EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України, Події
  4419  31
Все про:ВР (7097) Зеленський (4554) Європейська Солідарність (256)

 Фракція "ЄС" вимагає викликати в Раду Загороднюка та Хомчака

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає терміново викликати до Верховної Ради Міністра оборони і Начальника Генерального штабу, щоб вони відзвітували країні про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ми вимагаємо повної інформації, хто і як моніторив безпекову ситуацію поблизу місць розведення військ, і як була допущена подібна ситуація, коли війська супротивника впритул наблизилися до наших військових, грубо порушуючи режим тиші. Символічно, що наступ російської армії розпочався після сумнівних заяв Зеленського про можливість спільного патрулювання державного кордону України українськими військовими з росіянами і бойовиками з ОРДЛО. Президент Зеленський хвалився, що під час спілкування з Путіним побачив у його очах бажання миру", - йдеться в повідомленні.

"Європейська Солідарність" вважає, що справжній мир може бути досягнутий лише через зміцнення української армії, посилення міжнародних санкцій проти РФ і впевнений курс України на інтеграцію до НАТО.

"Ми вимагаємо від влади чітких дій для захисту суверенітету країни. Влада зобов’язана негайно скликати позачергове засідання Радбезу ООН, негайно звернутися до країн-гарантів Нормандського формату – Франції і Німеччини, також до гранатів Будапештського меморандуму – США і Британії задля жорсткого тиску на РФ і посилення санкцій за зрив мирного процесу і загрозу безпеці мирних громадян України, вбивство наших військових", - наголосили у фракції.

"Європейська Солідарність" бачить в очах Путіна війну", - додали в пресслужбі фракції.

Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого розгорнувся інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.

Пізніше в штабі ООС повідомили, що бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, четверо - поранені.

Також читайте: Президент на РНБО має сформувати план дій у відповідь на агресію Москви, - Яценюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176363
 
   
 Топ коментарі
 
Они заняты... вместе с зелей наживаются на войне. Так ведь зебилы?
 показати весь коментар
 
Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпеку людей буде гарантовано".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156144-процитував президента Єрмак... Гаранти, подавайте у відставку.

Треба присидента с його подпевалой вызвать.
 показати весь коментар
 
марадьорят на крови, я бы даже сказал "ЕС" предлагает вызвать в Раду Загороднюка и Хомчака - Цензор.НЕТ 6110
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Они заняты... вместе с зелей наживаются на войне. Так ведь зебилы?
 показати весь коментар
 
 
Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпеку людей буде гарантовано".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156144-процитував президента Єрмак... Гаранти, подавайте у відставку.

Треба присидента с його подпевалой вызвать.
 показати весь коментар
 
 
Гаранты Нормандского формата - Франции и Германии, -- союзники и торговые партнёры России -- пора знать.
 показати весь коментар
 
 
И Зеленского, пусть не рячется от народа в трудную годину!
 показати весь коментар
 
Они прийти не могут. У них головы распухли с перепоя - в форточку не пролазят.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ага, пиар наше фсё! Это только песюки во время кровопролития парады устраивали, нормальный же министр должен быть в штабе а не перед песюками отчитываться!
 показати весь коментар
 
 
а также "нормально" отводить войска и сдавать опорники...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А шо там Упети решили, выводить добровольцев из Иловайска через коридор и безоружных?
 показати весь коментар
 
 
Так тогда кацапы обещали коридор, а зелё обещали не стрелять, он им так поверил, что наши даже подступы к позициям разминировали, доверчивые пипец...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты мощЬно Петю оправдал, тада канешна...ты наверна знатный специалист в сортах дерьма!
 показати весь коментар
 
а шо там "служивый" сивушник ужо договорился об отводе рашистских войск с Дебальцево и о совместном патрулировании украинской границы с сепарами ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Шо, оглох? Методички за 14 год ищеш?
 показати весь коментар
 
Главком неработоспособен, он еще коксу с утра не нюхнул.
 показати весь коментар
 
 
Они заняты, с сивохой план примирения доделывают, шоб уже точно не стреляли.
 показати весь коментар
 
 
Вот сразу же говорил, когда только начались разговоры о "разведении сил на отдельных участках" ( без длительного, хотя бы трехмесячного прекращения огня на все участках без исключений). Что в этом случае Зеленский попадает к Путину в ловушку. и полную зависимость. Объясняю. Зеленкий из штанов выскакивая доказывает что разведение это "благо" это практически "мир", народ и военный матюкаются но вынужденно соглашаются ожидая подвоха А что получает Путин, он в любой момент по своему желанию, обостряет ситуацию, интенсивный обстрел, жертвы, потеря какой то позиции и Зеля перед своим народом выглядит "лохом, капитулянтом, предателем, чмом, клоуном", происходит внутри украинский конфликт, потеря управляемости, расшатывание ситуации. Все так прогнозируемо , и к гадалке не ходи..( Это как с Надюхой Савченко, было же все ясно еще когда она сидела в РФ, а тут ее в Жанны д.Арк произвели, смех и грех, такое ощущение что у нас во власти одни лохи сменяют других и так без конца) Где же наши аналитики, профессионалы, государственники ( или уже все в Канаде, США, Великобритании, Германии)
 показати весь коментар
 
 
точно. как селекторы Зеко-манды до сих пор могли не трудоустроить такой ценный кадр, как Наденька Савченко. Срочно взять заместителем Сивухо.
 показати весь коментар
 
 
это программа такая, анонимайзер называется. это может быть ваш сосед
 показати весь коментар
 
Я знаю. Здесь 90% анонимайзеры. 85% от ФСБ анонимайзируют, и процентов 5 идиотов-порохоботов.
 показати весь коментар
 
Завгороднюк занят убеганием с эфиров независимых журналистов, когда ему задают вопросы про коррупцию. Не до войны ему, надо бабки прятать.
 показати весь коментар
 
 
Арахамія ж сказала, що то все не на часі: головне зара - ринок землі. А те, що десь там стріляли, хтось загинув, то все фейк, бо в голові у бубочки війни вже нема і все контролюють патрулі з сєпарами...
 показати весь коментар
 
 
Требовать можно.У нас же демократия.Точно так же можно эти требования игнорировать,если они выражают мнение меньшинства.К тому же у нас есть главнокомандующий,который этими вопросами занимается,он и решит куда идти, и где, и с кем быть его подчиненным."ЕС" и Порошенко немного потерялись.Петя уже не президент,и не будет им никогда.
 показати весь коментар
 
 
Ара про свое-миллиардером на продаже земли хочет стать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору