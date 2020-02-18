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 Події, За кордоном
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Все про:обстріл (5972) Пєсков (681) Донбас (15313)

 Кремль про атаку найманців РФ на Донбасі: Говорити про відповідальність Росії "абсолютно неправильно"

У Кремлі заявляють, що ставити питання про відповідальність Росії за загострення на Донбасі "абсолютно неправильно".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи має намір Кремль нести відповідальність за загострення на Донбасі, оскільки російське керівництво постійно заявляє про свій "вплив" на бойовиків, він сказав: "Ні, це абсолютно неправильне формулювання. Так не можна сприймати".

Водночас Пєсков повідомив журналістам, що в Кремлі бачили інформацію про те, що сьогодні рано вранці сталось зіткнення "на кордоні між "Луганською республікою" і українськими Збройними силами".

"Ми не володіємо деталями цього зіткнення, ми не знаємо, що спровокувало зіткнення. Ми читали, що є жертви з двох сторін, у зв'язку з чим ми висловлюємо співчуття і сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події перед тим, як робити якісь висновки", - сказав він.

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Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176371
 
   
 Топ коментарі
 
Что и требовалось доказать. Ихтамнет и мы не причём, проводите дальше переговоры...
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не пались...сразу и отбрехиваться...
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ПаРашка целенаправленно заставляет преЗЕдента решать все вопросы со своими клоунами из Домбабве и Лугандона... Кремль про атаку найманців РФ на Донбасі: Говорити про відповідальність Росії "абсолютно неправильно" - Цензор.НЕТ 2888
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С мыслью согласен. С формой написания преЗЕдента - нет.
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Кремль об атаке наемников РФ на Донбассе: Говорить об ответственности России "совершенно неправильно"... - МАРАЗМ КРЕПЧАЛ - Ну да, нужно тупо мычать, шо ихтамнетЪ
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ЗЕЛЕНОЕ КОДЛО ,ВМЕСТЕ С ТУПЫМ ОМАНСКИМ ОСЛОМ ---БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ПО ПОЛНОЙ !!!!! ЖДЕМ ВЕСНЫ !!!!!!!!
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Опа ча,на злодію і шапка горить.Вже з подворотні піскоструй зажурчав!
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А как же иначе ! Причем здесь запоребриковский улус со свои каганом ?
Их даже в Сирии с Ливией нет ? А тут какая то Хохляндия - отщепенка руского мирка !
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Оце новина. Хтоб сумнівався, що козломорді лідери срашкі скажуть щось інше. Але, згадаєио вислів Степана Андрійовича Бандери (якщор повилився - перепрошую) - не так страшні мацьковскі воши, як наші гниди. Як там одна з гнит тільки гно сказала, радник нашого "Вяликаго президента" - свинохряк сивоха (не плутати з сивухою) - просто потрібно усім українцям вибачитись перед ОРДЛО, і все буде гаразд. Покидькі квартальскі.
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дык, прикиньте человека которого ни за что пытаются привлечь. если такого дiйсно упекут и шо, жестокая отомсть не последует?...Да я сам бы стал в таком случае извергом, а уж если бы у меня были боевые друзья, про яких я колись дбав, то й сам бы полишився без роботи...ВОт себе головняк заимел шут гороховый... понятно ,шо пока у руля, хiба що електорат(всковырнет) ну,а там, начувайся...
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Если ******** там не при чем значит пора начинать наступление на Донбасс!
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Перед Зеленским Владимиром Александровичем стоит важная и ответственная миссия - путем "разведения" сдать братской России как можно больше украинской территории . А порохоботы они только мешают ему в этом трудном и значимом для Владимира Путина деле .
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Молодці! Якщо дивитись зі сторони орди, то молодці так і потрібно робити з терпілами миролюбивими...
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"Говорить об ответственности России "совершенно неправильно" Бубочка гундосая с ним согласен.
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ждём, как ловко и юиорно, зеленский вышутит эту атаку рашистов.
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Нетрудно было предположить, что этим все закончиться. Почему очевидные всем вещи не были очевидны ЗЕ- большой вопрос. При Порошенко уже отводили. Поняли, что это не работает. Зачем снова? Если по честному, пусть берет миротворца Сивоху и еже с ними и едут на передок, разгребать что натворили. Наверное, удобно прятаться за чужими спинами? И вообще не можещь ср_ть, не мучай жопу! Пора возвращаться в шоу-бизнес.
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ПЕСков -ГАНДОН,а где же главнокомандующий оманский гандон
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а, шо презедент еще хочет увидеть в его глазах?!
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Если расия не может контролировать своих боевиков,то становится очевидным,что их нужно просто уничтожать.
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Тут з пєсканутим важко не погодитись. Говорити - неправильно, правильно мовчки стріляти у відповідь.
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Так так зеленый агент и не говорил про Россию. Как в кремле и приказали.
Не ругайте Бубочку, он сделал всё как надо, это бендеровцы воду мутят.
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Ну что, ЗЕбобики, довибирались "бубочку" в президенты?
Вот вам подарок, игра на рояле (к сожалению не креативная по Зеленскому) для овец, то есть для вас, для стада, спасибо youtube
Овцы любят игру на рояле
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Русня накидала порохоботам для набрасывания, вот и лают ********** на Зеленского,
диванов своих не жалеючи.
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Саратовско-самарский уголовник, разве ты еще жив?
У вас же запоребриком "шменился шаштав", иди на списание по стрелочке Кремль про атаку найманців РФ на Донбасі: Говорити про відповідальність Росії "абсолютно неправильно" - Цензор.НЕТ 3931
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порохоботский галлюциноген в действии.
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КПРФ - коммуно-фашистская РоисФедерастия
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А какая правильная? "Мы имеем влияние, мы поставляем оружие, мы направляем военных инструкторов, добровольцев, отпускников и заблудившихся, но мы не при делах"! Такая правильная?
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Вы же не остолоп: туалетный ершик вас подталкивает, как и амеров в Сирии, мочить ихтамнетов, бо вы же видите , шо официозно в отказную пошел.
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Дозвольте Клоуну подивитися через Skype ***** в очі.
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Может пора арестовать Зеленского? Ведь в по
глазам Путина понятно, что он не хочет войны, а Зеленский не смог её
предотвратить и подставил хорошего человека!
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Русня накидала порохоботам для набрасывания, вот и тужится ********** фейкомёт.
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Та дайте вже муйлу толком гигнути, йоршик оф тойлет бовл до Гааги , даст бог, и не доедет... Зачем растягивать удовольствте... Вы там часом садомазохизмом не замараны?
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Нахер Гаагу, валить этих сук на месте, как паршивых собак!!
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Только за мид Украины не удобно.
Зеленский и все "73%" должны стать на колени и извиниться перед Россией.
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Песков пургу гонит - так это в Кремле называют.
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Имхо,туалетный ершик на Нобеля тянет, за честность, открытость и утонченный намек , мол, мочить захватчиков на Донбассе, бо всеравно ихтамнет...
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О по ходу весна і літо буде в нас гарячі,земельний ринок,вода в Крим,вибори в ордло ого скільки змінних...
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На территории Лугандона находятся 2 корпуса 8 российской армии Южного военного округа РФ,которые получают полностью зарплату,боевую технику, оружие и обмундирование из РФ, командиры которых кадровые российские офицеры, которые выполняют приказы исключительно российского командования, а не каких-то там клоунов в Донецке и Луганске. В эти корпуса принимают по контракту в наемники местных жителей, но это не меняет их статус, как российских военных частей.
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предлагаю запустить здесь тотализатор, мол кто быстрее отойдет - хромая лошадь или муйло... а песьков , то оторви и выбрось... взнос -лайк, ща я самолайкну, мол, оба, туда им и дорога.
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Мабуть, навчились у лохів, що вірять ******* порошенкові
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Біднесеньке зебіленя, ****** Порошенко, біля зеленського єталон честності і гідності, хоча у порівнянні з середньою лудиною і патологічний брехун. Просто Порошенко, коли бреше, то хочаб робить це більш менш грамотно, оно, ви ж бидло, голосували нього ще завзятіше, другого туру не знадобилося. Ваше же зелене гівенце бреше, тупить і гирже. На нього видуться зовсім критини.
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Прокомментировал до самой атаки, или после? Впрочем, без разницы
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Если россия не имеет влияния, то нужно аннулировать минские договоренности.
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Який "кордон луганської республіки"? Туалетний єршик Письков сам же казав що не визнав ці кордони, а це означає що їх там нема. Тому мочити в сортирах тих хто на тому "кордоні" обстрілює Україну.
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смени марку сигареты и обмотай желто-голубой лентой - и будет порохобот на соевом пайке,
один с тех, что гадят на Зеленского, а раньше гадили на Тимошенко.
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Кацапам московитам немає віри доки крутится земля

Кремль про атаку найманців РФ на Донбасі: Говорити про відповідальність Росії "абсолютно неправильно" - Цензор.НЕТ 3495
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