросолідарність" Артур Герасимов заявив, що Україна має негайно звернутися до Радбезу ООН і до міжнародних партнерів через загострення ситуації на Донбасі.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цей бій показав повний провал капітулянтської тактики пана Зеленського з умиротворення агресора. Тому "Європейська Солідарність" звертається до пана Зеленського і вимагає терміново повернути війська на позиції, з яких вони були відведені в межах так званого розведення, і вимагаємо від Зеленського терміново виконати його власну обіцянку про те, що в разі загострення війська будуть повернуті на позиції", - сказав нардеп.

Герасимов зазначив, що влада також має терміново звернутися до Ради безпеки ООН і на засіданні обговорити цю ситуацію з наступом окупаційних військ РФ на наші позиції.

"Також звертаємося до нинішньої влади з вимогою терміново звернутися до наших міжнародних партнерів: Німеччини, Франції, США, з вимогою не тільки зберегти санкції проти країни-агресора, а й значно їх посилювати", - додав Герасимов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Провокації бувають. Це не змінить курс. Ми впевнено наближаємося до миру, - Зеленський про бій у районі Золотого. ВIДЕО

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176383
 
   
 Топ коментарі
 
Зеле пофиг... сдача Украины в ордило будет продолжаться.
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Це так! А Зеля, Арахімія, Єрмак, Пристайко повинні піти у відставку
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А ви шановний який...???? Кожен може висловлювати свою думку чи тілки Сракопрошенко лизи чи сракозеленсько лизи... Собаки ви краше нормальну людину не чипайте...лижить сраки свої кумірів і сопіть ім в дупу.. Недоноски ***** ...
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Интересное кино получается. В минскую группу впихивают опального прошлой власти Кузнецова (сторонник мирного урегулирования). причем его сами сепары считают договороспособным. И тут же происходит обострение. забавное совпадение.
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Кацапів треба знищувати на україньскої землі.Другого рішення не має бути.
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на войне леди удача изменчивая и непостоянная , сегодня они - завтра мы , срач развели
ольгинские , противно слушать , че все пропало , да нет , армия работает , и хорошо работает , и командирам на местах виднее че делать ,
диванные - волну то не гоните
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Эти слова можно было бы цитировать, если бы Герася не был рыгоаналом и не имел бы дел с боевиками, убивающими наших воинов на фронте. И так- это ДНИЩЕ и ГАНЬБА!!!
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Чому ж все так погано...?Ще вчора я давав відсотків 20 що все буде добре , сьогодня і 5 відсотків не дам , ні хріна не буде добре курва..
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Кому показав? Тим хто це і так знав? Чи Зебілу і 73% неадекватів? Та їм пох.ер, головне щоб у холодильнику було що пожерти і по телеку серіальчик йшов...
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Шо дивно - у холодильнику більше не стає. Такого пустого базару я не бачив за сорок років, що доводиться ходити за продуктами.
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Не знаю, я на Закарпатті жию, у нас у плані фінансів усе Ок. Не дивлячись ні на яких президентів і ні на які реформи.
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Сколько еще зебилье положит патриотов,пока догадается кто вражина? Или оне это делают специально?
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"Шановні" Порошенкосраколизи і Зеленськосраколизи!!!!!! ЩО С.КИ ВИ ПРОПОНУЄТЕ ...КОНКРЕТНО...ОКРІМ ОЦЬОГО ПІЗ ЕЖА ЯКИЙ ВИ ТУТ ВЛАШТОВУЄТЕ. Моє питання не стосується нормальних людей які розуміють що Росія ворог а Порошенко і Зеленський вори і с..ки і гірше ворога. Слава Украіні!! Смерть ворогам і с..кам.
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