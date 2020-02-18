 Брифінг Зеленського, Хомчака і Данілова за результатами засідання РНБО щодо загострення на Донбасі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені, повідомляє Цензор.НЕТ.

Члени РНБО обговорили на засіданні ситуацію, що склалася. За результатами засідання відбувається брифінг за участю Секретаря РНБО Олексія Данілова та начальника Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака.

Читайте також: Комітет з питань нацбезпеки розгляне ситуацію на Донбасі, - "слуга народу" Арахамія