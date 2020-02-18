 Закликаємо міжнародну спільноту засудити російську атаку в районі Золотого, - МЗС України

"Дуже стурбовані ескалацією на Донбасі після останньої російської атаки. Використання забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на зустрічі в Нормандському форматі. Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити цю ескалацію", - написала речниця українського МЗС Катерина Зеленко на сторінці в твітері у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми проінформували ЄС про ескалацію з боку Росії і закликали партнерів до рішучої реакції", - повідомив представник України при Євросоюзі Микола Точицький.

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Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.