 Комітет з питань нацбезпеки розгляне ситуацію на Донбасі, - "слуга народу" Арахамія

Про це розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми вирішили, що проводитимемо засідання комітету з нацбезпеки і оборони, воно буде відкритим", - сказав Арахамія.
За його словами, на комітеті заслухають фахівців "з усіх боків", політиків, військовослужбовців та експертів.
Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53
Я би з великим задоволенням зараз відправив би Сівоху в окопи до 72 ОМБр, що ця потвора відчула на собі - надо міріцца та пробачати. Тримайтеся побратими!
Все "прорешали" и вдруг такой "облом".
Картина маслом украинского художника Репина "Не ждали" или поговорка "Вот тебе,
бородатаябабушка, и Юрьев день".
Слишком медленно ведете мирный процесс, шибче надо, веселее, с душой.
Сивоха должен дневать и ночевать в Донецке, Портнов - в Луганске.