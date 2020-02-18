 Кремль про атаку найманців РФ на Донбасі: Говорити про відповідальність Росії "абсолютно неправильно"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи має намір Кремль нести відповідальність за загострення на Донбасі, оскільки російське керівництво постійно заявляє про свій "вплив" на бойовиків, він сказав: "Ні, це абсолютно неправильне формулювання. Так не можна сприймати".



Водночас Пєсков повідомив журналістам, що в Кремлі бачили інформацію про те, що сьогодні рано вранці сталось зіткнення "на кордоні між "Луганською республікою" і українськими Збройними силами".

"Ми не володіємо деталями цього зіткнення, ми не знаємо, що спровокувало зіткнення. Ми читали, що є жертви з двох сторін, у зв'язку з чим ми висловлюємо співчуття і сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події перед тим, як робити якісь висновки", - сказав він.





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Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.