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Все про:перевезення (207) дизпаливо (19)

 Збільшення мита на дизпаливо з РФ вплине на ціноутворення в різних галузях, - президент Асоціації міжнародних автоперевізників Костюченко

Президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Леонід Костюченко вважає, що збільшення мита на дизельне паливо з Росії вплине на ціноутворення не лише в транспортній галузі, а й у промисловості, сільськогосподарському комплексі, ЖКГ.

Про це він написав у листі прем'єр-міністру Олексію Гончаруку і міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофію Милованову, передає uaprom.info.

Він із посиланням на ЗМІ зазначив, що в разі проведення урядом антисубсидіарного розслідування на прохання українських виробників нафтопродуктів щодо імпорту в Україну дизельного палива і скрапленого газу походженням з Росії можуть зрости ціни на дизельне паливо.

"Таке зростання відбудеться внаслідок введення спеціального мита на російське дизпаливо, що ввозиться на митну територію України, - йдеться у зверненні. - На нашу думку, ухвалення такого рішення призведе до значного підвищення цін на дизельне паливо, що своєю чергою суттєво вплине на конкурентоспроможність українських міжнародних перевізників. Кожен крок подорожчання дизпалива збільшує фінансове навантаження на перевізників і зменшує рентабельність перевезень, оскільки питома вага пально-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива, в собівартості будь-якого перевезення сягає майже половини".

Крім того, Костюченко нагадав, що на сьогодні вже діють ставки спеціального мита на важкі дистиляти, які транспортуються трубопроводами, та скраплений газ у розмірі 4% і 3% відповідно. "Це вже призвело до зниження частки російського дизельного палива в його поставках на ринок України", - наголосив глава АсМАП.

Він наголосив, що збільшення спеціального мита на дизельне паливо вплине на ціноутворення не тільки в транспортній галузі, а й у промисловості, сільськогосподарському комплексі, ЖКГ і підвищить вартість товарів, що своєю чергою матиме вкрай негативні фінансово-економічні та соціальні наслідки.

У зв'язку з цим Асоціація звертається до Гончарука і Милованова з проханням не вводити ставки спеціального мита на дизельне паливо і скраплений газ походженням з Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176366
 
 
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А й яй яй. Патриотов и торговых портнеров обижают
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А говорили что жить станет дешевле и пройдет эпоха бедности...
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Вам не смешно?У нас война с рф .Аннексировали Крым.ЕС наложили санкции на рф.А мы торгуем гсм.Что нельзя наладить поставки с США???Или мы своими закупками нефтепродуктов усиливваем страну агрессора,а нам возвращаются эти закупки в ввиде мин и снарядов.Я так понимаю!Если война,то на всех фронтах.Закрыть все,что нас связывает с оккупаентом.Даже границу для русских.Или рынок нефтепродуктов из рф идет контрабандой и не платит налоги в бюджет?Или рынок нефтепродуктовкрышует пан аваков?
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У вас не один год война идет, люди гибнут, другие в рашистских застенках, оккупированы территории и потерян контроль над частью границ... а вы о торговле с агрессором, как будто солярка - рашистский эксклюзив и нигде в мире ее больше нет... животные.
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А ВІЙНА НЕ ВПЛИВАЄ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ? А ЩОБ ВІЙНА ПРИПИНИЛАСЬ, ПОТРІБНО НЕ ПРИВІТАТИ пУТІНА НА СВЯТА, А ПРОТИСТОЯТИ МОСКОВІЇ, ЕКОНОМІЧНО НЕ ПІДТРИМУВАТИ мОСКОВІЮ !
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Їх пошлина на ху№ловский дізельтурбує !!! С?кі лагерні, сьогодні москалі вбили і покалічили наших хлопців, а ці срані москвофіли переживають за бариші зароблені на українській крові. Не жантажуйте людей, в світі валом дізеля дешевшого і кращого за рашковский.
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