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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4554) майдан (608) Янукович (10157)

 Янукович: Перші кроки Зеленського дають надію на мир. ДОКУМЕНТ

Президент України, утікач, Віктор Янукович переконаний, що президент Володимир Зеленський зможе "об'єднати країну", і він готовий допомогти йому в цьому.

Про це йдеться у зверненні Януковича, опублікованому його адвокатом Віталієм Сердюком, передає Цензор.НЕТ.

"Перші кроки Зеленського дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні. Потрібно щодня пам'ятати і працювати над тим, що було обіцяно українському народу. На цьому шляху потрібні союзники, компетентні виконавці ... Я буду робити все, щоб країна не втратила цю надію, щоб мир і стабільність прийшли на нашу землю", - написав президент-утікач, який переховується в Росії.

Янукович знову заявив, що події на Майдані в 2014 році були "державним переворотом, який розділив країну".

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Це звернення Янукович написав 18 лютого напередодні шостої річниці масових розстрілів учасників протестів на Майдані, назвавши їх "кульмінацією боротьби за" світле "майбутнє".

Янукович: Перші кроки Зеленського дають надію на мир 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176364
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы должны быть довольны собой. По любому Янукович: Первые шаги Зеленского дают надежду на мир - Цензор.НЕТ 7608
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Легитимный сам попросил ввести в Украину войска рфии, а теперь у этого овоща "появилась надежда на мир". Конченая ****.
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а ведь мог он и сам обединить страну подписав в Риге бумагу об ассоциации с ЕС...но он должен был выполнять указание рашиста и разорвать страну,,,
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Вава, киздуй на парашу, тебя там все любят и ждут!
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Даже пенькобежец бубочку одобряет. Зебуины,компания этого идиота и вражины вас не смущает?
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На каком бланке написано это обращение?
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Ну вже якщо шерстяний уркаган оцінив ... яяяянеееелохааа... то у ********, все буде добре...!! Мабудь до кіня цього року, десь рвоне... на парашу, чи історичну Батьківщину...
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"Хуже не будет" - в Украине вводят новый налог)

В Украине будут облагать налогом доходы, поступающие на банковские карты.
Отныне граждане Украины вынуждены будут платить новый налог, которым будут облагаться средства на банковских картах, а также подарки в виде недвижимости.
Об этом, со ссылкой на издание «РБК-Украина», сообщает «Бизнес.медиа» во вторник, 18 февраля.
Теперь, если гражданин получает доход на банковскую карту, то до 1 мая 2021 года он должен указать этот факт в налоговой декларации, а до 1 августа - уплатить налог.
Размер налога составляет 18% +1,5% военного сбора.

За подарок в виде недвижимости или автомобиля придётся заплатить 6,5% стоимости.
Примечательно, что налогом с доходов банковских карт будут облагаться все доходы - трудовой, инвестиционный, от продажи, семейный или государственно-социальный.
Даже если человек продал свою вещь в интернете, получив деньги на карту, за неё придётся уплатить налог.

Налог за гражданина уплачивает работодатель, если на банковскую карту приходят зарплата, а также больничные или командировочные выплаты. Не будут облагаться также средства, возвращённые в счёт долга. Правда, в назначении транзакции необходимо указать факт возврата по займу.
Ранее «Бизнес.медиа» информировал, что в Украине вводят новый налог для автомобилистов.
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янык единственный из презиков, который хоть кого то посадил)
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Интересно, как сложилось бы, если Янык тогда не зассал и разогнал Майдан ?
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Хорошее письмо, отеческое, но в конце нужно было добавить приглашение сынуле Зеленскому в Ростов, что б было до конца все логично.
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У вора - рецедивиста януковича голос начал прорезать!! Это не к добру!! Наверное скоро заменит Зеленского??
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"После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту В. Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране" - Страусиный Пенькобежец Межигорский
Даже Овощ вам говорит - 73 процентные болваны, мы сделали это вместе!
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Зебилоидные, вы таки дождались. Вот и оно. Пока в бумажном виде но если так пойдет и дальше, то бумага материализуется в это существо.
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это еще не подохло на паРаше? неожиданно.
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Как то оно логически не складывается. Реки вспять не текут.
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Ще тільки Янека бракувало у тій нашій "боротьбі за мир"...Ми тоді з тієї боротьби не виберемось ніколи...
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Именно в эти дни выставлять эту рожу с заявлениями! Очень символично и по-гебистски...
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