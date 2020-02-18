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 Політика України
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Все про:ВР (7097) земельна реформа (147) Арахамія (237)

 Затягування розгляду законопроєкту про ринок землі завдає збитків державі, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що затягування розгляду законопроєкту про ринок землі призводить до того, що не ухвалюються інші законопроєкти, що своєю чергою завдає шкоди державі.

Про це він повідомив у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чи завдає це збитків державі? З точки зору непрямих збитків - зарплат депутатам, а інших збитків, за рахунок того, що не будуть ухвалені своєчасні управлінські рішення, які має ухвалювати парламент. Точно будуть такі збитки", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав колег по парламенту інтенсивніше працювати над законопроєктом про ринок землі, щоб швидше його розглянути і перейти до інших питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не делегували озвучувати таку позицію, - заступниця голови фракції СН Кравчук про слова Арахамії щодо води для Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176367
 
 
 Топ коментарі
 
Moжет, вам лучше самораспуститься ? И бремя принятия "нужных решений" больше не будет лежать на ваших хрупких плечиках.
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Лол, без разпродажи не будет чем платить пенсии. Вот и вся зеленомика.
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У той арахамії це зараз найголовніше? Затягивние рассмотрение законопроекта о рынке земли наносит ущерб государству, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1986
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Moжет, вам лучше самораспуститься ? И бремя принятия "нужных решений" больше не будет лежать на ваших хрупких плечиках.
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У той арахамії це зараз найголовніше? Затягивние рассмотрение законопроекта о рынке земли наносит ущерб государству, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1986
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Лол, без разпродажи не будет чем платить пенсии. Вот и вся зеленомика.
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это интернет-сленг, этому выражению уже более 10 лет
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"...не будет чем платить пенсии" - Тебе смешно, так как ты не из Украины и наблюдаешь за крахом экономики со стороны?
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Порошенко без продажи земли справлялся, а слугам необходимо всё распродать...
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та не державі а вам....поспішаете все розпродати та втекти....сситесь що не встигнете
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ара-хамия приди в себя...там ваш развод... ваши ж договоранты обстреляли...
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Какой земли убогий? Судя по тому как вы "результативно" договариваетесь о мире, скоро тут вся земля будет ДНР и ЛНР.
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Щас нам соя обьяснит что низя. Ведь даже патриот и торговый портнер-кум ***** против😷
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Спешит ЗЕлёная плесень. Торопится. Оно и понятно, без закона о рынке земли не будет кредита МВФ, а без кредита уже в марте бюджетники начнут сосать ЗЕлёный леденец вместо зарплаты. Шахтёра госшахт уже сосут.
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На самом деле ущерб государству наносит Зескотинистая команда.
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Фотографам і тамадам все не вдається врятувати економіку, тому терміново треба щось продати, землю бєні, й ахмєткі, воду в Крим. Працюють як справжні наркомани: щось вкрасти і продати щоб було на ширку.
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затягивание продажи земли рушит ваши планы по уничтожению Украины как государства
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Кто еще не понял, что нужно гнать этих одноклеточных бойлеров-менеджеров. Им срочно нужно что большое продать и не важно по какой цене - лишь бы заткнуть дыру в бюджете и чтобы еще заняли денег. На полгода вперед подумать у них мозгов нет - бойлер запрограммирован на 30 дней жизни.
Бл***ь - бродячий цирк!
Верните 95-му кварталу прежний звездный состав и отправьте их на гастроли в ОРДЛО - агитировать волкам вегетарианство!
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Во! Пора было кому-то вылезти из-за дымовой завесы, с совместным патрулированием. Вызе-Чиполлино. Ожидаемо. Все- при деле: МИД болтает о патрулировании, Главком- о руссо-цинизме. Странно, но Ермак- затихарился. И только Чиполлино- занят реальным делом- протаскиванием того, ради чего многое и было затеяно.
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уже и так понятно, что приСлуги кремля не дотянут во власти 5-летний срок зельцмана. вот и спешат распродать земельку, чтобы по-раньше с деньжатами свалить в "ростов".
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Затягивание рынка земли делает вас банкротами, вы неуки какое управление страной. Домой посуду мыть, хватит позорить Украину!
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Этот нехороший чебурек наносит вред государству.
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Збиток державі наносить банда "злодійських слуг", яка вже все прогадила і намагається вкрасти останнє. Як там сказав богдаша: "Верю, скоро ( розпродавши Україну) все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко (бюджет пустий), денег нет, но Вы держитесь!!!"
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Це ви, ****, завдаєте збитків державі. Гроші просрали, а тепер вам треба бігом ринок землі відкрити, бо бабло треба.
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А чи не попросив шмаркля ху#ла влаштувати провокацію біля Золотого, щоб відволікти людей від закону про землю?
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" Вы знаете, все это время он маскировался под порядочного человека. Я ему не верю." ( "Бриллиантовая рука")
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Ара хочет стать миллиардером на продаже земли, вот и торопится, пока лохи сопли жуют.
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Абхазское чмо уже наторговалось водой ?
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да закопайте Его в енту укрземлю,
на 2 метра в глубину.

накормите перед ентим землею, можно забесплатно

но неет, пусть купит ***** свои 2 метра
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Дивуюсь кореспонденткам,які як бачу взагалі нездатні задати Арахаміі жодного гострого питання...Він що,гіпнотизує їх своєю екзотичною зовнішністю?..
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Гавнюк, твоя землЯ? Ты здесь родился, здесь могилы твоих дедов- прадедов? Ты пришел сюда, чтобы торговать украинской землёй? У тебя есть историческая родина, там будешь землю продавать....зеленая бд.
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