 Разом з Офісом Президента переконуємо 12 депутатів "Слуги народу" підтримати ринок землі, - Арахамія

Про це розповів голова фракції Давид Арахамія в кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, в "Слузі народу" є достатньо голосів для ухвалення законопроєкту про землю. Проте у фракції є ті, хто не підтримує.

"У нас є 12 або 13 депутатів з усієї фракції, які зараз висловлюються проти (ринку землі. - Ред). Ми з ними спілкуємося, це нормально. Ми намагаємося переконати ... я і Офіс Президента, ми разом", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затягування розгляду законопроєкту про ринок землі завдає збитків державі, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі в другому читанні. За два дні парламентарії розглянули тільки 216 поправок до закону з 4018. З уже оброблених більшість поправок депутати не підтримали. Зокрема ті, на яких наполягали аграрії.