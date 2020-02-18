 Янукович: Перші кроки Зеленського дають надію на мир. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у зверненні Януковича, опублікованому його адвокатом Віталієм Сердюком, передає Цензор.НЕТ.
"Перші кроки Зеленського дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні. Потрібно щодня пам'ятати і працювати над тим, що було обіцяно українському народу. На цьому шляху потрібні союзники, компетентні виконавці ... Я буду робити все, щоб країна не втратила цю надію, щоб мир і стабільність прийшли на нашу землю", - написав президент-утікач, який переховується в Росії.
Янукович знову заявив, що події на Майдані в 2014 році були "державним переворотом, який розділив країну".
Це звернення Янукович написав 18 лютого напередодні шостої річниці масових розстрілів учасників протестів на Майдані, назвавши їх "кульмінацією боротьби за" світле "майбутнє".
В Украине будут облагать налогом доходы, поступающие на банковские карты.
Отныне граждане Украины вынуждены будут платить новый налог, которым будут облагаться средства на банковских картах, а также подарки в виде недвижимости.
Об этом, со ссылкой на издание «РБК-Украина», сообщает «Бизнес.медиа» во вторник, 18 февраля.
Теперь, если гражданин получает доход на банковскую карту, то до 1 мая 2021 года он должен указать этот факт в налоговой декларации, а до 1 августа - уплатить налог.
Размер налога составляет 18% +1,5% военного сбора.
За подарок в виде недвижимости или автомобиля придётся заплатить 6,5% стоимости.
Примечательно, что налогом с доходов банковских карт будут облагаться все доходы - трудовой, инвестиционный, от продажи, семейный или государственно-социальный.
Даже если человек продал свою вещь в интернете, получив деньги на карту, за неё придётся уплатить налог.
Налог за гражданина уплачивает работодатель, если на банковскую карту приходят зарплата, а также больничные или командировочные выплаты. Не будут облагаться также средства, возвращённые в счёт долга. Правда, в назначении транзакции необходимо указать факт возврата по займу.
Ранее «Бизнес.медиа» информировал, что в Украине вводят новый налог для автомобилистов.
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