 Провокації бувають, але ми впевнено наближаємося до миру, - Зеленський про бій у районі Золотого. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу після засідання РНБО президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео Радіо Свобода
"У нас було засідання Ради національної безпеки і оборони України. На порядку денному були й інші питання, але ми почали з питання провокації, яка сьогодні відбулася вранці на контактній лінії. Хочу вам сказати: у нас потужна армія, провокації бувають, армія, відповідно, потужно відповіла. Я хочу вам сказати, ситуація повністю контролюється нашою армією", - заявив Зеленський.
"Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, бо тільки із сильною армією можна сідати за стіл переговорів... Курс щодо того, що ми йдемо, впевнено наближаємося до припинення війни, до миру", - запевнив Зеленський.
Зеленський також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українського воїна і побажав усього найкращого пораненим воїнам.
Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром ЗеленскимОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ "ЗЕ" ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ и решать проблему с Донбассом мирным путем.
заметили сразу как этот зебил съехал с темы по тупому с намёком на оппозицию
СКА, Испанский стыд... Петр Алексеевич, вернись, пока тут все не просрали...
https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/2571008606553547
Ты просто КЛОУН! Уходи по хорошему.
Хотя надежды мало....
Загострення, яке ми сьогодні спостерігаємо на російсько-українському фронті - продовження тиску Кремля на українського президента Володимира Зеленського
Точно так, як сам Зеленський і його оточення "перевіряють" на стійкість українське суспільство, висувають найсуперечливіші ініціативи, які, на думку українського президента повинні "умиротворити" Путіна, Путін перевіряє на стійкість самого Зеленського. І якщо політичні "сигнали" не доходять, переходять до силових сигналів.
Нічого нового в такій тактиці Кремля немає. І придумав її не Путін. Коли 1992 року до влади в Грузії після військового перевороту і повалення "націоналіста" Звіада Гамсахурдіа прийшов Едуард Шеварднадзе - колишній член політбюро ЦК КПРС і міністр закордонних справ СРСР, у цього досвідченого партійного чиновника не було ніяких сумнівів, що він домовиться з іншим висуванцем радянської номенклатури - президентом Росії Борисом Єльциним. Шеварднадзе просто не зрозумів, що часи змінилися і Грузинської РСР вже немає. В результаті Грузія не просто не змогла відновити контроль над Абхазією і Південною Осетією, а й пережила важку воєнну поразку і вигнання грузинів з Абхазії. 2008 року наступник Шеварднадзе Михаїл Саакашвілі не зміг правильно розшифрувати наміри тодішнього російського керівництва і Грузія пережила нову поразку, втрату територій, вигнання грузинів з Південної Осетії і знищення грузинських сіл. 2014 року Петро Порошенко міг не розуміти готовності Кремля задіяти регулярну армію на Донбасі - і в результаті ми отримали Новоазовськ, Іловайськ, Дебальцеве.
Тим часом, ситуація стає цілком очевидною, якщо дивитися на неї з Москви, а не зі столиць колишніх російських колоній. Росія хоче відновити контроль над територіями, які вона вважає втраченими. Їй не потрібен мир. Їй потрібен контроль. Тому вона буде атакувати, а не домовлятися. Атакувати, поки її не зупинять - за допомогою власної армії або західного тиску. Але домовлятися з людьми, які не сприймаються в Москві в якості повноцінних партнерів, а сприймаються як керівники бунтівних провінцій, ніхто не збирається. Хіба що на час - щоб їм не спало на думку готуватися до російського нападу. Ніяких інших цілей учасники переговорів з російської сторони не мають - лише відтягнути час, дати можливість російській армії і флоту підготуватися, а ворогам не дати можливість зміцнювати власну армію і мобілізувати власне суспільство для відсічі загарбникові. І в українців немає ніякого історичного вибору, крім як давати відсіч або погодитися на приєднання своєї країни до Росії. Навіть і не розраховуйте на щось ще.
Якщо Зеленський і його прихильники цього ще не зрозуміли, так дуже скоро зрозуміють. Питання тільки в тому, яку територію до цього моменту буде контролювати Київ і в яку кількість вбитих, поранених, нових біженців нам це розуміння обійдеться.
https://espreso.tv/article/2020/02/18/vitaliy_portnykov_zagostrennya_na_fronti_prodovzhennya_tysku_na_zelenskogo
18.02.2020, 13:26 • 34 • 0
Це спроба зірвати мирний процес… Оце так заява верховного головнокомандуючого воюючої країни.
Мирний процес кого з ким?
Стоять двоє чоловік. Типу домовляються. Тут один одному дає в пику. А другий каже - це спроба зірвати наші мирні переговори. Давайте їх продовжимо. І знову отримує у писок. І знову каже, що треба продовжувати.
Мирний процес не може бути, якщо одна зі сторін не прагне миру. Коли нарешті хтось зрозуміє, що не прагне. Росія не прагне миру. Росія прагне перемоги. І може іноді удавати, що прагне миру. І вірити їй у цьому - це навіть не відсутність стратегічного мислення. Це взагалі відсутність мислення.
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Успішні мирні перемовини з точки зору Росії - це коли Україна стоїть раком і росіяни візують капітуляцію у нас на спині.
До такого моменту ми бажаємо продовжувати мирний процес? До такого моменту ми продовжимо намагання не дратувати її? Ну а раптом вона розсердиться і перестане удавати, що хоче зірвати мирний процес…І коли ми нарешті скажемо, що не абстрактні окупанти, а російські війська.
Скільки разів треба отримати по пиці до цього? Скільки разів треба отримати по пиці, щоб зрозуміти, що мирний процес - це наша розмова самих із собою, а не перемовини з ворогом, як це має бути. Там ворог. І не треба дивитись йому у вічі. Хіба ще через приціл снайперської гвинтівки.
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Росія наш ворог. І не може людина, що очолює армію, яке має боронити країну від ворога, вважати її другом. Не має права! Цей ворог, який поважає лише силу. І буде використовувати будь-яку слабкість і поступливість. І будь-яка поступка, б'є і по самому президенту. Бо не маючи стратегічного мислення. він особисто відвів війська у Золотому. І саме туди прийшов Путін. Бо знав, що тепер скажуть українці про свого головнокомандувача. Бо Путін думав стратегічно. А Зеленський не мав на це часу. Бо нема ж часу подумати, треба війська розводити. Треба ж мирний процес прискорити.
І добре б якщо б так само лише це удавали, що ми прискорюємо мирний процес. Ні. Ми чесно робимо кроки на зустріч. І кожного разу потім отримаємо у писок. Дуже розумна поведінка. Це навіть тактику має набриднути. Не те, що стратегу.
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Сергій ФУРСА
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Надо роздрукувать и вручить бабушкам пальтретитки, пусть около обеденного стола прикрепят. Приятного апетиту, суки!
"Надмірна терпимість Українців до кацапів, закінчується геноцидом Українців..."©
"Ні разу не була згадана Росія, як країна-агресор. Думав, що сьогоднішні події у районі Золотого, де було розведення, бо хибно вважає чинна влада такі кроки шляхом до миру, настане прозріння і розуміння, що Росія - це ворог Ураїни і їй мир не потрібен, росії потрібна капітуляція України. Зеленський тупо ігнорує реальність і знову "талдичить" про якийсь мир з агресором, який напевно тільки йому здається перемогою, а не капітуляцією", - зробив висновок Віталій Бала.
https://espreso.tv/news/2020/02/18/*********************************************
"Ордени, які Путін видав "За возвращение Крыма", датовані 20 лютого 2014 року. І сьогоднішня військова провокація - це не просто так. КГБісти дуже ******* символічні дати. Це нагадування про Майдан, де також на ними стояла Росія. І побачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст", - зазначила вона.
"Президент Зеленський рік тому обіцяв країні, що в нього є стратегія миру. Вже за рік у Мюнхені він зізнався, що в нього немає ніякої стратегії. А його тактика - це спільні патрулі наших військових, наших нацгвардійців і бойовиків, які сьогодні (18 лютого - ред.) з 5-ї ранку обстрілюють місця розведення поблизу Золотого і Новотошківки. Чи знаєте ви, що з 5-ї ранку ми маємо вже кілька загиблих і поранених, а також Україна втратила два наших опорних пункти? Хто буде їх повертати?", - обурилася політик.
Також у партії "ЄС" вимагають, щоб 18 лютого до Верховної Ради було викликано міністра оборони та начальника генштабу. Вони мають звітувати про те, що відбувається на фронті, поблизу місця розведення, а також пояснити, "як у цих умовах можна вимагати розведення (військ - ред.) у Гнутовому і готувати в Мінську ще кілька пунктів".
"Чому сьогодні за ініціативою Росії відбувається Радбез ООН, а не за ініціативою України, де ми маємо шмагати Росію за невиконання кожного пункту Мінських угод, за те, що щодня стріляють і вбивають українців?", - наголосила Геращенко.
https://www.5.ua/polityka/pobachyty-myr-v-ochakh-putina-mozhe-tilky-mazokhist-herashchenko-pro-stratehiiu-prezydenta-zelenskoho-208532.html
2 ч. ·
Сергей Сивохо, поехали раздавать пенсии?
Йому плюй межи очі, а він каже дощ іде.
Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий. Вы меня спросите, каков же наш политический курс? Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс. Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, не смотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным не был путь; потому что без победы не будет жизни. Это важно осознать: если не выживет Британская Империя, то не выживет все то, за что мы боролись, не выживет ничто из того, за что человечество борется в течении многих веков. Но я берусь за эту задачу с энергией и надеждой. Я уверен, что нашему делу не суждено потерпеть неудачу. И в этот момент я чувствую себя вправе настаивать на всеобщей поддержке, и я призываю: «Идемте же, идемте вперед единой силой».
(Повністю річ - за посиланням)
ПреЗЕдент вышел на брифинг по итогам СНБО.
Если вы думали, что его обеспокоили утренние обстрелы и попытка прорыва российских оккупационных войск и боевиков, то вы должны чувствовать себя разочарованными.
"Хотів би сказати співчуття нашому одному загиблому бійцю. ... що стосується короновірусу..."
ПреЗЕдент большую часть 5-минутного выступления посвятил коронавирусу и угрозам в адрес неназванных политических партий, которые, по его словам, подбивают застрявших в эпицентре эпидемии в Китае соотечественников (брошенных ЗЕвластью) писать видеообращения о том, что власть их бросила.
А что в этих обращениях неправда?
И что остаётся делать людям, которых их страна «забыла» в самом сердце эпидемии?!
Полная неадекватность.
Тарас Березовец