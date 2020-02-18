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 Політика України
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Все про:РНБО (668) Донбас (15313) операція Об'єднаних сил (2062) Золоте (159)

 Брифінг Зеленського, Хомчака і Данілова за результатами засідання РНБО щодо загострення на Донбасі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Рада національної безпеки і оборони України обговорила на своєму засіданні ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені, повідомляє Цензор.НЕТ.

Члени РНБО обговорили на засіданні ситуацію, що склалася. За результатами засідання відбувається брифінг за участю Секретаря РНБО Олексія Данілова та начальника Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака.

Читайте також: Комітет з питань нацбезпеки розгляне ситуацію на Донбасі, - "слуга народу" Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176377
 
 
 Топ коментарі
 
Генерал хомяк, который устроил илловайский котел, у нас начальник ген штаба это ппц
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В отставку этих скотов. Доразводились? Доигрались? Геть! Кто говорил, что разведение безопасно? А теперь покидаете наблюдательные посты? Не отражаете наступление, народ бросили в фактической оккупации. А Золотое было под нашим контролем. Геть, твари!
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Зеленський просто урод. Про який мир ти несешь, чмо??
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К сожалению нет......🙁сейчас даже видео этой позорной «прессухи » не включается......, но я уже на другой ветке преЗека почитала да и комментарии говорят о многом......
Все равно- спасибо......🙂
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" війна продовжується ... " а з ким теж не сказав . Підослиновик .
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Геть позор, національні посміховиська. Після того як криса під Іловайськом вкусила змінилася людина
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Краткое содержание выступления говнокомандующего-гениталисимуса:

Брифінг Зеленського і Хомчака за результатами засідання РНБО щодо загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 4324
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Хомчак, как ты **** провтыкал эту атаку вообще???
Где разведка где анализ рисков???
Нахер такой импотентный генштаб!
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Разведка все знала давно. Хомчак лично знал. А толку, если "нужно перестать стрелять". Ну вот, не стреляли.
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Не рано ли хороните ? Украина была на карте Боплана ещё в 1648 году. Задолго до Бисмарка.
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Вряд ли этот поц знаком с историей
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Судя по флажку, ты давно срыгнул из Украины.
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Ну что зелебубик, надо просто не стрелять?
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Оманский, уходи, нам нужен настоящий ПРЕЗИДЕНТ, а не клоунская тряпка!
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Как жалок шут на троне короля,
как глуп народ, который то позволил.
https://www.inpearls.ru/
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Яке ж воно бридке і брехливе, той нач Генштабу. Тьху !
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От же ж гнида, що його не питають, а відповідь на все "все хорошо прекрасная маркиза..."
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так а в чём смысл разведения войск если кол-во убитых больше, а обстрелов такое же кол-во?
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Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпеку людей буде гарантовано".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156144-процитував президента Єрмак... Гаранти, подавайте у відставку.

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Єрмак - це кремлівська шавка. Його батько був дипломатом у посольстві СССР в Афганістані. А може КГБістом під виглядом дипломата і всі зв'язки з Кремлем Єрмак налагоджує через старі контакти свого батька. Його політичні погляди нічим не відрізняються від поглядів старого батька дипломата-КГБіста.
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Яке ж воно вражене короновірусом - візьми їх до себе додому, привик приколи кидати та ховатися за спини. А про війну - вона в нього не стояла на порядку денному. Огидне враження.
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Еще раз убедился что тварь зеленая до конца срока не досидит.
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Цей огризок до цього часу бореться за мир.Його виродка треба посадити на передовій суток на троє і подивиться, що від нього залишиться, чмо малороське.Господи, недоумки,ви, хоча усвідомлюєте кого обрали? Чи вам тільки б пожрать, поржать і на все нас "ать?
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Цього блазня в образі президента не на передовій треба садити, а у карцер за злочин проти держави.
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поступово і систематично знищують нашу армію оці дітки-уклоністи. Особливо страдає, гордість України, ракетна галузь. Мабуть по вказівці Путлера ракетна галузь доводиться до вмирання.
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Хомчаак відповів впевнено, виважено. Мені сподобалося. НГШ людина не однозначна але тим хто закидає йому вину за Іловайськ пропоную прочитати обидві частини одноіменної книги, статті різних авторів яких багато є в неті а не довіряти одному Шапошнікову.
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Сталин до конца 1941 го года думал что это была провокация.
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************.Таку прес-конференцію повинні дати комбат комроти комвзводу та солдат а не генерал якому написали допоаідну записку.а през тоже хорош про вірус тарахтить,на часі кацапський вірус.
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Сегодня ночью не то что, обострение, а лупили очень здорово. А ********** миру собирается в патралирование границы в ЛНР. У него тишина и спокойствие во всем. Боже какое оно дурковатое.
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То це була провокація?! Чи не той пуйло це зробив, в очах якого зелений «президент миру» побачив бажання припинити війну?! І це після того, як «президент миру» в своїй голові вже припинив війну?! Як же ж підступно! То може вже треба почати думати стратегічно і сходити до психіатра?! Хоча хто ж може передбачити думки і дії божевільних?
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Осла Оманского на гиляку. И повесить за обрезанный член, скота.
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Опзж і слуг в окопи і нехай повертають позиції,а Сивоха нехай нашого вбитого вояка везе додому і подивиться в очі сім'і і дітям загиблого.
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лучше было б , что бы 300тыми были вы втроем... ничтожества
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Осла Оманского на гиляку. И повесить за обрезанный член, скота.
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Sergii Ivanov
2 ч. ·

Потужний початок роботи Національної платформи примирення та єдності сьгодні в Золотому, я вважаю, яскравий.
Примирення - формату 120 мм, єдність - формату 1 «200», 4 «300» (якщо вірити офіційним даним). Боюся уявити наступний етап цього торжества гуманізму.
Дякую нашим воїнам, вічна пам'ять загиблому герою.
P.S. Володимир Зеленський, так шо там в очах Путіна? Нагадайте, бдлск.Брифінг Зеленського, Хомчака і Данілова за результатами засідання РНБО щодо загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 4198
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Чи це не той Іванов, який разом з Мосійук вів програму на г+г "Право на владу", які разом доклались до перемоги клоуна? Чи не стояв він рядом і мовчав, коли Мосійчук розказувала бидлу, що Томос на хліб не намажеш? Падлюки. Гроші коломойського їм вилізуть боком. Одна, яка Алла Мазур вже заробила... на рак.
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Хроники Хунты

@JuntaChronicles

Зеленский "забыл" предупредить малоросов, что цена за «мир любой ценой» - это их жизнь.
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