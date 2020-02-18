 Кремль про атаку найманців РФ на Донбасі: Говорити про відповідальність Росії "абсолютно неправильно"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Відповідаючи на питання, чи має намір Кремль нести відповідальність за загострення на Донбасі, оскільки російське керівництво постійно заявляє про свій "вплив" на бойовиків, він сказав: "Ні, це абсолютно неправильне формулювання. Так не можна сприймати".
Водночас Пєсков повідомив журналістам, що в Кремлі бачили інформацію про те, що сьогодні рано вранці сталось зіткнення "на кордоні між "Луганською республікою" і українськими Збройними силами".
"Ми не володіємо деталями цього зіткнення, ми не знаємо, що спровокувало зіткнення. Ми читали, що є жертви з двох сторін, у зв'язку з чим ми висловлюємо співчуття і сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події перед тим, як робити якісь висновки", - сказав він.
Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
Их даже в Сирии с Ливией нет ? А тут какая то Хохляндия - отщепенка руского мирка !
Не ругайте Бубочку, он сделал всё как надо, это бендеровцы воду мутят.
Вот вам подарок, игра на рояле (к сожалению не креативная по Зеленскому) для овец, то есть для вас, для стада, спасибо youtube
Овцы любят игру на рояле
диванов своих не жалеючи.
У вас же запоребриком "шменился шаштав", иди на списание по стрелочке
глазам Путина понятно, что он не хочет войны, а Зеленский не смог её
предотвратить и подставил хорошего человека!
Зеленский и все "73%" должны стать на колени и извиниться перед Россией.
один с тех, что гадят на Зеленского, а раньше гадили на Тимошенко.
Актуальна карикатура і НА СЬОГОДНІ