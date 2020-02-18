 Комітет з питань нацбезпеки розгляне ситуацію на Донбасі, - "слуга народу" Арахамія

Про це розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили, що проводитимемо засідання комітету з нацбезпеки і оборони, воно буде відкритим", - сказав Арахамія.

За його словами, на комітеті заслухають фахівців "з усіх боків", політиків, військовослужбовців та експертів.

Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

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