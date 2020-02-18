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 Політика України, Події
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Все про:ВР (7097) комітет (245) Донбас (15313) Арахамія (237)

 Комітет з питань нацбезпеки розгляне ситуацію на Донбасі, - "слуга народу" Арахамія

Комітет з питань національної безпеки і оборони планує провести засідання щодо загострення на Донбасі.

Про це розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили, що проводитимемо засідання комітету з нацбезпеки і оборони, воно буде відкритим", - сказав Арахамія.

За його словами, на комітеті заслухають фахівців "з усіх боків", політиків, військовослужбовців та експертів.

Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Також читайте: Кремль про атаку найманців РФ на Донбасі: Говорити про відповідальність Росії "абсолютно неправильно"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176372
 
 
 Топ коментарі
 



Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53

Я би з великим задоволенням зараз відправив би Сівоху в окопи до 72 ОМБр, що ця потвора відчула на собі - надо міріцца та пробачати. Тримайтеся побратими!
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Арахамия и зеленые слуги - это госизменники, предатели, они были за разведение фактически в одностороннем порядке, они за выборы под дулом автоматов в ОРДЛО, они за то, чтобы та сепаратистская власть что сейчас , там же осталась и после фейковых выборов, они ответственны за гибель наших военных в сегодняшнем бою в Золотом и за обман местного населения, которое оказалось под снарядами, а там и дети и старики.Геть, паскуды из власти!
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А воду в Крым Арахамия еще не передумал подавать? Чтобы оккупантам было легче готовиться к очередной агрессии против Украины.
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Хто той "народ", якому служить та балакуча дупа?
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Тот народ который за отопление заплатить не может.
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Вначале его конкретно отымели, а потом он уже не может заплатить.
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Да зачем? Давайте скорее землю продавать. Люди ждут.
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У зебилов убийство украинских военных это "провокации".
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Партія імені собаки Шаріка (чи Яеуковича?) ПІСЯ
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Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53

Я би з великим задоволенням зараз відправив би Сівоху в окопи до 72 ОМБр, що ця потвора відчула на собі - надо міріцца та пробачати. Тримайтеся побратими!
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насправді цей наступ і шоколадна істерика яку ми тут спостерігаємо і яка відразу розганяється і проданими ЗМІ і "блогерами" і тутешніми тролями, це частини одного плану розхитати Україну та привести до протистоянь вже в Києві. Вся шоколадна "патріотична " наволоч лиє водичку на млин )(уйла.
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кацапе гугля перкладач тобі не допоможе Комитет по вопросам нацбезопасности рассмотрит ситуацию на Донбассе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2037
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Я тобі казав, щоб ти мені не писав? Ти не розумієш?
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"Спеціалісти со всєх стомон" - це наші військові і кацапські орки? Закрите той писок бутербродом!
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Да этому аэрохаму пора вызывать скорую психиатрическую! ОТКРЫТОЕ! Он с дуба рухнул? Ещё и "СО ВСЕХ СТОРОН". По нему потом стадо диких свиней пробежалось? Комитет по вопросам нацбезопасности рассмотрит ситуацию на Донбассе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2528
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Так уже рассматривали. Решили что "надо просто перестать стрелять" (С)
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Рынок земли нужно начинать с дамбаса,как эксперимент,посмотрим сколько земли купят там.
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100% Причем начинать с земель, временно не подконтрольных Украине)))
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...и выразит глубокую озабоченность.
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Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпеку людей буде гарантовано".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156144-процитував президента Єрмак... Гаранти, подавайте у відставку.

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Загиблого і поранених зелена мразота за людей не вважає . Так що все як обіцяно . І взагалі Володимир Олександрович Зеленський якось казав " Хватит убиваться и раниться . "
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то что сделал зеля - это отступление под давлением обстрелов
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Хто цього придурка за язик тягне? Яка земля? Який ринок? Війна!
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для них главное - побыстрее продать землю в Украине и сбежать с деньгами на Сейшелы.
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"Комитет по вопросам нацбезопасности рассмотрит ситуацию на Донбассе, - "слуга народа" Арахамия" - А, ну-ну. Пособники оккупантов рассмотрят...
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Все говорят о каких-то совместных патрулированиях..Когда есть решение намного проще и более действенное. - Почему нельзя в качестве контроля для предотвращения агрессии, не поставить на постоянной основе с нашей стороны - российских военнослужащих экспертов, а со стороны ордло - американских военных. Как компромисс для спора..И в таком виде двигаться до замыкания границы. Все элементарно !
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З нашої сторони і так є кацапська сторона - ОБСЄ, а тепер закрийте очі і уявіть американців на стороні ОРДЛО..... хрєново уявляється? отож.
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Так минометы-же стреляют)))) Оно и перелетает через "линию совместного патрулирования"))
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Мудрый нарид, ты получил и позор, и войну!



Комітет з питань нацбезпеки розгляне ситуацію на Донбасі, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4875





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Я звертаюсь до зелебобіків - ніяких розачерованій! Тримайте відповідальність до кінця. І не кажіть, що чогось не знали чи вам хтось не сказав. Все, що зараз відбувається - це реальність, яку ви похєрєлі, добровільно підмінивши її на відосіки, серіали і шаріїв. ЗІ Я вдягну вам слюнвчик - жріть все це акуратно.
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коли робиш щось знову разом, то цим, без сумніву, треба пишатись
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А силиконовый слепок жопы Путина кто нибудь притащит, чтобы все входящие в состав СНБО при входе ее лизнули как это делает Зеленский?
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Рассмотрит? Это лишний раз доказывает что у руля дилетанты. Уже нужно трубить созвать и не только. Боже какие вы идиоты!
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Вопрос? Состав РНБО и КТО из них будет "РАССМАТРИВАТЬ"????????????
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Да, Арахамии трудно.
Все "прорешали" и вдруг такой "облом".
Картина маслом украинского художника Репина "Не ждали" или поговорка "Вот тебе, бородатая бабушка, и Юрьев день".
Слишком медленно ведете мирный процесс, шибче надо, веселее, с душой.
Сивоха должен дневать и ночевать в Донецке, Портнов - в Луганске.
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Але спочатку вмовить 12 депутатів, щоб голосували за ринок землі, бо то важніше, еге ж? Де ви, всі такі привильні, були зранку, коли треба було негайно приймати рішення, впроваджувати відповідні дії? А зара повилазили глисти зі своєї купи лайна...
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