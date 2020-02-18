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Все про:Генштаб ЗС (448) Донбас (15313) Хомчак (94)

 Бій під Золотим: Один український воїн загинув, троє поранені, у двох контузія, знищено 4 найманця РФ. ВIДЕО

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак розповів про атаку російсько-окупаційних військ на позиції українських воїнів на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Унаслідок зіткнення один військовослужбовець загинув, на жаль, троє поранені, двоє контужені. Поранені і контужений зараз у лікувальних установах, їм надається допомога", - заявив Хомчак.

З 10:00 терористи запросили "режим тиші".

Зараз працює СЦКК, щоб тіло загиблого воїна можна було забрати.

"Втрати противника підтверджені: 4 людини загинули, 6 - поранено. Зараз ситуація стабільна, вогонь припинений. Ситуація контрольована, всі резерви, всі підрозділи працюють згідно з ухваленими раніше рішеннями", - додав він.

Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176382
 
 
 Топ коментарі
 
Создатели илловайского котла у руля, рассказывают сказки что все ок. Устойчивый поход к миру...
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Зесранец говорит, что мощно ответили да так,что оставили два опорника и даже не могу забрать погибшего бойца. Подонки бл..
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Доповів той хто втік з Іловайська і здав українських солдат на розстріл!
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Абсолютно уверен что это совместная провокация под-путинцев и порохоботов, направленная против нашего Президента Зеленского. Эти твари договорились между собой. В результатае погибли люди!
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Как только Барыга сядет на нары в ОРДЛО все успокоится
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