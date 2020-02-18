 Закликаємо міжнародну спільноту засудити російську атаку в районі Золотого, - МЗС України

"Дуже стурбовані ескалацією на Донбасі після останньої російської атаки. Використання забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на зустрічі в Нормандському форматі. Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити цю ескалацію", - написала речниця українського МЗС Катерина Зеленко на сторінці в твітері у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Ми проінформували ЄС про ескалацію з боку Росії і закликали партнерів до рішучої реакції", - повідомив представник України при Євросоюзі Микола Точицький.
Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
Без комментариев.
****, адски быстрое реагирование!
наверное, все это время согласовывали заявление со своими кремлевскими курторами?!
"Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром. Минская реализация невозможна без прекращения огня"
Россия инициировала заседание Совбеза ООН по соблюдению Украиной Минских соглашений. Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет заседание по вопросу Украины.18 февраля в 22.00 по киевскому времени в Нью-Йорке начнется заседание.
Открытый брифинг Совбеза ООН созывают по инициативе России, в связи с пятой годовщиной заключения Минских договоренностей.
По требованию Украины, спецзаседание проведет Генассамблея ООН. Обсудят российскую агрессию и ситуацию на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.
https://ru.investing.com/news/politics/article-1948746
Осудить? Серьезно?
И даже озабоченность не выразите? Глубокую...
Может перестанут стрелять?
Надеюсь, зебилы уже выстроились в очередь в военкомат...
Не знаю, Украину ли защищать, но оманского осла просто обязаны.
Расписание самолетов на ростов или тель-авив смотри по ссылке
Да зеленский в тысячу раз больше для Украины сделал, чем остальные все вместе взятые...
Правда пока в фейсбуке, но он скоро научится)))
Знаю один мегакрутой экспресс курс по управлению страной. В Трускавце кажется...
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
Зеленский собрал СНБО. Помимо украинских команд также участвовали «Уральские пельмени», «Казахи», «Камызяки». Традиционно СНБО вёл Масляков. В жюри Гусман, Галустян и др.
Вывод:полность заблокировать границу с мордором и днрами.
Арестовать мертведчука и всю его камарилью.
Привлеч Мародера за минские договоренности.
Закрыть тв каналы зик ньюсван 112 интер прямой 5 канал
Предупредить всех олегархов об ответственности.
Тогда чтото в вашей стране изменится.
Да... это груба но другого выхода у вас как Страны нет!
Вот завтра, 19 февраля, Сивуха организует диалог с ОРДЛО - и всё успокоится!
Прямая речь: "Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов".
Детали: Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", - отреагировал Зеленский.
По словам президента, зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.
Что было ранее: 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
В этот же день в штабе ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".
Однако позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".
Почему это важно: Разведение сил в Петровском и Золотом одно из условий России для проведения саммита "нормандской четверки".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/29/7230395/
18.02.2020, 12:30 • 898 • 0
Атака быдла на фронте - это результат того, что наговорил Зеленский в Аушвице и Мюнхене.
Недавний нервный вопрос Путина в телефонном разговоре: "Вы собираетесь исполнять Минские соглашения"? и раздражение по поводу "переписывания истории" - это косвенные свидетельства, что Кремль устал ждать сдачи Украины от Зеленского. А ведь, что так будет, Путина уверял Порошенко.
Выиграв выборы, Зеленский дал Путину шанс завершить войну, но проблема в том, что Зеленский пока еще не понял (возможно, сегодня поймет), что Путину плевать кто и где гибнет, есть санкции или нет, построена ли больница в Задрищинске.
Читайте также: Дипломат пояснив, як у Зеленського мають реагувати на російський наступ біля Золотого
Путин стремится решить только две задачи: сохранить пожизненно свою власть и заставить американцев подписать Ялту-2.
Обострив ситуацию, Путин принуждает Зеленского сказать: "Все, хватит воевать, давайте разговаривать с Пушилиным".
Это проверка на прочность. И эта ситуация была предсказуема.
Читайте также: "Всі в паніці, що це наступ, що наші території будуть захоплювати": мешканка Золотого розповіла про ситуацію в місті
Ответ и действия Зеленского по итогам совещания РНБО гораздо важнее, чем няни для инвесторов.
Быдло обязано получить достойный артиллерийский ответ.
Если этого не произойдет, то рейтинг поддержки Зеленского покатится вниз.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube
Сергей ЗАПОРОЖСКИЙ
Ви знищили світову підтримку. Захід активно веде перемовини, за скільки нас здати *****, саме з вашої подачі, то до кого ви із закликами звертаєтесь?